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Nhậu say, nhớ chuyện cũ rồi cầm dao đâm người

Nguyễn Tiến
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Nhậu say, nhớ lại mâu thuẫn cũ, Huỳnh Hữu Tân cầm dao sang nhà người quen đâm nạn nhân 3 nhát, gây thương tích 9% và bị khởi tố.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Công an xã Tân Thạnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Hữu Tân (SN 1978, ngụ ấp Thủy Tây, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Huỳnh Hữu tân đâm người sau khi Nhậu say gây thương tích 9 % tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Hữu Tân

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/3/2026 tại ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Theo kết quả điều tra, khoảng 15 giờ ngày 5/3, sau khi uống rượu say trở về nhà, Tân nhìn thấy ông P.V.Đ. đang uống rượu tại nhà bà N.T.H. ở ấp Bảy Mét.

Nhớ lại mâu thuẫn nhỏ xảy ra trước đó giữa hai người, Tân lấy một con dao rồi sang nhà bà H. rồi đâm 3 nhát vào phía sau lưng ông Đ.

Ông Đ. sau đó được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị thương tích với tỉ lệ 9%.

Vụ án đang được Công an xã Tân Thạnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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Tags

tây ninh

cố ý gây thương tích

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