Nhật ký hành trình từ trái tim: Vượt hiểm trở, thắp khát vọng lớn nơi vùng cao

Sau 3 ngày hoạt động tại Hà Nội, ngày 4–5/4, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục di chuyển đến vùng núi cao Tây Bắc. Hành trình băng qua những cung đường đèo quanh co, gấp khúc liên tiếp, có đoạn như dựng đứng giữa lưng núi, khi nắng gắt đổ lửa, lúc lại chìm trong màn sương dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. Dù điều kiện di chuyển không thuận lợi, Hành trình Từ Trái Tim vẫn bền bỉ vượt qua, mang theo khát vọng lập chí, lập nghiệp, kiến quốc đến với những điểm đến còn nhiều cách trở về địa lý.

Đoàn xe "Hành trình Từ Trái Tim" vượt hàng trăm km, qua những cung đường gập ghềnh, hiểm trở đến với các chiến sĩ, học sinh, người dân nơi núi cao

Vượt núi đến bản làng, tiếp lửa khát vọng lớn

Ngày 5/4, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với Nhà Văn hóa bản Púng và bản Muông (phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La), mang theo những cuốn sách quý đổi đời cùng các phần quà thiết thực đến với người dân và các bạn trẻ, học sinh, nơi vùng cao còn nhiều cách trở. Giữa những bản làng còn không ít khó khăn, những cuốn sách không chỉ là vun đắp tri thức, mà qua đó mở ra những cách nhìn mới về tương lai, khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí vươn lên và khát vọng thay đổi cuộc sống, cống hiến cho quê hương từ chính mỗi người.

Người dân và các em học sinh bản Púng, bản Muông xúc động khi nhận những phần quà ý nghĩa từ Hành trình Từ Trái Tim

Ông Ngô Vĩnh Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chiềng Sinh, cho biết bản Púng là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của phường. Thanh niên, thiếu niên tại đây ngoài việc học tập, chủ yếu gắn bó với địa phương, phát triển kinh tế thông qua các mô hình trồng cà phê Arabica. Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông chia sẻ: "Việc Hành trình Từ Trái Tim đến giao lưu và trao tặng sách tại địa phương là rất ý nghĩa, góp phần nâng cao tri thức và truyền ngọn lửa để các cháu học sinh, bà con vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn." Theo ông, địa phương cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên, từ tạo điều kiện vay vốn đến xây dựng các mô hình làm giàu, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Các em học sinh bản Púng chăm chú đọc những quyển sách nền tảng đổi đời

Bên cạnh những chia sẻ từ chính quyền địa phương, ý nghĩa của Hành trình từ Trái Tim còn được cảm nhận rõ qua những lời nói mộc mạc của người dân. Anh Cà Văn Tĩnh, người dân bản Púng, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên có đoàn về với bản. Tôi mong Hành trình sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm, bài học để bà con học hỏi, cải thiện cuộc sống."

Từ những cuốn sách mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng, nhiều bạn trẻ nơi đây dần có thêm những góc nhìn mới về tương lai, không chỉ hướng đến việc thay đổi cuộc sống cá nhân, mà còn khơi dậy mong muốn đóng góp, sẻ chia và mang lại giá trị thiết thực cho bản làng, quê hương.

Giữa những bản làng còn nhiều cách trở, tri thức được vun đắp, hun đúc cho hành trình hiện thực hóa khát vọng lớn

Em Cà Thị Hồng Quyên, học sinh THPT tại bản Muông, cho biết bản thân vừa đi học vừa phụ giúp gia đình. Xuất phát từ thực tế địa phương còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, em ước mơ trở thành bác sĩ và mở nhà thuốc ngay tại quê hương, góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con. Không chỉ hướng đến mục tiêu nghề nghiệp, Quyên mong muốn được góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, đặc biệt là lan tỏa tri thức qua tặng sách, vì em tin tri thức có thể giúp nhiều người trong bản làng thay đổi nhận thức và phát triển đời sống.

Cùng chung niềm tin đó, em Lù Thị Ánh Dương, học sinh THCS tại bản Muông chia sẻ: "Em mong là những cuốn sách này sẽ giúp cho em có nhiều kiến thức hơn, thành công và giúp đỡ cho quê hương." Em cũng bày tỏ tình yêu với văn hóa dân tộc Thái và mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc mình đến nhiều người hơn. Dù còn đôi chút ấp úng, nhưng trong lời nói giản dị là sự trân trọng đối với tri thức và niềm tin rằng tri thức sẽ trở thành nguồn động lực giúp em vững bước trên hành trình phía trước, từng bước thực hiện khát vọng đóng góp cho quê hương, đồng thời gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Hành trình Từ Trái tim gieo tri thức, niềm tin, tiếp sức để các bạn trẻ vững bước trên con đường lập nghiệp và xây dựng quê hương giàu mạnh

Từ những bản làng còn nhiều cách trở, những thay đổi không đến một cách rõ rệt mà âm thầm bắt đầu từ nhận thức, dần hình thành trong suy nghĩ của mỗi người. Đó cũng là cách Hành trình từ Trái Tim lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức, qua đó khơi dậy khát vọng vươn lên và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn nơi vùng cao.

Hun đúc khát vọng phụng sự tổ quốc nơi biên cương

Trên hành trình hướng về các bản làng vùng sâu, vùng xa, Hành trình Từ Trái Tim vượt qua những cung đường đèo gấp khúc, cheo leo giữa núi rừng để đến với Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, nơi những người lính ngày đêm lặng lẽ canh giữ từng tấc đất biên cương. Tại Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Hành trình Từ Trái Tim mang những cuốn sách quý đến với các cán bộ, chiến sĩ, qua đó lan tỏa tinh thần xây dựng con người Việt Nam có chí lớn, dấn thân, vượt qua giới hạn của hoàn cảnh để vươn lên, xây dựng đất nước vững mạnh.

Hành trình Từ Trái Tim vượt đường hiểm trở đến với Đồn biên phòng Chiềng Sơn

Đồn Biên phòng Chiềng Sơn là một trong 10 đồn biên phòng thuộc tỉnh Sơn La, phụ trách địa bàn hai xã biên giới Chiềng Sơn và Xuân Nha với diện tích tự nhiên 468,27 km². Đây là đơn vị đứng chân tại điểm cuối tuyến biên giới của tỉnh, tiếp giáp Thanh Hóa – khu vực có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Trong điều kiện đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn là điểm tựa của người dân, đồng hành trong công tác dân vận và an sinh xã hội. Những chương trình như "Nâng bước em tới trường" hay hoạt động chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần gắn kết quân – dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương. Giữa những điều kiện còn nhiều thử thách, sự bền bỉ và trách nhiệm ấy được duy trì mỗi ngày, một cách lặng lẽ nhưng kiên định.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La đón nhận món quà ý nghĩa từ Hành trình Từ Trái Tim

Tại đây, hoạt động giao lưu và trao tặng sách diễn ra giản dị nhưng đầy xúc động. Những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng đổi đời được trao tặng không chỉ mang giá trị tri thức, mà còn góp phần bồi đắp tư duy, bản lĩnh và tầm nhìn cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là nguồn lực tinh thần để mỗi người lính tiếp tục rèn luyện, nâng cao nhận thức, vững vàng hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời mở ra những định hướng dài hạn cho chặng đường phía sau khi trở về địa phương.

Những cuốn sách quý đổi đời đến tay các chiến sĩ

Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng cảm ơn tình cảm từ Hành trình Từ Trái Tim đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực. Đây là nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục yên tâm công tác, gắn bó với biên cương, với đồng bào, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."

Trung úy Bùi Ninh Thuận, Đội trưởng Trinh sát, cho biết: "Những chia sẻ từ Hành trình khi đến với đơn vị là nguồn động lực để tôi không ngừng nỗ lực, vươn lên trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền, an ninh lãnh thổ quốc gia."

Các cuốn sách sẽ được đưa vào sinh hoạt chung, trở thành tài liệu để cán bộ, chiến sĩ cùng đọc, cùng trao đổi, qua đó xây dựng môi trường học tập và rèn luyện tích cực trong toàn đơn vị

Dù cung đường vượt đèo núi đến với các tỉnh khác của vùng núi cao, sâu xa còn nhiều gian nan, Hành trình Từ Trái Tim vẫn bền bỉ tiếp nối sứ mệnh khơi dậy tinh thần dấn thân, để mỗi người, từ nơi mình đứng, đều có thể góp một phần vào hành trình phát triển đất nước, đồng thời tiếp thêm niềm tin và động lực cho những người lính nơi biên cương vững vàng phụng sự Tổ quốc.