Nhật ký Hành trình từ trái tim: Tiếp lửa khát vọng, tuổi trẻ Tây Bắc vững bước xây dựng quê hương

"Đất nước đang cần những người trẻ dám lập chí vĩ đại, hãy dấn thân từ những nơi khó khăn nhất để kiến tạo giá trị cho dân tộc", TS Nguyễn Văn Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc nhấn mạnh trong phát biểu chào mừng "Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" lần thứ 2 đến với trường.

Vượt qua những cung đường núi cao hiểm trở, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với thế hệ trẻ Tây Bắc, lan tỏa khát vọng vươn lên, kiến tạo thành công và đóng góp cho quê hương.

Ông bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Hành trình Từ Trái Tim, đã không quản ngại khó khăn, vượt khoảng cách xa xôi để mang cho trường chương trình "đầy ý nghĩa", "khơi dậy trong thanh niên Việt Nam khát vọng vươn lên, xóa bỏ mặc cảm tự ti về địa lý và hoàn cảnh, hướng tới ước mơ và mục tiêu cao cả". Theo ông, Hành trình không chỉ dừng lại ở hoạt động trao tặng sách mà còn là "một cuộc cách mạng về tâm thế, tư duy cho thế hệ trẻ nước nhà, với tầm nhìn chiến lược và trái tim phụng sự tổ quốc".

Những cuốn sách được trao đi không đơn thuần là tri thức mà là "hạt giống trí tuệ", mang theo phương pháp tư duy và cách tiếp cận thực tiễn. Đặc biệt với sinh viên vùng cao Tây Bắc, đây được xem là hành trang quan trọng trên hành trình lập thân, lập nghiệp, góp phần hình thành "hệ sinh thái khởi nghiệp đầy cảm hứng", giúp người trẻ phát triển bản thân và ý thức rõ hơn sứ mệnh đóng góp, dựng xây đất nước vững mạnh và bền vững.

Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập và sinh hoạt, sinh viên Đại học Tây Bắc vẫn không ngừng nỗ lực, phát huy giá trị truyền thống và chủ động hội nhập

Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, mỗi đầu sách đều có ý nghĩa riêng đối với từng nhóm ngành, giúp sinh viên vận dụng vào thực tiễn, từ khai thác nông sản, tài nguyên địa phương đến phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Theo ông, nếu được tiếp nhận đúng cách, tri thức từ sách không chỉ giúp thay đổi bản thân mà còn góp phần thay đổi quê hương.

Đặc biệt, đồng hành cùng chương trình ngày 6/4 tại Đại học Tây Bắc là sự góp mặt của các hoa hậu, diễn viên, nghệ sĩ, những gương mặt truyền cảm hứng: Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Đoàn Thu Thủy, diễn viên Minh Trang, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, mang đến những câu chuyện thực tế, những góc nhìn đa chiều về hành trình dấn thân, lập nghiệp và phụng sự cộng đồng.

Sinh viên hào hứng nhận sách quý từ Hành trình Từ Trái Tim, hành trình giúp người trẻ theo đuổi ước mơ, phụng sự cộng đồng

Trong không gian giao lưu cởi mở, những chia sẻ về hành trình cá nhân đã dần kết tinh thành các thông điệp dẫn dắt cho người trẻ. Nổi bật là tinh thần "dám", dám thử, dám sai, dám khác biệt, được Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhấn mạnh như một điều kiện tiên quyết để tạo nên giá trị. Đồng quan điểm, Hoa hậu Đoàn Thu Thủy gửi gắm câu chuyện thay đổi từ một người rụt rè trở nên tự tin, qua đó khuyến khích sinh viên không tự giới hạn bản thân, "mạnh mẽ" bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi những mục tiêu phụng sự cộng đồng.

Ở một góc nhìn khác, diễn viên Minh Trang một lần nữa nhấn mạnh thông điệp "biết ơn" như một nền tảng của sự trưởng thành, biết ơn chính mình, biết ơn cả những khó khăn, bởi đó là hành trình giúp mỗi người nhận ra giới hạn và không ngừng hoàn thiện.

Các khách mời giao lưu cùng sinh viên Đại học Tây Bắc, lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp, kiến quốc

Trong khi đó, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, người đã đồng hành với Hành trình Từ Trái Tim ở các chặng TPHCM và Hà Nội, cho biết rất vinh dự khi được đến với vùng Tây Bắc và giúp cô đến gần hơn với ước mơ mang âm nhạc đến mọi miền Tổ quốc. Nữ ca sĩ gửi đến các sinh viên thông điệp theo đuổi ước mơ theo cách "chậm mà chắc" và không để bản thân phải hối tiếc.

Không chỉ dừng lại ở những thông điệp, tinh thần tích cực ấy nhanh chóng lan tỏa đến chính sinh viên tham dự. Bạn Cà Thị Hường, sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Tiểu học chia sẻ: "Rất lâu rồi mới có một chương trình như thế này đến với trường, em rất háo hức. Những cuốn sách Hành trình trao tặng sẽ giúp em có thêm kiến thức bổ ích với ngành học và thêm động lực để đóng góp xây dựng quê hương."

Vun đắp bản lĩnh, hun đúc ý chí nơi tiền tuyến

Rời giảng đường, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục men theo những cung đường đèo quanh co, gấp khúc, để đến với Đồn Biên phòng Mường Lèo – một trong những điểm đóng quân nơi biên giới có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh của tỉnh Sơn La.

Đoàn xe Hành trình Từ Trái Tim vượt địa hình hiểm trở để đến với các chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Lèo

Địa bàn đơn vị quản lý trải dài hơn 45,192 km đường biên, với 18 cột mốc quốc giới, phần lớn là núi cao, suối sâu, địa hình hiểm trở. Điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 40% và cận nghèo trên 10%, đời sống người dân vẫn còn nhiều vất vả. Trong bối cảnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa và ổn định đời sống.

Vượt qua chặng đường dài với địa hình khắc nghiệt, khi đến nơi trời đã ngả chiều, Hành trình Từ Trái Tim được đón tiếp bằng tình cảm chân thành, ấm áp của cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo xúc động chia sẻ trước hành trình dài hàng nghìn km từ TP.HCM đến với đơn vị: "Khi nghe tin Hành trình Từ Trái Tim đến nơi đây, không chỉ chúng tôi mà cả xã Mường Lèo chưa bao giờ thấy một đoàn xe sang, xe đẹp, đông và nhiều thế này đến với bà con và đơn vị. Thay mặt cho cán bộ chiến sĩ, xin trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã lặn lội mấy nghìn km, trèo đèo lội suối, mất ăn mất ngủ, thức đêm thức hôm, để đến với bà con và chiến sĩ."

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng sách và các phần quà có ý nghĩa thiết thực đến Đồn Biên phòng Mường Lèo

Tại buổi gặp gỡ giản dị, ấm áp, Hành trình Từ Trái Tim đã trao tặng những đầu sách quý đổi đời cùng các phần quà thiết thực đến Đồn Biên phòng Mường Lèo, góp phần tiếp thêm động lực, hun đúc ý chí, bản lĩnh và tinh thần vững vàng cho người lính nơi biên cương. Trong điều kiện công tác đặc thù, sách không chỉ mở rộng tri thức mà còn giúp người lính vận dụng vào thực tiễn, đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Hành trình Từ Trái Tim đã có buổi gặp gỡ đầy cảm xúc với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo, tỉnh Sơn La

Là một trong những chiến sĩ trẻ của đơn vị, Cứ A Phứ – Đội trưởng Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Mường Lèo, chia sẻ về lý tưởng cống hiến với tinh thần dấn thân nơi tuyến đầu: "Là thanh niên xung kích, tôi sẵn sàng đi đầu trên các tuyến biên giới để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới lãnh thổ quốc gia, đồng thời giúp bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn." Anh cho biết, với người lính biên phòng, "đồn là nhà, biên giới là quê hương", đồng bào như anh em ruột thịt. Từ tinh thần gắn bó và trách nhiệm ấy, theo anh, những cuốn sách mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng không chỉ có ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ mà còn có thể lan tỏa đến bà con trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, phát triển trí tuệ và từng bước thúc đẩy kinh tế, xã hội vùng biên.

Những đầu sách quý sẽ được các chiến sĩ khai thác, lan tỏa giá trị đến bà con trên địa bàn góp phần nâng cao nhận thức và phát triển kinh tế, xã hội vùng biên

Có thể thấy, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa tri thức mà còn góp phần kiến tạo những giá trị thiết thực nơi tiền tuyến, vừa hun đúc ý chí, bản lĩnh và khát vọng gìn giữ bình yên cho người lính, vừa tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ vững tin theo đuổi con đường lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho đất nước.

Được khởi xướng từ năm 2012, Hành trình Từ Trái Tim là hoạt động cộng đồng bền bỉ của Trung Nguyên Legend, hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên có chí hướng lớn, bản lĩnh và năng lực thực thi. Năm 2026, hành trình dự kiến đi qua 19 tỉnh thành với quãng đường gần 5.000 km, tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp kiến quốc đến mọi miền đất nước.