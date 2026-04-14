Nhật Ký Hành Trình Từ Trái Tim: Tiếp lửa khát vọng lập thân kiến quốc nơi vùng núi cực Bắc

Thắp sáng khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ vùng cao địa đầu Tổ quốc

Ngày 13/4, Hành trình Từ Trái Tim đồng thời đến với Trường PTDT Nội trú THPT Hà Giang và Trường PTDT bán trú THCS Quản Bạ, tiếp tục mang những cuốn sách quý đổi đời đến với học sinh nơi vùng cao địa đầu Tổ quốc, khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương.

Nếu tại Trường PTDT Nội trú THPT Hà Giang, tinh thần “dạy bằng trái tim, học bằng khát vọng, chinh phục đam mê” trở thành kim chỉ nam nuôi dưỡng ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh, thì tại Trường PTDT bán trú THCS Quản Bạ, thông điệp “nghĩ tích cực, học chăm ngoan, làm việc tốt, sống có ích” cũng đang từng ngày vun đắp ý chí vươn lên cho các em nhỏ vùng cao.

Các em học sinh Trường PTDT Nội trú THPT Hà Giang háo hức đón chào Hành trình Từ Trái Tim





Những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim trở thành động lực để nhiều học sinh vùng cao thêm quyết tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến cho quê hương

Không chỉ tiếp thêm động lực học tập, Hành trình Từ Trái Tim còn góp phần thay đổi tư duy của nhiều học sinh vùng cao, từ tâm lý tự ti vì hoàn cảnh, điều kiện sống hạn chế, dần chuyển thành niềm tin vào nghị lực vượt khó và giá trị riêng của bản thân. Lệ Thủy cho biết trước đây em từng mặc cảm vì cho rằng học sinh vùng sâu, vùng xa có ít cơ hội tiếp cận tri thức và hội nhập hơn so với các bạn nơi thành thị, song sau những chia sẻ tại chương trình, em nhận ra chính nghị lực vượt khó là thế mạnh đặc biệt của người trẻ vùng cao.

Hành trình Từ Trái Tim góp phần thay đổi tư duy, tiếp thêm niềm tin để học sinh vùng cao mạnh dạn theo đuổi ước mơ

Cùng chung tinh thần đó, em Lý Thị Phượng, học sinh lớp 12A1 Trường PTDT Nội trú THPT Hà Giang, cho biết Hành trình Từ Trái Tim đến vào đúng giai đoạn nhiều học sinh lớp 12 đang đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời, giúp các em có thêm động lực, định hướng để xác

định con đường tương lai. Với ước mơ trở thành giáo viên, Phượng mong muốn sau này có thể trở về quê hương, tiếp nối tinh thần của những người thầy đi trước để góp phần xây dựng quê nhà.

Với học sinh lớp 12, Hành trình Từ Trái Tim đã tiếp thêm động lực, định hướng và niềm tin để các em vững bước trước ngưỡng cửa tương lai

Đánh giá về ý nghĩa chương trình, thầy Nguyễn Phú San, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THPT Hà Giang cho biết những cuốn sách mà Hành trình mang đến không chỉ trao gửi tri thức mà còn góp phần thắp sáng tương lai, giúp học sinh vùng cao có thêm định hướng nghề nghiệp, sự tự tin và khát vọng lập nghiệp trong tương lai. Theo thầy, đây là nguồn động viên rất lớn để các em mạnh dạn theo đuổi ước mơ và lựa chọn con đường phù hợp với năng lực bản thân.

Trong khi đó, thầy Vũ Hồng Hợi, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Quản Bạ bày tỏ sự trân trọng trước những giá trị thiết thực mà chương trình mang lại, kỳ vọng đây sẽ trở thành nguồn động lực để học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên hành trình đến trường.

Hành trình Từ Trái Tim mang những cuốn sách quý đổi đời và nguồn động viên ý nghĩa đến với học sinh Trường PTDT bán trú THCS Quản Bạ

Là ngôi trường vùng cao thuộc huyện Quản Bạ, Trường PTDT bán trú THCS Quản Bạ hiện là mái nhà chung của nhiều học sinh dân tộc thiểu số đến từ những bản làng xa xôi, cách trở. Không chỉ đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy, nhà trường còn chăm lo đời sống nội trú cho các em trong bối cảnh địa hình đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao và nhận thức về vai trò của giáo dục trong một bộ phận phụ huynh địa phương vẫn còn hạn chế.

Những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim tiếp thêm động lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ cho học sinh Trường PTDT bán trú THCS Quản Bạ

Dù điều kiện học tập và sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, học sinh nơi đây vẫn luôn nuôi dưỡng trong mình những ước mơ lớn và tinh thần vươn lên mạnh mẽ. Em Lý Khánh Linh, học sinh lớp 8 chia sẻ em đã rất háo hức khi biết tin Hành trình Từ Trái Tim đến trường. Linh cho biết em mơ ước sau này trở thành họa sĩ, được đi nhiều nơi, vẽ nên những phong cảnh đẹp và quảng bá văn hóa quê hương đến với mọi người. Với em, những cuốn sách được trao tặng không chỉ mang lại thêm tri thức mà còn trở thành động lực để em nỗ lực học tập, từng bước chạm đến ước mơ của mình.

Từ những cuốn sách được trao đi đến những ước mơ được vun đắp, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang tri thức đến với học sinh vùng cao mà còn gieo thêm niềm tin, tiếp sức cho những khát vọng đang từng ngày lớn lên giữa núi rừng nơi địa đầu Tổ quốc.

Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục gieo những hạt mầm tri thức và khát vọng cho thế hệ tương lai nơi vùng cao Hà Giang

Tiếp thêm niềm tin và ý chí nơi vùng biên

Trên hành trình đến với những điểm trường vùng cao, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục ghé thăm các đồn biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc, trao tặng Tủ sách Nền tảng Đổi đời cùng nhiều phần quà thiết thực đến cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương.

Không chỉ là những cuốn sách được trao tặng, Hành trình Từ Trái Tim còn góp phần hun đúc ý chí, bản lĩnh cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ, những người ngày đêm vững tay súng bảo vệ biên cương, đồng thời đồng hành cùng nhân dân vùng biên xây dựng đời sống, phát triển địa phương. Với người lính nơi tuyến đầu, tri thức chính là hành trang để không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực và bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Hành trình Từ Trái Tim băng qua quãng đường xa, vượt dốc quanh co, đến với Đồn Biên Phòng Y Tý

Tại Đồn Biên phòng Y Tý (Lào Cai), Trung tá Khuất Quang Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý xúc động chia sẻ: “Việc Hành trình Từ Trái Tim đến với khu vực biên giới Y Tý xa xôi là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây”. Theo Trung tá Mạnh, Hành trình Từ Trái Tim góp phần khơi dậy ý chí phấn đấu, tinh thần vươn lên trong thế hệ trẻ, hình thành lớp thanh niên có khát vọng và trách nhiệm với đất nước:“Trí thức cần được chia sẻ, khát vọng cống hiến cần được nhân rộng và lan tỏa”.

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng những cuốn sách quý cùng nhiều phần quà thiết thực, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên Phòng Y Tý

Đối với nhiều chiến sĩ trẻ, những đầu sách từ chương trình mang đến nguồn động lực lớn để thanh niên, chiến sĩ trẻ tiếp tục rèn luyện bản thân, hun đúc ý chí cống hiến. Thiếu tá Nguyễn Trương Cao Nguyên, Đội trưởng Đội Địa bàn Đồn Biên phòng Y Tý cho rằng: “Hành trình Từ Trái Tim mang lại cho thanh niên ý chí và động lực rất lớn để sẵn sàng gánh vác trách nhiệm xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh.”

Những cuốn sách quý tiếp thêm ý chí, nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ biên giới, giúp người dân địa phương phát triển sinh kế

Tiếp nối hành trình tại khu vực biên giới Tây Bắc, Hành trình Từ Trái Tim đến với Đồn Biên phòng Pha Long (Lào Cai), đơn vị đóng quân nơi địa đầu biên cương, gắn liền với truyền thống lịch sử và nhiều chiến công vẻ vang trong hành trình bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì sự bình yên nơi phên dậu đất nước.

Hành trình Từ Trái Tim miệt mài vượt qua những cung đường đèo hiểm trở, núi cheo leo đến với Đồn biên phòng Pha Long

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Lục Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long chia sẻ các cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất phấn khởi khi được đón đoàn Hành trình Từ Trái Tim đến thăm và động viên. “Những cuốn sách, món quà hôm nay là món quà ý nghĩa, cũng là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ được tiếp thêm sức mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho”, Trung tá Hùng chia sẻ.

Những cuốn sách trong "Tủ sách đổi đời" cùng nhiều phần quà thiết thực đã được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên Phòng Pha Long

Theo Trung tá Lục Mạnh Hùng, sách không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ mở rộng hiểu biết, bồi đắp tri thức và tích lũy thêm trải nghiệm sống mà còn trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực trong quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là thanh niên vùng biên giới. Qua đó, người lính không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn góp phần định hướng, tiếp thêm niềm tin để người dân địa phương phát triển kinh tế, xây dựng đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Hành trình Từ Trái Tim góp phần hun đúc thế hệ thanh niên, chiến sĩ, có ý chí, khát vọng và tinh thần trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước

Từ vùng đất từng thấm đẫm dấu ấn lịch sử, Hành trình Từ Trái Tim hôm nay tiếp tục gieo thêm những hạt mầm của tri thức, niềm tin và khát vọng. Để từ đó, không chỉ từng chiến sĩ mà đồng bào

vùng biên giới có thêm động lực vươn lên, cùng chung tay dựng xây những vùng đất phên dậu ngày một phát triển, vững mạnh hơn.