Nhật ký hành trình từ trái tim: Thắp sáng khát vọng lập nghiệp, phụng sự nơi vùng biên Tây Bắc

Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp kiến quốc, ngày 8/4, “Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” đã vượt qua địa hình hiểm trở của vùng cao Tây Bắc đến với Trường THPT DTNT Ka Lăng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng Leng Su Sìn (Điện Biên) và Ka Lăng (Lai Châu).

Trường THPT DTNT Ka Lăng nằm ở xã biên giới vùng cao của huyện Mường Tè (Lai Châu), nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với tỷ lệ hộ nghèo cao. Địa hình núi cao, đường đất đỏ khiến việc đi lại, đặc biệt vào mùa mưa, trở nên trơn trượt, sạt lở, càng làm hành trình đến trường và tiếp cận tri thức của các em học sinh thêm phần gian nan.

Giữa những điều kiện còn nhiều thiếu thốn ấy, Hành trình Từ Trái Tim đến không chỉ mang theo sự sẻ chia, mà còn góp thêm nguồn động lực để thầy và trò nơi đây vững tin hơn trên hành trình lập thân, lập nghiệp, vun đắp quê hương giàu đẹp.

Hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Thị Ngọc xúc động chia sẻ, nhà trường rất vinh dự khi được đón đoàn Hành trình Từ Trái Tim đến thăm và động viên. Việc vượt qua quãng đường dài, đến với một điểm trường còn nhiều khó khăn như THPT DTNT Ka Lăng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt, đồng thời mang lại niềm hy vọng và khát khao vươn lên cho học sinh.

Theo cô, 100% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, các em đã nỗ lực rất nhiều để có thể tiếp tục học lên bậc THPT và nuôi dưỡng ước mơ học cao hơn sau khi tốt nghiệp. Những chia sẻ từ chương trình cùng những cuốn sách được trao tặng đã góp phần “tạo cho các em sự đam mê, cố gắng, khát khao hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống”, từ đó định hình rõ hơn con đường phía trước.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, những cuốn sách và lời động viên từ Hành trình Từ Trái Tim còn mở ra cho các em những cách nghĩ mới về tương lai, nơi việc học không chỉ để biết, mà còn để vận dụng, lập nghiệp, từng bước thay đổi cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Ngọc cũng đánh giá cao thông điệp khởi nghiệp, kiến quốc cùng giá trị của những đầu sách mà Hành trình Từ Trái Tim lan tỏa: “Từ cá nhân các bạn học sinh phải tự khởi nghiệp, tự tìm cho mình một nghề nghiệp. Mặc dù nếu các bạn không học được đại học, thì cũng có thể kiếm được một nghề nghiệp để tự nuôi sống bản thân, gia đình và có ích cho xã hội .”

Tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở định hướng, mà còn được tiếp nối bởi chính những người đã từng trưởng thành từ mảnh đất này. Cô Trương Thị Hương Giang, từng là học sinh của Trường THPT DTNT Ka Lăng, hiện nay quay trở lại giảng dạy tại chính ngôi trường cũ, một minh chứng rõ nét cho khát vọng vươn lên và tinh thần phụng sự quê hương. Cô chia sẻ rằng luôn mong học sinh có cơ hội tiếp cận những quyển sách khởi nghiệp từ sớm, để trang bị tri thức vững vàng và xây dựng tương lai tươi sáng.

Từ những quyển sách quý được trao đi, khát vọng không chỉ được khơi dậy, mà còn được tiếp sức bằng những câu chuyện truyền cảm hứng, để các em học sinh vùng cao có thêm niềm tin, động lực để hoàn thành tốt việc học, lập nghiệp và đóng góp công sức xây dựng quê hương.

Vun đắp bản lĩnh và tinh thần phụng sự nơi tuyến đầu biên giới

Trên hành trình đến với học sinh Trường THPT DTNT Ka Lăng, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục ghé thăm các đồn biên phòng Leng Su Sìn (Điện Biên) và Ka Lăng (Lai Châu), những điểm đóng quân giữa núi rừng, nơi người lính bền bỉ bám địa bàn, canh giữ từng đường biên, cột mốc.

Không xa điểm trường THPT DTNT Ka Lăng là Đồn Biên phòng Ka Lăng, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ cột mốc 18(2), nơi đầu nguồn sông Đà. Đây không chỉ là một cột mốc biên giới, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt về địa lý và chủ quyền, đánh dấu điểm khởi nguồn của dòng sông gắn liền với đời sống và văn hóa của nhiều vùng đất phía Bắc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ka Lăng cho biết, dù điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, Hành trình Từ Trái Tim đã vượt quãng đường dài để đến với đơn vị là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh giá trị của những cuốn sách quý mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng, đặc biệt là cuốn Khuyến học: “ Nội dung rất hay và thiết thực, cán bộ, chiến sĩ học được rất nhiều. Do đơn vị đóng quân tại địa bàn khó khăn nên việc tiếp cận sách và tài liệu còn hạn chế. Vì vậy, những cuốn sách mà đoàn trao tặng lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tri thức và có thể vận dụng vào quá trình công tác, sinh hoạt cũng như trong cuộc sống .”

Cũng tại khu vực biên giới Điện Biên – Lai Châu, Hành trình Từ Trái Tim đã đến với Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé, Điện Biên), khu vực có địa hình chia cắt mạnh, khí hậu khắc nghiệt. Tỷ lệ hộ nghèo tại đây vẫn ở mức cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Thọ – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của Bộ đội Biên phòng. Dù thời gian đã qua đi, nhưng tinh thần cống hiến của ông vẫn là nguồn động lực đối với cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biên giới.

Trung tá Mùa A Páo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chia sẻ, việc Hành trình Từ Trái Tim xuất phát từ TP.HCM mang theo sách và những món quà thiết thực là điều rất ý nghĩa đối với đơn vị: “ Những cuốn sách và kinh nghiệm mà đoàn mang đến rất thiết thực. Anh em sẽ tiếp thu, đồng thời tuyên truyền lại cho bà con để cùng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nơi biên giới. ”

Theo ông, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ đọc mà còn vận dụng nội dung từ sách vào thực tế, từ việc hỗ trợ người dân trồng cây, phát triển kinh tế đến triển khai các chương trình của địa phương. “ Đây là nguồn tư liệu quý để đơn vị nghiên cứu và áp dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể, từ đó giúp bà con tìm ra hướng phát triển phù hợp hơn ,” ông nhấn mạnh.

Từ những trang sách, tri thức không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, mà dần trở thành công cụ để người lính vận dụng vào thực tế, hỗ trợ bà con thay đổi cách làm kinh tế, phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Được khởi xướng từ năm 2012, Hành trình Từ Trái Tim là hoạt động cộng đồng bền bỉ của Trung Nguyên Legend, hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên có chí hướng lớn, bản lĩnh và năng lực thực thi. Năm 2026, hành trình dự kiến đi qua 19 tỉnh thành với quãng đường gần 5.000 km, tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp kiến quốc đến mọi miền đất nước. Hiện nay, Hành trình Từ Trái Tim đang có mặt tại vùng núi cao Tây Bắc, tiếp tục trao đi tri thức, khơi dậy khát vọng lớn và tiếp thêm động lực cho người trẻ, học sinh, sinh viên, người dân và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới.