Nhật ký Hành trình từ trái tim: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp - kiến quốc đến thế hệ trẻ tại thủ phủ cà phê Việt Nam

Xem thế hệ trẻ là rường cột của quốc gia, thông qua các hoạt động trao tặng sách, lan tỏa tri thức đến khắp mọi miền đất nước, “Hành trình từ Trái tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” bền bỉ theo đuổi mục tiêu lập chí lớn, tạo dựng khát vọng khởi nghiệp – kiến quốc cho thanh niên Việt. Bởi như Nhà sáng lập - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ từng nói, “để biết tương lai của một quốc gia, chỉ cần nhìn vào khát vọng và hoài bão của thế hệ thanh niên”. Khi thế hệ trẻ Việt Nam có khát vọng lớn, lập thân, lập nghiệp, kiến quốc, đất nước mới có thể vươn mình mạnh mẽ, đua tranh cùng thế giới.

Hành trình lan tỏa khát vọng Khởi nghiệp – Kiến quốc đến thế hệ trẻ Tây Nguyên

Rời TP. HCM, “Hành trình Từ Trái Tim” đến với Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk mang ý nghĩa đặc biệt khi trở về vùng đất đại ngàn – nơi khởi nguồn khát vọng lớn và phụng sự của Trung Nguyên Legend.

Chương trình tại Buôn Ma Thuột diễn ra đúng ngày 28/3 – Ngày Truyền thống của Tập đoàn, cũng là dấu mốc công bố tầm nhìn và sứ mệnh “Tổ chức vĩ đại bằng phụng sự cộng đồng nhân loại”. Trở lại vùng đất cội nguồn trong ngày đặc biệt này, “Hành trình Từ Trái Tim” mang ý nghĩa sâu sắc với mong muốn tiếp tục lan tỏa và hun đúc tinh thần khởi nghiệp – kiến quốc trong thế hệ trẻ ngay tại vùng đất sáng nghiệp.

Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp – kiến quốc đến sinh viên tại các trường Đại học tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ chương trình, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục trao tặng hàng trăm cuốn sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời, các suất học bổng ý nghĩa và giao lưu với đông đảo sinh viên tại Trường Đại học Tây Nguyên – nơi gắn liền với những năm tháng học tập thời sinh viên của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Buổi chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục diễn ra tại Bảo tàng Thế giới Cà phê – công trình biểu tượng hội tụ giá trị tri thức và văn hóa cà phê toàn cầu do Trung Nguyên Legend đầu tư xây dựng, quy tụ đông đảo sinh viên đến từ Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột, Trường Cao đẳng FPT – Đắk Lắk và Trường Đại học Đông Á (phân hiệu Đắk Lắk), lan tỏa tinh thần khởi nghiệp – kiến quốc đến đông đảo thế hệ trẻ trên địa phương.

Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu, ca sỹ Uyên Linh và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh chia sẻ với các em sinh viên về khát vọng, niềm tin, cách vượt qua thất bại trong cuộc sống.

Chương trình có sự tham gia của các hoa hậu, nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu, Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, ca sỹ Uyên Linh, ca sỹ Izara Thiên Nga cùng các khách mời đặc biệt là nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sỹ Dương Thụ, nhà báo Hoàng Thiên Nga – những người đã đồng hành cùng Trung Nguyên Legend và Hành trình Từ Trái Tim từ những ngày đầu.

Từ nền tảng tri thức sâu rộng, cùng hành trình cống hiến cho xã hội trong nhiều lĩnh vực văn hóa – lịch sử - học thuật – nghệ thuật, các khách mời đã mang đến những chia sẻ sâu sắc, đa chiều, góp phần truyền cảm hứng, khơi mở tư duy và củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp, kiến quốc.

Tại chương trình, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên chia sẻ: “Nhà trường vinh dự là điểm đến tiếp theo trong Hành trình Từ Trái Tim và tự hào là nơi Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ học tập. Những hoạt động Hành trình mang đến cho sinh viên tạo ra những giá trị nhân văn sâu sắc, ý nghĩa đối với thế hệ trẻ trường Đại học Tây Nguyên, thúc đẩy khát vọng tuổi trẻ, đóng góp cho sự giàu mạnh của đất nước trong thời gian tới”.

Tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, nhà báo Hoàng Thiên Nga chia sẻ mục tiêu của Hành trình Từ Trái Tim chính là khơi dậy ý chí, khát vọng nơi người trẻ – thế hệ rường cột của đất nước.

Chia sẻ với đông đảo các bạn sinh viên tham gia chương trình Hành trình Từ Trái Tim, Nhà báo Hoàng Thiên Nga nhấn mạnh “tinh thần dám nghĩ lớn của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ ngay khi còn là sinh viên năm 2 đã tự mở một hãng cà phê với logo chĩa thẳng lên trời để tên Trung Nguyên với khát vọng đưa cà phê Việt Nam chinh phục toàn cầu”. “Đến nay, chưa có thương hiệu cà phê Việt Nam nào vượt qua Trung Nguyên. Sản phẩm cà phê Trung Nguyên đã hiện diện tại hơn 100 quốc gia, trở thành dấu ấn biểu tượng của cà phê Việt trên bản đồ thế giới,…”

Bà cũng cho biết, trong các chia sẻ của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ luôn là “những câu chuyện về tinh thần yêu nước, khát vọng lớn và các giải pháp nhằm đánh thức thế hệ trẻ Việt Nam tin rằng Việt Nam không hề nhỏ” . Đặc biệt, trong những lần cùng tham gia giao lưu với sinh viên, học sinh, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ luôn trăn trở khi nhiều bạn trẻ chỉ dừng lại ở mục tiêu “có việc làm ổn định” thay vì nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn, xây dựng sự nghiệp góp sức cho đất nước phát triển. Chính từ những thao thức đó, “Hành trình Từ Trái Tim” được triển khai như một nỗ lực bền bỉ nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hun đúc ý chí và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp – kiến quốc trong thế hệ sinh viên trên hành trình tương lai.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu, Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, ca sỹ Uyên Linh, ca sỹ Izara Thiên Nga đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp – kiến quốc đến thế hệ trẻ.

Ấn tượng với tinh thần, sứ mạng của Hành trình Từ Trái Tim, Hoa hậu Phương Linh chia sẻ: “Tầm nhìn về một thế hệ thanh niên Việt mang tri thức để đóng góp cho đất nước do Trung Nguyên Legend khởi xướng đang tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người trẻ, qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.”

Khởi nghiệp – Kiến quốc: cần “trí tuệ” và “trái tim”

Trong chương trình, hoạt động giao lưu, chia sẻ giữa các khách mời, diễn giả và sinh viên đã mang đến không gian đối thoại cởi mở, với nhiều góc nhìn đa chiều hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình lập thân, lập nghiệp, kiến quốc.

Trước băn khoăn của Nam Long – sinh viên Đại học Tây Nguyên về việc “mông lung” trước ngưỡng cửa tốt nghiệp và mong muốn được trải nghiệm, khám phá nhiều hơn, ca sỹ Uyên Linh – người đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim trong nhiều năm qua chia sẻ: “ sự bền bỉ và kỷ luật, không ngại gian khó, sẽ là hành trang nuôi dưỡng ước mơ cho người trẻ trong tương lai ”.

Nhạc sỹ Dương Thụ tâm huyết chia sẻ những giá trị sâu sắc về “khởi nghiệp – kiến quốc” đến các bạn trẻ, để trở thành “người vừa giỏi vừa hay” góp sức cho đất nước.

Trong khi đó, Nhạc sỹ Dương Thụ cho rằng, “Khởi nghiệp không chỉ cần trí tuệ, mà cần xuất phát từ “trái tim”. Theo ông, người trẻ hôm nay không thiếu sự thông minh và khả năng hội nhập, nhưng điều còn thiếu là “Cái hay” – giá trị bền vững “xuất phát từ nhân cách và chiều sâu nội tâm”. Nhắc đến Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Nhạc sỹ Dương Thụ cho rằng: “Đây là hình mẫu hiếm có của một người vừa “giỏi” vừa “hay” – không chỉ thành công trong kinh doanh, lập nghiệp mà gắn liền với sứ mạng đóng góp cho đất nước”. Ông nhấn mạnh: “Các bạn trẻ hãy khởi nghiệp theo kiểu làm như Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ!”

Lần đầu tham gia chương trình, Hoa hậu Trúc Linh – một người con của Đắk Lắk – bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng Hành trình ngay trên chính quê hương mình. Cô cho rằng, “tri thức là nền tảng quan trọng giúp người trẻ phát triển bền vững” , đồng thời kỳ vọng chương trình sẽ tiếp thêm động lực để sinh viên nỗ lực bền chí theo đuổi con đường khởi nghiệp – kiến quốc.

Những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần dám khát vọng lớn, dám thách thức thất bại để lập thân, lập nghiệp và phụng sự cộng đồng trong những cuốn sách đổi đời của Hành trình Từ Trái Tim thu hút các bạn trẻ.

Không chỉ đến với các giảng đường và không gian văn hóa, Hành trình Từ Trái Tim còn đến với những nơi vùng sâu, vùng xa để lan tỏa sâu rộng khát vọng vì Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng. Ngày 27.3, trong hành trình đến với Đắk Lắk, đoàn đã vượt qua những cung đường đất đá gập ghềnh, bụi đường và nắng gió Tây Nguyên để đến với các đồn biên phòng Tuy Đức – nơi những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Đoàn xe “Hành trình Từ Trái Tim” vượt hàng trăm km đường đá gập ghềnh, băng qua những triền dốc cao nguyên trong nắng gió đến với các chiến sĩ nơi biên cương.

Tại đây, hoạt động giao lưu và trao tặng sách diễn ra giản dị nhưng đầy xúc động. Những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng đổi đời được trao tặng không chỉ mang giá trị tri thức, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh ý chí và bản lĩnh cho các chiến sĩ trước những thử thách của nhiệm vụ.

Thượng tá Đinh Hải Tình – Đồn trưởng Đồn biên phòng Tuy Đức cho biết: “ Đơn vị duy trì thói quen đọc sách hằng ngày, có phòng đọc sách dành cho cán bộ, chiến sĩ vào mỗi buổi tối” . Ông chia sẻ thêm, các cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim gửi tặng sẽ được đơn vị phổ biến với các chiến sĩ trẻ, giúp họ rèn luyện bản lĩnh, ý chí và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng xúc động đón nhận món quà tri thức từ Hành trình Từ Trái Tim

Tại Đắk Lắk – nơi khởi nguồn khát vọng lớn của Trung Nguyên Legend, “Hành trình Từ Trái Tim” không chỉ trao đi tri thức mà còn tiếp tục khơi dậy ý chí, thổi bùng ngọn lửa khát vọng trong thế hệ thanh niên Việt Nam để đóng góp xây dựng đất nước.

Từ dấu mốc ý nghĩa này, Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục đi xuyên Việt, đến với các trường đại học tại Hà Nội và khu vực Tây Bắc, lan tỏa khát vọng lập chí vĩ đại – khởi nghiệp kiến quốc, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.