Nhật ký hành trình từ trái tim: Khơi mạch chí lớn giữa vùng cao Lai Châu

Sáng ngày 10/4, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" đến với Trường Cao đẳng Lai Châu, thu hút học sinh, sinh viên từ nhiều đơn vị trên địa bàn. Chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục diễn ra tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Lai Châu, mang đến những chia sẻ chân thật, gần gũi, tiếp thêm động lực và niềm tin cho học sinh trên hành trình học tập và định hướng tương lai.

Khơi dậy khát vọng vươn xa và tự hào bản sắc dân tộc

Tại Trường Cao đẳng Lai Châu, chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, đậm sắc màu vùng cao. Sự đa dạng trong trang phục, ngôn ngữ và cách thể hiện tạo nên một không gian gần gũi, sôi động và giàu bản sắc.

Chương trình không chỉ trao tặng những cuốn sách và các suất hỗ trợ học bổng, mà còn khích lệ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tự tin xây dựng ý chí lập thân, lập nghiệp

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lai Châu, cô Lê Thị Hà Giang xúc động gửi lời cảm ơn khi hành trình đã vượt hàng nghìn km đường đèo núi, băng qua địa hình hiểm trở trong nhiều tuần để đến với một trong những địa phương còn nhiều khó khăn của vùng Tây Bắc, "không chỉ vượt qua nắng gió mà còn chở đầy yêu thương đến với những tỉnh vùng sâu, miền núi". Cô cũng nhấn mạnh: "Chương trình không chỉ trao tri thức qua những cuốn sách, mà còn mang đến những thông điệp giúp học sinh, sinh viên mở rộng nhận thức, hình thành tư duy, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng. Từ đó, các em có thêm ý chí vượt qua mặc cảm hoàn cảnh, chuẩn bị hành trang và tâm thế thay đổi tương lai của chính mình và phụng sự tổ quốc".



Là cơ sở đào tạo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp duy nhất trên địa bàn tỉnh, Trường Cao đẳng Lai Châu đảm nhận sứ mệnh đào tạo lao động thanh niên với các trình độ trung cấp, cao đẳng góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương. Vì vậy, việc hình thành tư duy, ý chí và khát vọng cho học sinh, sinh viên không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn gắn trực tiếp với sự phát triển lâu dài của địa phương.

Các cơ sở giáo dục mong muốn Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với vùng cao, mang tri thức, động lực và niềm tin để học sinh, sinh viên vững bước lập thân, lập nghiệp, phụng sự quê hương

Đáng chú ý, nhiều học sinh, sinh viên nơi đây đã bắt đầu xác định con đường phát triển của mình gắn với chính bản sắc văn hóa dân tộc. Khi được mời chia sẻ, em Lý Thị Xua, sinh viên người dân tộc Mông theo học ngành may thời trang, đã lúng túng đứng trước đông người. Những giây phút ngập ngừng, giọng nói ấp úng kéo dài khiến cả khán phòng lặng đi, chờ đợi. Vượt qua sự rụt rè ban đầu, em đã cất lời về ước mơ của mình là thiết kế và quảng bá trang phục truyền thống của dân tộc Mông ra thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.



Không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp, đó là mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc bằng chính khả năng của mình. Khoảnh khắc ấy, dù giản dị, lại cho thấy rõ một điều khi người trẻ bắt đầu dám nói ra ước mơ của mình, họ bắt đầu nghĩ xa hơn, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những giá trị của cộng đồng và quê hương.

Thế hệ trẻ vùng cao từng bước định hình con đường phát triển từ bản sắc văn hóa dân tộc

Tiếp nối những giá trị được lan tỏa, Hành trình Từ Trái Tim đến với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu. Các em học sinh chào đón chương trình với sự phấn khởi, chủ động tham gia và lắng nghe, từng bước tiếp cận những câu chuyện, những định hướng gắn với chính hành trình trưởng thành của mình.



Với những đầu sách quý Hành trình Từ Trái Tim trao tặng, Cô Vàng Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết những cuốn sách được trao tặng không chỉ mang lại kiến thức, mà còn giúp học sinh hình thành ý tưởng khởi nghiệp từ sớm, phát triển kỹ năng, rèn luyện ý chí để sau này có thể tự lập, xây dựng cuộc sống và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu chăm chú lắng nghe những chia sẻ từ hành trình, mở ra những định hướng cho tương lai sau tốt nghiệp

Đặc biệt, tại chương trình, Hành trình Từ Trái Tim đã trao tặng bộ nhạc cụ truyền thống cho nhà trường, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong môi trường học đường. Từ đó, việc học không chỉ gắn với tri thức, mà còn gắn với trách nhiệm phát triển kinh tế trên nền tảng văn hóa địa phương.



Em Vũ Lê Trà Linh, học sinh lớp 11, trường PTDTNT THPT tỉnh Lai Châu chia sẻ: "Em rất ấn tượng với Hành trình Từ Trái Tim. Dù có nhiều chương trình đến trường, nhưng đây là chương trình đầu tiên tạo được sự kết nối gần gũi và truyền ý nghĩa sâu sắc. Với em, hành trình mang lại niềm tin và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời."

Hành trình Từ Trái Tim tiếp thêm động lực, niềm tin để các em kiên trì theo đuổi việc học, phát triển bản thân, đóng góp cho xã hội

Từ những trải nghiệm trong chương trình, học sinh, sinh viên đã bắt đầu chuyển từ suy nghĩ học để vượt khó sang khát vọng xây dựng quê hương và bảo tồn những giá trị bền vững.



Hành trang tiếp sức cho thanh niên vùng cao vững bước

Tại buổi giao lưu với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lai Châu, Hành trình Từ Trái Tim mở ra một không gian đối thoại gần gũi, nơi những câu chuyện từ hành trình cá nhân trở thành nguồn động lực trực tiếp đối với người trẻ.

Sự tham gia của Hoa hậu Phương Linh, Hoa khôi Vũ Như Quỳnh, ca sĩ Thái Thùy Linh đã mang đến những góc nhìn đa dạng, nhưng cùng điểm chung là hành trình lập thân, lập nghiệp không dễ dàng, đặc biệt trong điều kiện còn nhiều khó khăn như vùng cao, và chính những thử thách ấy trở thành nền tảng để mỗi người định hình con đường, mở ra những cơ hội và hướng đi tích cực hơn trong tương lai.

Các khách mời chia sẻ những trải nghiệm cá nhân tiếp sức cho người trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp

Chia sẻ tại chương trình, Hoa hậu Phương Linh cho biết cô cảm thấy vinh dự khi đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim từ TP.HCM, Buôn Ma Thuột đến vùng cao Tây Bắc. Với cô, đây là sự kết nối với một sứ mệnh lớn lao là lan tỏa tinh thần khát vọng xây dựng đất nước. Từ hành trình cá nhân, Phương Linh chia sẻ quá trình chuyển mình từ một chuyên viên công nghệ thông tin sang cuộc thi sắc đẹp. Theo Phương Linh, đó không phải là sự rẽ hướng, mà là sự tiếp nối, khi những nền tảng về tư duy và sáng tạo được phát huy để tạo ra giá trị rộng hơn cho cộng đồng. Cô cũng cho rằng, động lực lớn nhất đến từ niềm tin vào việc mỗi cá nhân đều có thể đóng góp cho xã hội bằng chính con đường của mình.



Các bạn trẻ háo hức và trân quý đón nhận những quyển sách đổi đời, hành trang trên con đường lập thân, lập nghiệp

Trong khi đó, Hoa khôi Vũ Như Quỳnh mang đến một câu chuyện nhiều thử thách hơn. Xuất thân từ một gia đình chịu ảnh hưởng của tư tưởng trọng nam khinh nữ và từng là nạn nhân của bạo lực, cô đã biến những tổn thương thành nghị lực tự thân mạnh mẽ để thay đổi số phận cho chính mình. Không chỉ khẳng định bản thân, Như Quỳnh còn hướng đến việc lan tỏa những giá trị tích cực, khuyến khích người trẻ vượt qua mặc cảm, tự tin theo đuổi mục tiêu và sống có ý nghĩa.



Quay trở lại hành trình sau nhiều năm đồng hành, ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ những trải nghiệm rất gần gũi về sự kiên trì. Từ việc thi vào trường nhạc nhiều lần mới đạt kết quả, đến những nỗ lực lặp đi lặp lại trong quá trình học tập, cô nhấn mạnh rằng không có con đường nào dễ dàng, nhưng sự bền bỉ sẽ tạo nên khác biệt. Theo cô, tuổi trẻ là khoảng thời gian quan trọng nhất để tích lũy tri thức và rèn luyện bản thân. Điều cần thiết không phải là thành công sớm, mà là không từ bỏ quá sớm.

Hành trình Từ Trái Tim tạo nên sự kết nối chân thành giữa những người đi trước với thế hệ trẻ, tiếp thêm niềm tin và định hướng cho các em trên hành trình phía trước

Qua những câu chuyện và chia sẻ chân thành, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang lại cảm hứng, mà còn gợi mở những cách bắt đầu cụ thể để người trẻ hiểu mình, kiên trì với lựa chọn và chủ động tạo ra giá trị cho cộng đồng.

