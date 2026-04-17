Nhật ký Hành Trình Từ Trái Tim: Khơi chí lớn, tiếp động lực cho thế hệ trẻ Tuyên Quang

Đồng hành cùng chương trình là Nhà sử học Dương Trung Quốc, cùng sự góp mặt của các hoa hậu, á hậu, ca sĩ và nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng như Hiệu trưởng Trường John Robert Powers Việt Nam Cô Võ Thị Xuân Trang, Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, Á hậu Đỗ Cẩm Ly và ca sĩ Ngô Lan Hương. Với ý nghĩa đặc biệt, chương trình tại Trường Đại học Tân Trào đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc đối với khách mời, sinh viên và toàn thể những người đồng hành sau hành trình dài đến với nhiều tỉnh thành, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, lan tỏa khát vọng lập nghiệp, kiến quốc cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Khát vọng lớn là cốt lõi của hành trình lập chí, lập nghiệp, kiến quốc

"Tương lai đất nước nằm trong chính khát vọng và hành động của các em hôm nay" là lời nhắn nhủ của TS Nguyễn Minh Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào dành cho sinh viên. Theo ông, mỗi sinh viên hôm nay không chỉ đang học tập cho tương lai cá nhân mà còn từng bước chuẩn bị để trở thành lực lượng dựng xây quê hương, đất nước.

Hành trình Từ Trái Tim đã lan tỏa những giá trị thiết thực, góp phần giáo dục và định hướng tư duy, khơi dậy khát vọng lớn trong thế hệ trẻ

Ông đánh giá Hành trình Từ Trái Tim "không chỉ là một chương trình trao tặng tri thức mà còn là hành trình lan tỏa những giá trị cốt lõi về ý chí, khát vọng và tinh thần phụng sự Tổ quốc", mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc với sinh viên khi mở ra cơ hội tiếp cận những cuốn sách quý, những câu chuyện thành công giàu cảm hứng, từ đó khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần lập thân, lập nghiệp và ý chí tự lực, tự cường. Đồng thời, đây còn là cầu nối quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn kết tri thức, giáo dục và doanh nghiệp để mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Tân Trào chăm chú theo dõi phần chia sẻ và chủ động đặt nhiều câu hỏi về hành trình lập thân, lập nghiệp trong tương lai

Tiếp nối những chia sẻ ấy, Nhà sử học Dương Trung Quốc, người đã đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim qua nhiều điểm trường tại TP.HCM, Buôn Ma Thuột, Hà Nội, đã bày tỏ ấn tượng đặc biệt khi chương trình được tổ chức tại Tân Trào, vùng đất lịch sử gắn liền với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và sức mạnh dân tộc trong những thời khắc quan trọng của lịch sử đất nước. Theo ông, chính điều đó càng làm nổi bật giá trị của chí lớn và trí tuệ trên hành trình dựng xây tương lai dân tộc.

Ông cho rằng thông điệp lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc mà Hành trình Từ Trái Tim theo đuổi là lời nhắn gửi đặc biệt ý nghĩa với người trẻ, bởi nhìn lại lịch sử, hầu hết những người thành công đều bắt đầu từ chí lớn và khát vọng lớn. Theo ông, "không có chí lớn thì không thể đi xa được", và chính khát vọng lớn là nền tảng đầu tiên để mỗi người trẻ định hình con đường lập thân, lập nghiệp cho riêng mình. Nhà sử học cũng nhấn mạnh việc Hành trình lựa chọn mang sách đến với giới trẻ không phải điều ngẫu nhiên, bởi tri thức luôn là nền tảng nuôi dưỡng ý chí, hun đúc khát vọng và tạo nên những bước tiến của nhân loại.

Khát vọng lớn và ý chí vươn lên là nền tảng để người trẻ từng bước trưởng thành, lập thân và góp sức dựng xây đất nước

Bên cạnh đó, ông cũng nhắn nhủ sinh viên hãy biết đón nhận thử thách như một phần tất yếu của cuộc sống, bởi khó khăn và cả thất bại đôi khi chính là môi trường quý giá nhất để mỗi người trưởng thành và mạnh mẽ hơn nếu đủ nghị lực vượt qua.

Tiếp nối câu chuyện về khát vọng lớn, Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu chia sẻ mọi thành quả đều bắt đầu từ một khát vọng lớn. Với cô, chính đam mê, khát khao chinh phục và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng đã trở thành động lực để bản thân dám bắt đầu và bền bỉ theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Hành trình Từ Trái Tim lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi tư duy, hun đúc tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc cho thế hệ trẻ

Bồi đắp bản lĩnh, hành trang để thế hệ trẻ vùng cao vững bước

Không chỉ khơi dậy khát vọng lớn, chương trình còn mang đến cho sinh viên nhiều góc nhìn thực tiễn về tri thức, tư duy và bản lĩnh, những yếu tố nền tảng giúp người trẻ hoàn thiện bản thân và vững bước trên hành trình lập nghiệp, dựng xây đất nước.

Đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim qua nhiều điểm trường từ TP.HCM, Buôn Ma Thuột đến Tuyên Quang, cô Xuân Trang và Hoa hậu Ngọc Châu bày tỏ sự xúc động trước sự bền bỉ của hành trình khi không quản ngại khó khăn, đi đến nhiều vùng miền sâu xa của đất nước để mang tri thức, niềm tin và động lực đến với người trẻ. Theo các khách mời, để hành trình có thể bền bỉ đi qua chặng đường dài như vậy không chỉ cần sự nỗ lực mà lớn hơn hết còn là ý chí và niềm tin mạnh mẽ vào giá trị mình đang theo đuổi.

Sinh viên hào hứng đón nhận những cuốn sách nền tảng đổi đời, một hành trang quý giá trên con đường lập nghiệp và cống hiến cho đất nước

Với cô Xuân Trang, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc trao tặng sách mà là gieo những "hạt giống tri thức" vào tâm hồn người trẻ, bởi đôi khi chỉ một cuốn sách hay đến đúng thời điểm cũng có thể làm thay đổi nhận thức và định hướng tương lai của một con người. Từ hành trình phát triển của bản thân, cô cho rằng người trẻ Việt Nam muốn vươn xa cần không ngừng bồi đắp tri thức, sự tự tin, tính chuyên nghiệp và sự tinh tế để đủ năng lực sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Đồng quan điểm về giá trị của tri thức, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh cho biết cô nhận lời tham gia chương trình ngay khi biết đây là hành trình lan tỏa sách đến người trẻ, bởi bản thân luôn xem sách là người bạn đồng hành đặc biệt. Từ câu chuyện bản thân, Xuân Hạnh chia sẻ cô luôn giữ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và chính giá trị từ sách đã giúp cô có thêm góc nhìn, bản lĩnh để tự tin bước qua những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời.

Sinh viên trân trọng những quyển sách Hành trình Từ Trái Tim trao tặng cũng như các bài học ý nghĩa đối với chặng đường lập nghiệp, lập chí

Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Châu cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu, người trẻ không chỉ cần khát vọng mà còn phải hiểu rõ bản thân, chủ động nhìn nhận điểm yếu để không ngừng hoàn thiện chính mình. Theo cô, hành trình lập thân, lập nghiệp đòi hỏi mỗi người phải biết học hỏi, dám đón nhận thử thách và xem thất bại là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân.

Tiếp nối chia sẻ đó, Á hậu Đỗ Cẩm Ly cho rằng tri thức chính là nền tảng cốt lõi giúp người trẻ lập thân, lập nghiệp và kiến quốc. Theo cô, khi được trang bị nền tảng tri thức vững chắc, mỗi người trẻ sẽ có thêm bản lĩnh để dám nghĩ, dám làm, dám tin vào bản thân, từ đó nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và mạnh dạn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Không khí chương trình sôi nổi, náo nhiệt với nhiều khoảnh khắc giao lưu gần gũi, truyền cảm hứng giữa các khách mời và các bạn trẻ

Lần đầu đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim, ca sĩ Ngô Lan Hương mang đến góc nhìn chân thực từ hành trình nghệ thuật, từ những bài hát cover giản dị đến khi trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Theo Lan Hương, thành công là cả một quá trình "mưa dầm thấm lâu", được tạo nên từ sự kiên trì, kỷ luật và nỗ lực không ngừng mỗi ngày. Cô nhắn nhủ sinh viên rằng ngay cả sau thành công con người vẫn có thể đối diện thất bại, vì vậy điều quan trọng là biết xem thử thách như bài học để tiếp tục cố gắng và tiến về phía trước.

Thông qua phần giao lưu trực tiếp, trước những băn khoăn của sinh viên về thành công và thất bại trên hành trình trưởng thành, các khách mời đồng quan điểm rằng điều đáng sợ nhất không phải là thành công sớm hay thất bại sớm, mà là đánh mất niềm tin vào bản thân và không dám bước tiếp trên con đường đã chọn.

Hành trình Từ Trái Tim tạo nên sự kết nối ý nghĩa giữa những người đi trước và thế hệ trẻ, tiếp thêm niềm tin, định hướng và động lực để các em vững bước trên hành trình phía trước

Khởi hành từ ngày 24/3 tại TP.HCM, Hành trình Từ Trái Tim năm 2026 đến nay đã vượt qua gần 5.000 km, đi qua 19 tỉnh thành trên cả nước, từ các đô thị lớn như TP.HCM, Buôn Ma Thuột, Hà Nội đến những vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao Tây Bắc và Đông Bắc, mang tinh thần lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc đến với hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ và người dân.

Đặc biệt, tại chương trình ngày 16/4, Hành trình Từ Trái Tim cũng dành thời gian nhìn lại chặng đường đầy dấu ấn trong năm 2026, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các khách mời, chuyên gia, đội ngũ vận hành đoàn xe, hậu cần, truyền thông, báo chí cùng toàn thể những cá nhân âm thầm đồng hành phía sau, những người đã góp phần tạo nên thành công và sức lan tỏa bền bỉ của chương trình trên suốt chặng đường vừa qua.

Lời tri ân được gửi đến những con người đã bền bỉ đồng hành, góp phần tạo nên dấu ấn và sức lan tỏa cho Hành trình Từ Trái Tim 2026

Từ dấu mốc tại Trường Đại học Tân Trào, "Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí Vĩ đại – Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" hoàn thành chặng đường đến với vùng núi cao, vùng sâu năm 2026, trước khi tiếp tục đến với cán bộ, chiến sĩ, người dân và học sinh nơi biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.



