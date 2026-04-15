Tiếp tục hành trình khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp, kiến quốc cho thế hệ trẻ Việt Nam, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” đã đến với Trường PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn và Trường PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, trao tặng sách và nhiều phần quà ý nghĩa đến các em học sinh nơi vùng cao địa đầu Tổ quốc.

Băng qua những cung đường hiểm trở nơi địa đầu cực Bắc, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục khơi dậy khát vọng lớn và tinh thần vượt khó, phụng sự đến học sinh vùng cao

Thay đổi nhận thức, tiếp thêm tự tin cho học sinh vùng cao vượt khó

Không chỉ đối diện với những hạn chế về điều kiện sống, học tập hay cơ hội tiếp cận thông tin, nhiều học sinh vùng cao còn mang tâm lý tự ti khi cho rằng bản thân khó có thể sánh bước cùng bạn bè nơi thành thị.

Theo cô Phan Thị Hồng Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn, một trong những rào cản lớn nhất đối với học sinh vùng cao chính là sự bất đồng ngôn ngữ. Hầu hết, học sinh của trường là người dân tộc, sinh ra và lớn lên chủ yếu trong môi trường sử dụng tiếng dân tộc, nên gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận, diễn đạt và cảm nhận đầy đủ sự đa nghĩa, tinh tế của tiếng Việt trong từng ngữ cảnh. Chính những hạn chế trong giao tiếp và tiếp nhận ngôn ngữ, khiến không ít học sinh trở nên rụt rè, thiếu tự tin trong học tập cũng như cuộc sống.

Hành trình Từ Trái Tim góp phần gieo thêm niềm tin để học sinh vùng cao mạnh dạn vượt qua giới hạn của bản thân

Trong bối cảnh đó, những lời chia sẻ, động viên chân thành từ Hành trình Từ Trái Tim đã góp phần tiếp thêm niềm tin, giúp nhiều học sinh vùng cao thay đổi cách nhìn về bản thân và mạnh dạn hơn trên hành trình theo đuổi ước mơ, đóng góp xây dựng quê nhà.

Cô Thủy chia sẻ: “Hành trình Từ Trái Tim giúp các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh khối 12 có động lực, tự tin hơn, để bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Các em cũng có thêm ý chí để vươn lên đạt được những ước mơ của mình và sau đó quay trở về giúp cho đồng bào ở quê hương mình.”

Em Ly Thị Dua, học sinh lớp 12 Trường PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn không giấu được xúc động khi chia sẻ về những giá trị nhận được sau buổi giao lưu. Dua bày tỏ: “Em rất xúc động và rất vui khi thấy các cô chú đã lên đến tận đây để trao những quyển sách rất là quý giá và món quà ý nghĩa. Ở đây điều kiện để tiếp xúc với những điều đó còn rất hạn chế. Những quyển sách đấy giúp cho chúng em hiểu biết hơn, trang bị những kiến thức rất cần thiết để bước vào tương lai”.

Những chia sẻ truyền cảm hứng từ chương trình giúp nhiều học sinh vùng cao thay đổi góc nhìn về bản thân và thêm vững tin vào tương lai

Đặc biệt, Dua cho biết trước đây em từng nhiều lần tự ti, sợ hãi trước những thử thách vượt ngoài khả năng và xem khó khăn là thất bại. Tuy nhiên, sau chương trình, em dần thay đổi tư duy, nhìn nhận thử thách như động lực để nỗ lực và trưởng thành.

Không riêng tại Đồng Văn, tinh thần vượt khó ấy cũng đang được hun đúc mạnh mẽ tại Trường PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc. Thầy Nguyễn Trường Lâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết dù điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên vẫn thiếu thốn, song bằng ý chí và tinh thần hiếu học, học sinh nhà trường đã tạo nên thành tích ấn tượng. Ngay trong khóa tốt nghiệp THPT đầu tiên kể từ khi trường được nâng cấp lên bậc THPT, nhà trường đã xuất sắc xếp thứ 5 toàn tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập).

Những cuốn sách quý đổi đời trở thành người bạn đồng hành tiếp sức cho học sinh vùng cao trên hành trình trưởng thành và chinh phục ước mơ

Qua đó, thầy Lâm bày tỏ niềm xúc động và sự trân trọng trước những giá trị mà Hành trình Từ Trái Tim mang đến, đồng thời cho biết nhà trường sẽ lan tỏa những cuốn sách ý nghĩa này đến tất cả học sinh để nhiều em có cơ hội tiếp cận, học hỏi.

Từ những giá trị ý nghĩa ấy, Hành trình Từ Trái Tim đang từng bước gieo vào các em học sinh vùng cao niềm tin và một góc nhìn mới, rằng hoàn cảnh không quyết định giới hạn của một con người, và mọi ước mơ đều bắt đầu từ khát vọng lớn. Bởi dù ở miền xuôi hay miền ngược, thành thị hay vùng cao, mỗi người trẻ Việt Nam đều mang trong mình tiềm năng để trưởng thành, cống hiến và góp phần dựng xây quê hương, đất nước.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe những chia sẻ truyền cảm hứng từ Hành trình Từ Trái Tim

Khơi dậy khát vọng học tập, phát triển qua những trang sách đổi đời

Không chỉ tiếp thêm niềm tin và khơi mở góc nhìn mới, Hành trình Từ Trái Tim còn mang đến hành trang để các em từng bước hiện thực hóa ước mơ. Trong đó, những cuốn sách quý đổi đời mà chương trình trao tặng trở thành người bạn đồng hành đặc biệt trên hành trình lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ, chứa đựng những câu chuyện về cuộc đời, ý chí và hành trình vươn lên của các danh nhân, vĩ nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử nhân loại.

Từ những câu chuyện về những tấm gương danh vĩ nhân thành công trong các đầu sách quý, học sinh vùng cao có thêm động lực để vững bước theo đuổi ước mơ

Từ những con người từng khởi đầu trong nghịch cảnh, đối diện thất bại và muôn vàn giới hạn nhưng bằng khát vọng lớn, nghị lực phi thường, tinh thần vượt khó, đã vượt lên số phận để tạo nên những thành tựu làm thay đổi thế giới. Những câu chuyện ấy trở thành nguồn cảm hứng giúp học sinh vùng cao hiểu rõ hơn giá trị của tri thức, tinh thần học tập bền bỉ và ý chí không ngừng hoàn thiện bản thân trên hành trình chạm tới tương lai.

Em Lương Văn Tân, học sinh lớp 12 Trường PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc cho biết những cuốn sách mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng đã mang đến cho em thêm động lực học tập, sự tự tin và quyết tâm theo đuổi ước mơ của bản thân. Tân chia sẻ mong muốn được bước chân vào giảng đường đại học để sau này trở thành giáo viên, quay trở về quê hương giảng dạy cho thế hệ sau. Với Tân, tri thức chính là nền tảng giúp người trẻ tự tin hơn để vươn lên, lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Các em học sinh nâng niu những cuốn sách quý đổi đời như hành trang ý nghĩa trên con đường hướng tới tương lai

Cùng chung cảm nhận ấy, em Vàng Thị Diệu Linh, học sinh lớp 12 Trường PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc cho rằng những cuốn sách được trao tặng sẽ trở thành nguồn động lực quý giá giúp em thêm vững vàng trước kỳ thi quan trọng sắp tới.

Không chỉ để lại giá trị thiết thực cho học sinh, Hành trình Từ Trái Tim còn tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng đội ngũ giáo viên tại các điểm trường vùng cao. Cô Vàng Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc bày tỏ niềm vui và tự hào khi chương trình không chỉ tiếp thêm động lực cho học sinh mà còn truyền cảm hứng tới cả đội ngũ giáo viên đang ngày đêm bám trường nơi vùng cao. Theo cô, những cuốn sách và thông điệp từ chương trình đã trở thành nguồn tiếp lửa để thầy và trò thêm vững tin, tiếp tục nỗ lực trên hành trình dạy và học.

Sự háo hức, xúc động trên gương mặt các em học sinh khi chờ đón Hành trình Từ Trái Tim vượt đường xa xôi đến với vùng cao địa đầu Tổ quốc

Cùng chung sự xúc động ấy, cô Phan Thị Hồng Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn bày tỏ mong muốn Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng khắp hơn nữa, mang theo động lực và tinh thần vượt khó đến với học sinh trên khắp dải đất hình chữ S, đặc biệt là tại những vùng sâu, vùng xa, vùng cao và hải đảo.

Không chỉ truyền cảm hứng cho học sinh, Hành trình Từ Trái Tim còn tiếp thêm động lực để đội ngũ thầy cô vùng cao thêm vững tin trên hành trình gieo chữ

Hành trình Từ Trái Tim đang từng ngày hun đúc chí lớn, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp, kiến quốc trong thế hệ trẻ, để mỗi người trẻ dám ước mơ lớn, dám hành động và vươn lên dựng xây quê hương, đất nước.