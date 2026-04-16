Nhật ký hành trình từ trái tim: Đánh thức khát vọng lớn, tiếp sức thế hệ trẻ vùng cực Bắc vững bước vươn xa

Đồng hành cùng nhà trường tiếp sức học sinh vùng cao vượt khó

Nằm tại khu vực vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Giang, Trường PTDTBT TH & THCS Cao Bồ và Trường PTDTNT THCS & THPT Vị Xuyên là nơi học tập của đông đảo học sinh dân tộc thiểu số, các em vẫn đang lớn lên trong điều kiện học tập và sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

Những cuốn sách quý đổi đời trở thành nguồn tri thức quan trọng, giúp học sinh vùng cao phong phú thêm hiểu biết trong điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế

Đồng hành cùng nhà trường trong hành trình khơi dậy khát vọng lớn cho thế hệ trẻ vùng cao, Hành trình Từ Trái Tim mang đến những cuốn sách đổi đời, nhiều phần quà ý nghĩa và nguồn động viên tinh thần dành cho thầy cô, học sinh tại hai điểm trường, tiếp thêm niềm tin để tập thể nhà trường và các em vững bước trên hành trình dạy và học.

Chia sẻ tại chương trình, cô Hoàng Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ niềm vui khi Hành trình Từ Trái Tim đã đến với một điểm trường còn nhiều khó khăn như Cao Bồ. Theo cô, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa với học sinh nơi đây, đặc biệt trong bối cảnh điều kiện tiếp cận công nghệ, thông tin của các em còn nhiều hạn chế.

Hành trình Từ Trái Tim mang đến nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin cho thầy trò vùng cao trên hành trình dạy và học

Cô Vân cho biết: “ Ở đây điều kiện để các em tiếp xúc với công nghệ thông tin hay chuyển đổi số còn khó khăn hơn nhiều so với những vùng thuận lợi khác. Vì thế việc đọc sách với các em học sinh là vô cùng ý nghĩa, bởi chủ yếu các con học tập và tiếp cận kiến thức thông qua sách tại nhà trường. ”

Ở góc độ khác, cô Nguyễn Lan Anh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS & THPT Vị Xuyên cho biết chương trình mang giá trị tinh thần đặc biệt đối với học sinh toàn trường, nhất là các em lớp 12 đang bước vào giai đoạn trước kỳ thi tốt nghiệp. Theo cô, sự hiện diện của đoàn không chỉ là nguồn động viên kịp thời mà còn giúp học sinh thêm niềm tin, động lực để mạnh dạn nuôi dưỡng ước mơ và vững vàng hướng tới tương lai.

Vượt qua quãng đường xa xôi đến những vùng sâu, vùng xa nơi núi rừng Tây Bắc, Hành trình Từ Trái Tim mang theo sự quan tâm, sẻ chia và nguồn động lực đến với học sinh vùng cao

Bên cạnh những thiếu thốn về điều kiện học tập, hành trình đến trường của học sinh vùng cao còn chất chứa nhiều gian nan bởi địa hình hiểm trở, giao thông không thuận tiện, và những ảnh hưởng của thiên tai mỗi mùa mưa lũ. Do đó, Hành trình Từ Trái Tim vượt quãng đường xa để trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho học sinh nơi đây càng trở nên ý nghĩa và đáng trân quý hơn bao giờ hết. Ông Vương Ngọc Khánh, cán bộ Công an xã Cao Bồ cho biết việc đoàn đến với địa phương là món quà vô cùng quý giá, tiếp thêm động lực lớn cho cả thầy và trò tại địa phương.

Những phần quà ý nghĩa từ chương trình tiếp thêm động lực và sự hứng thú để học sinh kiên trì theo đuổi con đường học tập giữa nhiều gian khó

Từ góc nhìn của người trực tiếp đứng lớp, cô Hoàng Thị Ngọc Huyền, giáo viên tiểu học Trường PTDTBT TH & THCS Cao Bồ chia sẻ học sinh vùng cao hiện vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản trong học tập, từ khó khăn đường sá, hạn chế ngôn ngữ, khả năng tiếp thu đến vấn nạn kết hôn sớm. Bên cạnh đó, áp lực đời sống cũng khiến nhiều em sớm có ý định nghỉ học để lao động phụ giúp gia đình. Trong bối cảnh ấy, những món quà và sự động viên từ Hành trình Từ Trái Tim trở thành nguồn khích lệ thiết thực, tiếp thêm hứng thú và động lực để các em kiên trì đến trường, nỗ lực vươn lên trên hành trình học tập.

Hun đúc khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ vùng cao

Không chỉ tiếp thêm động lực học tập, Hành trình Từ Trái Tim còn góp phần đánh thức khát vọng vươn lên, giúp học sinh vùng cao mạnh dạn nuôi dưỡng ước mơ và nghĩ xa hơn về tương lai.

Những cuốn sách quý đổi đời trở thành hành trang ý nghĩa, tiếp sức học sinh lớp 12 thêm vững tin theo đuổi ước mơ

Là một trong những học sinh tham gia chương trình, em Lý Quỳnh Giang, học sinh lớp 9 Trường PTDTBT TH & THCS Cao Bồ đã không giấu được xúc động khi được hỏi về ước mơ của bản thân. Em rụt rè tâm sự từ trước đến nay chưa có ai hỏi em, và bản thân em cũng chưa từng thực sự nghĩ nhiều về tương lai. Với Giang, điều em luôn biết là phải cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho gia đình và bản làng. Hơn thế, Giang mong một ngày có thể bước ra xa hơn khỏi bản làng nhỏ bé để khám phá nhiều vùng đất mới, ngắm nhìn thế giới rộng lớn và theo đuổi những điều lớn lao hơn cho tương lai.

Khoảnh khắc ấy phần nào cho thấy với nhiều học sinh vùng cao, giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống, việc dám nghĩ xa hơn về tương lai hay nuôi dưỡng cho mình một ước mơ cụ thể đôi khi vẫn là điều không dễ dàng. Chính vì thế, Hành trình Từ Trái Tim càng trở nên ý nghĩa khi giúp các em mạnh dạn nhìn xa hơn và bắt đầu hình dung rõ hơn về con đường phía trước.

Hành trình Từ Trái Tim góp phần khơi mở những suy nghĩ đầu tiên về tương lai và ước mơ trong học sinh vùng cao

Bên cạnh đó, từ chính những trải nghiệm và hoàn cảnh mình lớn lên, nhiều học sinh vùng cao cũng dần hình thành những ước mơ thiết thực, mong muốn sau này có thể góp sức dựng xây quê hương và giúp đỡ cộng đồng nơi mình sinh ra.

Là học sinh lớp 12 trường PTDTNT THCS & THPT Vị Xuyên, em Lạn Thị Kim Tuyết chia sẻ chương trình đã giúp em hiểu sâu sắc hơn về giá trị của những cuốn sách và những bài học ý nghĩa cho hành trình trưởng thành. Từng là một học sinh rụt rè, thiếu tự tin, Kim Tuyết cho biết nhờ đọc sách và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, bản thân ngày càng mạnh dạn hơn và nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên để mang con chữ đến với trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn.

Từ chính hoàn cảnh sống, nhiều học sinh vùng cao nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và mong muốn góp sức cho quê hương

Cùng chung khát vọng ấy, em Lục Thị Hằng học sinh lớp 12 trường PTDTNT THCS & THPT Vị Xuyên cho biết những cuốn sách được trao tặng không chỉ tiếp thêm động lực học tập mà còn giúp em thêm vững tin trên hành trình theo đuổi mục tiêu của mình. Xuất thân từ một xã vùng khó, Hằng mong muốn sau này có thể trở thành giáo viên, đem con chữ đến với những bản làng xa xôi để nhiều trẻ em có cơ hội tiếp cận việc học hơn.

Hành trình Từ Trái Tim tiếp thêm ý chí, khát vọng và niềm tin để thế hệ trẻ vùng cao vững bước hướng tới tương lai

Trong năm 2026, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” tiếp tục bền bỉ lan tỏa khát vọng lớn đến thế hệ trẻ trên khắp cả nước từ TP.HCM, Buôn Ma Thuột, Hà Nội đến các tỉnh vùng cao, vùng sâu, vùng xa khu vực Tây Bắc. Không chỉ hiện diện tại các trường học, hành trình còn mang tinh thần lập thân, lập nghiệp, kiến quốc đến với nhiều địa phương, cộng đồng và lực lượng nơi tuyến đầu Tổ quốc, tiếp tục để lại dấu ấn sâu sắc trên hành trình phụng sự cộng đồng. Tiếp nối chặng đường ấy, ngày 16/4, Hành trình Từ Trái Tim sẽ đến với Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang), điểm kết của hành trình vùng núi cao, vùng sâu năm 2026, trước khi tiếp tục đến với các bạn trẻ, học sinh, chiến sĩ,người dân nơi biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.