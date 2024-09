Nhật Kim Anh lên tiếng vụ Justin Bieber: "Mong có thể ôm anh ấy ngay lúc này"

Những ngày vừa qua, ồn ào chấn động của ông trùm Diddy liên quan đến các cáo buộc nghiêm trọng về hiếp dâm, buôn bán tình dục và nhiều tội danh khác đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Được Diddy nâng đỡ từ khi còn nhỏ nên khán giả bày tỏ sự lo lắng, nghi ngờ "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber cũng chính là một trong những nạn nhân. Hàng loạt hình ảnh ẩn ý trong các MV cũ của Justin đang được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã đăng tải dòng trạng thái bằng tiếng Anh lên tiếng về vụ việc này. Cô bày tỏ sự đồng cảm với Justin Bieber: "I'm shocked with what happened, the world is crazy, poor him. I hope I can give him a hug right now" (Tạm dịch: "Tôi bị sốc với những gì đã xảy ra, thế giới này thật đáng sợ, tội nghiệp anh ấy! Mong có thể ôm anh ấy ngay lúc này").

Nhật Kim Anh viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh, lên tiếng bày tỏ sự đồng cảm với ca sĩ Justin Bieber

Nữ ca sĩ 8x mong muốn được ôm nam ca sĩ chia sẻ vì những điều tồi tệ đã xảy ra trong thời gian qua

Diddy - người được truyền thông Mỹ gọi là ông trùm giới rap vừa bị bắt vì loạt cáo buộc liên quan đến đường dây buôn bán tình dục

Nhiều người nghi ngờ cho rằng Justin Bieber cũng là một trong những nạn nhân của ông trùm này

Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt cũng bày tỏ quan điểm cá nhân ủng hộ tinh thần của Justin Bieber. Hari Won đăng tải khoảnh khắc "Hoàng tử nhạc pop" gục mặt, lộ biểu hiện tâm lý bất thường trong hậu trường MV Yummy vào năm 2020 kèm chia sẻ: "Gồng lắm mà không được, làm ơn đừng giết chết nhân cách của con người".

Ca sĩ Orange cũng viết dòng trạng thái: "Oh my boy Justin" (Ôi, chàng trai của tôi, Justin). Cô đăng tải lại bài hát Monster của Justin Bieber vào 3 năm trước: "Bằng cách nào đó từ lúc bài này mới ra mình đã xem nó là bài hay nhất mà Justin viết lời, dù nó khá kén người nghe hơn các hit lớn khác của ổng, giờ đọc phân tích bài này còn thấy nổi da gà hơn". Dàn sao Việt khác như Ali Hoàng Dương, Hằng Bingboong... đã chia sẻ lại bài hát Lonely của Justin Bieber như một cách thể hiện tình cảm đến siêu sao nhạc Pop.

Hari Won cũng từng lên tiếng bày tỏ sự xót xa trước khoảnh khắc của Justin Bieber trong một MV

Ngay khi sự việc xảy ra, ca sĩ Orange cũng có bài đăng nhắc tới tên nam ca sĩ nổi tiếng thế giới

Nhiều sao Việt khác cũng có động thái liên quan tới Justin Bieber trên trang cá nhân

Vào ngày 16/9 vừa qua, ông trùm nhạc rap bị bắt ở New York với hàng loạt cáo buộc, bao gồm nhiều năm cưỡng ép tình dục, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân. Các hành vi phạm tội của Diddy diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Hiện, nam rapper kỳ cựu bị truy tố với các tội danh buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, bắt cóc, phóng hỏa, hối lộ và cản trở công ty. Vụ việc được cho là gây sốc cho nhiều người vì Diddy là tên tuổi lớn, giao thiệp với vô số ngôi sao hạng A như Jay-Z và Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Janelle Monáe, Queen Latifah, Snoop Dogg…

Được biết những bữa tiệc thác loạn và đầy tội ác được tổ chức ở biệt thự của Diddy ở Hamptons, New York, Mỹ. Ông trùm nhạc rap bị tình nghi dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là Freak Offs. Theo bản cáo trạng chống lại Diddy, Freak Offs là những buổi biểu diễn tình dục công phu mà Diddy sắp xếp, chỉ đạo.