Nhật Kim Anh lên tiếng về tin đồn bị bắt

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều bài đăng nhắc đến Nhật Kim Anh với những thông tin thiếu kiểm chứng. Loạt tin đồn lan truyền nhanh chóng khiến dư luận xôn xao, không ít người hoài nghi và đặt câu hỏi về độ xác thực của sự việc. Trước tình trạng đó, nữ nghệ sĩ đã có phản hồi khéo léo nhưng dứt khoát.

Nhật Kim Anh chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên con gái. Kèm theo đó, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ: "Các cô chú yêu thương ơi! Xin hãy chọn lọc thông tin và coi những trang báo chính thống nha! Đừng coi những trang tin bịa đặt câu view nha!".

Nhật Kim Anh mong mọi người chọn lọc thông tin để không bị lựa gạt bởi những tin đồn bịa đặt

Lời chia sẻ nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng, thắc mắc về loạt lời đồn thất thiệt lan truyền gần đây.

Lần này, Nhật Kim Anh không giữ thái độ im lặng như trước mà trực tiếp phản hồi, thể hiện rõ ràng quan điểm của mình. Khi một người đặt câu hỏi gây sốc: "Trời ơi, vậy người ta đồn cô bị bắt?". Nhật Kim Anh thẳng thắn đáp: "Câu view đó ạ".

Một khán giả khác chia sẻ: "Tin vịt mà lắm người tin, thấy mắc cười. Làm mất danh tiếng của người ta". Nữ nghệ sĩ lập tức tương tác và để lại bình luận: "Bởi! Tin chính thống chả ai coi".

Trong bối cảnh tin giả ngày càng phổ biến và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, sự nghiệp, thậm chí đời sống gia đình của nghệ sĩ, sự chủ động phản hồi của Nhật Kim Anh là hành động bảo vệ chính mình và cảnh tỉnh khán giả cần tỉnh táo, biết chọn lọc trước những thông tin hỗn độn trên mạng xã hội.