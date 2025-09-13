Nhật Hoàng phim Mưa đỏ: "Tôi được huấn luyện khắc nghiệt về thể lực, kỹ thuật cận chiến"

Cơ duyên đến với vai Cường của Nhật Hoàng?

Hoàng đến với vai Cường qua vòng casting như bao diễn viên khác và may mắn vượt qua khoảng 1.000 ứng cử viên - theo chia sẻ của đạo diễn.

Đến hiện tại, có thể nói Cường là vai diễn thử thách, nặng về tâm lý nhất mà Hoàng đảm nhận. Hoàng phải khắc họa hành trình từ cậu sinh viên bỡ ngỡ trở thành thành chiến sĩ thực thụ.

Mình lớn lên trong hòa bình, để hiểu được việc đối diện với cái chết và sự khốc liệt của chiến trường là điều không dễ dàng. Nhưng đó là trách nhiệm của Hoàng – phải tìm mọi cách đến gần nhất với sự thật lịch sử, để khán giả tin vào nhân vật.

Đỗ Nhật Hoàng đã vượt qua 1000 ứng cử viên để đảm nhận vai nam chính Cường trong "Mưa đỏ"



Trong tiểu thuyết, Cường vừa lãng tử, lại giỏi võ, đẹp trai sáu múi.... Nhật Hoàng có áp lực với nhân vật trong nguyên tác?

Hoàng không phải người học võ bài bản, nhưng để vào vai Cường thì được huấn luyện kỹ về thể lực, kỹ thuật cận chiến và cách di chuyển của một người lính thực thụ. Nhờ vậy mà những cảnh đối đầu với Quang trên phim vừa chân thật vừa an toàn cho cả hai diễn viên.

Còn về nguyên tác, trong tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai, nhân vật Cường hiện lên như một chàng trai lãng tử, giỏi võ, đẹp trai sáu múi… Thực sự đó là một hình tượng lý tưởng. Khi nhận vai, Hoàng có áp lực, nhưng không muốn chỉ dừng lại ở phần "đẹp" bên ngoài, mà quan trọng hơn là phải truyền tải được cái hồn, sự trưởng thành, tinh thần chiến sĩ trong nhân vật. Nếu khán giả nhìn thấy ở Cường sự sống động, gần gũi và đáng tin thì đó mới là thành công lớn nhất.

Ở phiên bản điện ảnh, nhân vật Cường có ít khung cảnh lãng mạn yêu đương so với nguyên tác. Làm thế nào để Hoàng diễn xuất cảnh yêu thời chiến, chân thật và cũng bi thương?

Tiểu thuyết Mưa đỏ là một tác phẩm đồ sộ, đọc hết cần rất nhiều thời gian, trong khi phiên bản điện ảnh chỉ gói gọn trong hơn 2 tiếng. Vì vậy, việc giảm bớt khung cảnh lãng mạn, tập trung làm nổi bật tính chất khốc liệt của chiến tranh là hợp lý.

Khi nói đến tình yêu thời chiến, Hoàng dành nhiều thời gian lắng nghe, tìm hiểu khái niệm "yêu bằng niềm tin". Bởi chỉ qua vài lần gặp gỡ mà đôi bên đã xem nhau là vợ chồng, đó thực sự là một thử thách lớn. Khi hiểu được sự thiêng liêng trong từng ánh nhìn, cử chỉ, lời nói của người xưa, Hoàng mới có thể từng bước nắm bắt, truyền tải tình yêu ấy lên màn ảnh.

Tình yêu đẹp, chân thật nhưng cũng bi thương của Cường và Hồng trong thời chiến



Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng chia sẻ với Hoàng rất nhiều về tình cảm giữa Cường và Hồng – từ rung động ban đầu cho đến độ sâu bi thương của tình yêu thời chiến. Chị Huyền nhắc Hoàng và chị Hạ Anh hạn chế kết nối ngoài đời thực, để khi lên phim giữ được cái "mới" trong lần đầu gặp gỡ giữa hai nhân vật.

Trong thoại phim, nhân vật Quang nói: "Nếu tao với mày không ở hai phía chiến tuyến, thì mày là thằng bạn chơi được đó". Còn ở ngoài đời, Hoàng thấy Nguyễn Steven chơi được không?

Không cần đợi đến lúc "thoát vai" mới thấy, ngay từ những ngày đầu gặp nhau, Hoàng đã cảm nhận anh Steven là một người bạn tuyệt vời. Tụi Hoàng chơi thân đến mức bây giờ khán giả còn mong chờ được thấy sự kết nối giữa Cường – Quang nhiều hơn cả Cường – Hồng.

Điểm chung lớn nhất của 2 anh em là đều dốc hết mọi thứ mình có cho nghề. Có lần anh Steven chia sẻ, thấy cuộc sống của anh em Tiểu đội 1 khắc nghiệt, lạnh lẽo và gian nan quá. Nhưng Hoàng tin, nếu anh Steven vào vai một nhân vật trong Tiểu đội 1, thì với tinh thần và sự bền bỉ, anh cũng sẽ chịu đựng, vượt qua nghịch cảnh như bất kỳ người lính nào.

Để đóng nhân vật Cường thành công như vậy, Nhật Hoàng phải học những kỹ năng gì của người lính?

Hoàng đã có 10 ngày tập huấn quân đội ở Củ Chi, rèn luyện tất cả những tư thế chiến đấu, các điều lệnh và kỹ năng cần thiết của một người lính. Nói ngắn gọn là Hoàng đã phải học tập rất nhiều để có thể nhập vai một cách chân thực nhất.

Song song với rèn luyện thể chất, Hoàng dành nhiều thời gian tìm hiểu tư liệu về chiến tranh, đặc biệt là trận Thành cổ Quảng Trị. Ban đầu, Hoàng luôn tự hỏi: "Tại sao lại là Quảng Trị?" Nhưng càng tìm hiểu, lắng nghe chia sẻ từ các cựu chiến binh, Hoàng phần nào cảm nhận được tinh thần bất khuất của chiến sĩ Thành cổ. Chính điều đó giúp Hoàng thêm trân trọng, có trách nhiệm hơn khi hóa thân vào nhân vật Cường.