Nhật Bản trải qua tháng 7 nóng nhất từ trước đến nay

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mức chênh lệch nhiệt độ so với nhiệt độ trung bình từ năm 1991 - 2020, giai đoạn quá trình nóng lên diễn ra mạnh mẽ, là 2,16oC. Con số này cao hơn mức chênh lệch 1,91oC được ghi nhận vào tháng 7/2023.

Ngoài ra, "những ngày nắng nóng cực độ" - tức là những ngày mà nhiệt độ cao nhất ở mức từ 35oC trở lên - đã được ghi nhận tại 3.509 địa điểm trên toàn quốc trong tháng 7. Đây là mức nhiệt cao nhất đối với tháng 7 kể từ khi các phương pháp tính toán được thay đổi vào năm 2010.

Đáng chú ý, nền nhiệt cao đã kéo dài liên tục cả tháng, với một số nơi như thành phố Fuchu ở phía Tây Tokyo đã trải qua mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, miền Đông Nhật Bản đã chứng kiến sự thay đổi lớn về nhiệt độ, ghi nhận mức chênh lệch 2,3oC so với mức trung bình.

Thành phố Sano, tỉnh Tochigi vào ngày 29/7 ghi nhận nhiệt độ lên tới 41oC - mức nhiệt cao thứ hai được ghi nhận tại Nhật Bản.

(Ảnh: Bloomberg)

Nắng nóng làm gia tăng số trường hợp bị sốc nhiệt phải nhập viện ở quốc gia Đông Bắc Á này. Tính từ đầu tháng 7 đến ngày 28/7, khu vực Tokyo ghi nhận 3.647 người phải nhập viện vì sốc nhiệt, vượt qua con số của tháng 7/2023.

Chỉ số nhiệt là chỉ số về nguy cơ sốc nhiệt, được tính toán từ các yếu tố bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng Mặt trời. Khi chỉ số này ở mức từ 28oC trở lên, người dân được khuyến cáo không nên tập thể dục quá sức. Khi chỉ số từ 31oC trở lên, mọi người nên dừng tập thể dục. Khi chỉ số vượt quá 33oC, cảnh báo sốc nhiệt sẽ được đưa ra.

Năm 2023, chỉ số này lần đầu tiên vượt quá 33oC vào ngày 10/7. Tuy nhiên, năm nay mức nhiệt trên 33oC đã đến sớm hơn, xảy ra vào ngày 24/6. Số ngày có chỉ số nhiệt trên 33oC vào tháng 7/2023 là 5 ngày, trong khi tháng 7/2024 có 9 ngày như vậy.