Nhật Bản tính trang bị tên lửa siêu vượt âm cho tàu ngầm

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định bắt đầu phát triển vũ khí siêu vượt âm, được sử dụng trên các tàu ngầm của lực lượng vũ trang nước này

Đề nghị ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2027 của Nhật Bản lần đầu tiên đề cập cụ thể đến ý định phát triển các loại tên lửa có thể phóng từ dưới nước.

Dự kiến, vũ khí siêu vượt âm dành cho tàu ngầm sẽ trở thành phương tiện chủ chốt để tấn công các căn cứ của đối phương. Những tên lửa này có khả năng cao xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Nhật Bản hiện đồng thời xem xét một số phương án. Phương án thứ nhất là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phóng theo phương thẳng đứng. Phương án thứ 2 là tên lửa hành trình siêu vượt âm sử dụng động cơ ramjet, có thể được phóng qua các ống phóng ngư lôi của tàu ngầm.

Cả 2 loại tên lửa đều có những đặc điểm chung: Tốc độ cao, tầm bắn xa và khả năng cơ động trong quá trình bay. Điều này làm giảm thời gian phản ứng của đối phương, đồng thời khiến việc theo dõi và đánh chặn tên lửa trở nên khó khăn.

Trước đó, Nhật Bản đã cập nhật học thuyết quốc phòng, chính thức xác định Trung Quốc là thách thức an ninh chiến lược lớn nhất và chưa từng có tiền lệ.

Nhật Bản cho rằng Trung Quốc đang cố tình biến hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan thành một trạng thái thường trực.

Ngoài ra, văn kiện lần đầu tiên dành một phần riêng cho chiến tranh thế hệ mới. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng các cuộc chiến trong tương lai sẽ dựa trên sự kết hợp giữa UAV, trí tuệ nhân tạo, hệ thống vệ tinh, các hoạt động mạng, tác chiến điện tử và hoạt động tâm lý.