Nhật Bản sở hữu “mỏ khí đốt nhân tạo” lớn nhất hành tinh – 10.000 gia đình dùng gas siêu sạch

Nhật Bản vừa đưa vào vận hành Nhà máy thử nghiệm sản xuất khí metan (CH4) từ CO2 lớn nhất thế giới, có khả năng sản xuất nhiên liệu xanh là khí CH4 tổng hợp (e-metan), đủ để đáp ứng nhu cầu khí đốt hàng năm cho khoảng 10.000 hộ gia đình nước này, IE thông tin ngày 27/2.

Nhà máy chính thức khởi động giai đoạn thử nghiệm từ ngày 24 tháng 2 năm 2026. Lô khí CH4 tổng hợp đầu tiên đã được bơm thành công vào đường ống khí đốt tự nhiên hiện có.

Toàn cảnh Nhà máy thử nghiệm sản xuất khí metan (CH4) từ CO2 lớn nhất thế giới của Nhật Bản. Ảnh: Inpex Corporation

Chuyển đổi khí thải thành khí đốt

Dự án do hai công ty lớn của Nhật là Inpex Corporation (Công ty năng lượng hàng đầu đặt trụ sở tại Tokyo) và Osaka Gas Co., Ltd. hợp tác thực hiện, được tài trợ bởi Tổ chức Phát triển Năng lượng và Công nghệ Công nghiệp Mới (NEDO). Inpex khởi xướng dự án từ năm 2021, bắt đầu xây dựng năm 2023, hoàn thành và chạy thử vào cuối năm 2025.

Nhà máy nằm tại văn phòng hiện trường Nagaoka của Inpex Japan ở tỉnh Niigata, có công suất xử lý 400 mét khối chuẩn CO₂ mỗi giờ. Nó sử dụng khí CO₂ được thu giữ từ nhà máy Koshijihara của Inpex Japan làm nguyên liệu đầu vào. CO₂ này sau đó được chuyển hóa thành metan nhân tạo thông qua các lò phản ứng hydro hóa sử dụng chất xúc tác.

Trong quá trình thử nghiệm, nhà máy đã đạt được mục tiêu kỹ thuật là sản xuất khí metan tổng hợp với nồng độ metan lên đến 96%. Một phần khí metan tổng hợp sẽ được bơm trực tiếp vào đường ống khí tự nhiên của Inpex Japan qua nhà máy Koshijihara.

Osaka Gas chịu trách nhiệm phát triển công nghệ phản ứng metan hóa cốt lõi, áp dụng công nghệ xúc tác tiết kiệm năng lượng và kinh nghiệm kỹ thuật để tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Nhà máy đã được cấp chứng nhận theo Hệ thống Chứng nhận Khí sạch của Hiệp hội Khí đốt Nhật Bản, công nhận giá trị môi trường độc lập của e-metan sản xuất từ nguồn không phải nhiên liệu hóa thạch, góp phần vào mục tiêu trung hòa carbon.

Dự án này giúp đưa e-metan tiến gần hơn đến việc ứng dụng thực tế, đồng thời hỗ trợ mục tiêu khử carbon quốc gia của Nhật Bản. Nó phù hợp với tầm nhìn Inpex Vision 2035 (công bố tháng 2 năm 2025), tập trung vào hydro, thu giữ và lưu trữ carbon, cùng các công nghệ ít carbon. Phía Osaka Gas và tập đoàn mẹ Daigas Group cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng để xây dựng xã hội không carbon.

Inpex và Osaka Gas cam kết đẩy nhanh việc đưa khí đốt thành phố trung hòa carbon vào sử dụng rộng rãi thông qua công nghệ methan hóa CO₂.