Nhật Bản sẽ tạo địa chấn để hạ gục Brazil, làm rạng danh châu Á ở World Cup?

Vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ chứng kiến một trong những cặp đấu đáng đáng chờ đợi nhất khi Nhật Bản chạm trán Brazil.

Với việc đứng nhì bảng F, tuyển Nhật Bản, đại diện châu Á gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup 2026 cho tới thời điểm hiện tại, sẽ phải chạm trán đội nhất bảng C là Brazil ở vòng 1/16.

Khi Samuranh Xanh có “vũ khí chết người”

Trên lý thuyết, Selecao vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch với bề dày truyền thống, dàn cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Thế nhưng, nếu nhìn vào những gì hai đội đã thể hiện từ đầu giải, sẽ không quá bất ngờ nếu đại diện châu Á tạo nên một cú sốc lớn.

Đây có thể là thời điểm thích hợp nhất để Nhật Bản đánh bại Brazil, qua đó làm rạng danh bóng đá châu Á trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Lý do đầu tiên đến từ chính phong độ của đội bóng xứ mặt trời mọc. Sau ba lượt trận vòng bảng, Nhật Bản bất bại với thành tích hòa Hà Lan 2-2, thắng đậm Tunisia 4-0 và cầm chân Thụy Điển 1-1. Điều đáng nói không chỉ là kết quả, mà còn là cách họ chơi bóng.

Nhật Bản là đại diện châu Á thi đấu tốt nhất tại World Cup 2026 cho tới thời điểm hiện tại.

Đội quân của HLV Hajime Moriyasu thể hiện thứ bóng đá giàu năng lượng, kỷ luật và cực kỳ linh hoạt. Họ sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng nhưng luôn biết cách tung ra những pha phản công sắc bén chỉ sau vài đường chuyền.

Khả năng chuyển đổi trạng thái của Nhật Bản hiện thuộc nhóm tốt nhất giải đấu. Những cầu thủ như Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, Ritsu Doan hay Junya Ito đều sở hữu tốc độ và kỹ thuật để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Đây cũng là điểm yếu mà Brazil đã để lộ trong vòng bảng, đặc biệt khi họ dâng đội hình lên quá cao.

Sức mạnh tấn công của Samurai Xanh cũng đã được thể hiện rõ trong chiến thắng 4-0 trước Tunisia. Dù không cầm bóng áp đảo, Nhật Bản vẫn ghi tới bốn bàn thắng nhờ những pha lên bóng tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả. Các mũi nhọn của Nhật Bản liên tục hoán đổi vị trí, khiến hàng phòng ngự Tunisia gần như không thể theo kèm. Điều đáng sợ nhất nằm ở sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương: Nhật Bản có thể ghi bàn từ phản công nhanh, những pha phối hợp trung lộ lẫn các tình huống đánh biên, cho thấy họ sở hữu đủ phương án để gây khó khăn cho bất kỳ hàng thủ nào, kể cả Brazil.

Với Brazil, họ dường như không còn là cỗ máy hủy diệt như nhiều người từng nghĩ. Dù giành ngôi đầu bảng, đội bóng Nam Mỹ từng bị Morocco cầm hòa 1-1 và không ít lần gặp khó khăn trước những đối thủ chơi phòng ngự phản công. Hệ thống pressing của Brazil chưa thật sự đồng bộ, trong khi khoảng cách giữa các tuyến đôi lúc bị kéo giãn, tạo điều kiện để đối phương khai thác.

Nhật Bản lại là đội bóng rất giỏi tận dụng chính những sơ hở ấy. Họ không cần kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng luôn biết cách khiến đối thủ trả giá chỉ sau một khoảnh khắc mất tập trung.

Nhật Bản sở hữu nhiều vị trí có khả năng tạo ra sự khác biệt.

Bản lĩnh trước các ông lớn và khát vọng viết tiếp lịch sử của bóng đá châu Á

Một yếu tố khác mang đến niềm tin cho người hâm mộ châu Á chính là bản lĩnh của Nhật Bản trước các ông lớn. Trong vài năm gần đây, họ đã nhiều lần khiến bóng đá thế giới phải ngả mũ. Tại World Cup 2022, Nhật Bản lần lượt đánh bại Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu bảng tử thần. Sau đó, họ tiếp tục duy trì sự ổn định ở Asian Cup cũng như vòng loại World Cup.

Những chiến thắng ấy giúp các cầu thủ Nhật Bản không còn mang tâm lý e ngại khi đối đầu những đội tuyển hàng đầu. Họ bước vào sân với niềm tin rằng mọi đối thủ đều có thể bị đánh bại nếu tuân thủ đúng đấu pháp.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của HLV Hajime Moriyasu cũng là một lợi thế đáng kể. Nhà cầm quân này luôn nổi tiếng với khả năng chuẩn bị chiến thuật rất kỹ lưỡng cho từng đối thủ. Trước những đội bóng mạnh hơn, ông thường xây dựng hệ thống phòng ngự nhiều lớp, bịt kín khu vực trung lộ và buộc đối phương phải triển khai bóng ra biên. Khi thời cơ xuất hiện, Nhật Bản lập tức tăng tốc với những pha phản công có tốc độ rất cao.

Nhật Bản sẵn sàng thách thức các ông lớn ở World Cup.

Brazil chắc chắn sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng điều đó chưa chắc mang lại lợi thế. Càng cầm bóng lâu, họ càng phải đối mặt với nguy cơ bị Nhật Bản phản đòn. Đây là kịch bản từng xuất hiện không ít lần trong các giải đấu lớn gần đây.

Yếu tố thể lực cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Nhật Bản luôn nằm trong nhóm đội tuyển di chuyển nhiều nhất ở các kỳ World Cup. Cường độ pressing liên tục, khả năng hỗ trợ phòng ngự của mọi vị trí và tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi giúp họ duy trì sự cân bằng trong suốt 90 phút. Nếu kéo Brazil vào một trận đấu có nhịp độ cao, đại diện châu Á hoàn toàn có cơ hội khiến đối thủ đánh mất sự kiên nhẫn.

Dĩ nhiên, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và những ngôi sao có khả năng tạo khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc. Chỉ một pha xử lý xuất thần cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu. Tuy nhiên, World Cup luôn là nơi những bất ngờ được tạo ra, và khoảng cách giữa các nền bóng đá ngày càng thu hẹp.

Nếu Nhật Bản tiếp tục phát huy được tinh thần tập thể, duy trì sự kỷ luật chiến thuật và tận dụng tốt những cơ hội phản công, họ hoàn toàn đủ khả năng tạo nên cơn địa chấn trước Brazil.

Nếu loại Brazil, Nhật Bản có thể làm rạng danh bóng đá châu Á ở đấu trường World Cup.

Một chiến thắng không chỉ giúp Samurai Xanh lần đầu tiên tiến sâu hơn ở World Cup, mà còn là cột mốc lịch sử đối với bóng đá châu Á. Nó sẽ khẳng định rằng khoảng cách giữa châu Á và các cường quốc bóng đá thế giới không còn xa như trước. Và nếu điều đó xảy ra, chiến công của Nhật Bản sẽ không chỉ là niềm tự hào của riêng đất nước mặt trời mọc, mà còn là nguồn cảm hứng cho cả một nền bóng đá đang từng bước vươn mình trên bản đồ thế giới.