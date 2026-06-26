Hà Lan hoá “cơn lốc” để thổi bay Tunisia, chạm trán đối thủ “cứng cựa” ở vòng 1/16

Đội tuyển Hà Lan khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia và họ sẽ gặp một đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

Chỉ mất chưa đầy 10 phút để "Cơn lốc da cam" định đoạt cục diện, qua đó giành ngôi đầu bảng F và thiết lập cuộc chạm trán với Morocco ở vòng 1/16.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Lan đã khiến hàng thủ Tunisia choáng váng bằng sức ép dồn dập. Phút thứ 3, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành, tiền vệ Ellyes Skhiri trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, biếu không cho đại diện châu Âu bàn mở tỷ số.

Chỉ bốn phút sau, cách biệt đã được nhân đôi. Brian Brobbey tận dụng pha phối hợp sắc nét của các đồng đội để dễ dàng đệm bóng cận thành, đưa Hà Lan vươn lên dẫn 2-0 khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 7. Khởi đầu như mơ giúp đoàn quân của HLV Ronald Koeman hoàn toàn làm chủ thế trận.

Sau hai bàn thắng sớm, Hà Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng chắc chắn và không cho Tunisia có nhiều khoảng trống phản công. Trong khi đó, đại diện châu Phi dù rất nỗ lực nhưng gần như không thể tiếp cận khung thành Bart Verbruggen trong hiệp một.

Hà Lan lấn lướt hoàn toàn trước Tunisia.

Bước sang hiệp hai, Tunisia bất ngờ thắp lại hy vọng ở phút 54. Từ một quả tạt bên cánh phải, Hazem Mastouri bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng giúp trận đấu trở nên sôi động hơn khi Tunisia mạnh dạn đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội bóng Bắc Phi nhanh chóng bị dập tắt. Phút 62, trung vệ Jan Paul van Hecke lên tham gia tấn công và dứt điểm quyết đoán, bóng đổi hướng khiến thủ môn Aymen Dahmen hoàn toàn bó tay, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan. Đây cũng là bàn thắng khép lại trận đấu, bất chấp việc Tunisia cố gắng vùng lên trong quãng thời gian còn lại.

Theo thống kê sau trận, Hà Lan áp đảo trong hầu hết các chỉ số chuyên môn. Đội bóng áo cam kiểm soát bóng vượt trội, thực hiện nhiều đường chuyền chính xác hơn và tạo ra số cơ hội nguy hiểm nhiều gấp đôi đối thủ. Khả năng tận dụng thời cơ trong những phút đầu trận tiếp tục là điểm mạnh của thầy trò HLV Ronald Koeman, trong khi Tunisia chỉ thực sự tạo được dấu ấn sau giờ nghỉ với bàn thắng danh dự của Mastouri.

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Chiến thắng này giúp Hà Lan khép lại vòng bảng với thành tích bất bại, gồm hai chiến thắng và một trận hòa. Đội bóng từng ba lần giành ngôi á quân World Cup tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại tại đấu trường này lên con số 15, đồng thời giành ngôi nhất bảng F để tránh được nhiều đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

Ở chiều ngược lại, Tunisia khép lại kỳ World Cup đáng quên với ba thất bại liên tiếp. Đội bóng Bắc Phi chỉ ghi được 2 bàn nhưng để thủng lưới tới 12 lần sau ba lượt trận, trở thành một trong những hàng phòng ngự tệ nhất vòng bảng. Việc thay đổi HLV ngay trong giải đấu cũng không thể giúp Tunisia tạo nên sự khác biệt, và họ đành chấp nhận rời World Cup mà không giành nổi điểm số nào.

Hà Lan gặp Morocco ở vòng knock-out

Với ngôi đầu bảng F, theo nhánh đấu chính thức của World Cup 2026, Hà Lan gặp đội nhì bảng C ở vòng 1/16.

Hiện tại, bảng C đã khép lại với việc Brazil đứng đầu, còn Morocco xếp nhì. Như vậy, Hà Lan sẽ gặp Morocco ở vòng knock-out đầu tiên.

Đây được đánh giá là một cặp đấu khá thú vị. Morocco từng vào bán kết World Cup 2022 và vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng xét về chiều sâu đội hình cũng như phong độ hiện tại, Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút và có khá nhiều cơ hội giành vé vào vòng 1/8.

Nếu đánh bại Morocco, Hà Lan nhiều khả năng sẽ gặp đội thắng trong cặp Nam Phi - Canada ở vòng tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa với việc "Cơn lốc da cam" đang sở hữu một nhánh đấu được xem là khá thuận lợi trước khi có thể chạm trán các ông lớn ở tứ kết hoặc bán kết.

Tỷ số chung cuộc: Hà Lan 3-1 Tunisia

Đội hình xuất phát:



