Nhật Bản sẽ giao tàu khu trục lớp Asagiri cho đối tác Đông Nam Á

Những chiến hạm cũ của Hải quân Nhật Bản đang thu hút nhiều sự quan tâm từ các quốc gia Đông Nam Á.

Indonesia và Nhật Bản sẽ bắt đầu đàm phán về việc chuyển giao các tàu khu trục lớp Asagiri đã qua sử dụng từ Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản. Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Naval News.

Bước đi nói trên trở thành một yếu tố khác trong chính sách của Tokyo nhằm mở rộng xuất khẩu quốc phòng. Do đó, ngày 5/6, một cuộc gặp đã được tổ chức tại Tokyo giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Indonesia Sjafri Sjamsuddin.

Theo ông Koizumi, phía Indonesia bày tỏ mong muốn "hiện thực hóa" hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ quốc phòng, đặc biệt là về việc chuyển giao các tàu khu trục lớp Asagiri.

Hai bên đã nhất trí thảo luận các vấn đề liên quan đến đào tạo thủy thủ đoàn, bảo trì và hỗ trợ vận hành trong nhóm làm việc được thành lập vào tháng 5.

Việc Indonesia quan tâm đến các tàu khu trục lớp Asagiri đặc biệt đáng chú ý khi Philippines hiện có ý định mua lại chiến hạm lớp Abukuma đã qua sử dụng. Mặc dù cả hai loại tàu đều có khả năng chống hạm và chống tàu ngầm tương tự, nhưng chúng được thiết kế cho các nhiệm vụ khác nhau và có những điểm khác biệt đáng kể.

Khu trục hạm lớp Asagiri.

Cả hai lớp tàu đều được trang bị pháo hải quân 76mm, tên lửa chống hạm Harpoon, hệ thống tên lửa chống ngầm ASROC và ngư lôi hạng nhẹ. Tuy nhiên, sự khác biệt chính nằm ở khả năng phòng không và việc sử dụng máy bay.

Tàu hộ tống lớp Abukuma với lượng giãn nước khoảng 2.000 tấn chỉ được trang bị 1 hệ thống phòng thủ tầm ngắn Phalanx và không có tên lửa phòng không. Nó cũng không có nhà chứa trực thăng và chủ yếu dựa vào các phương tiện trên tàu để thực hiện hoạt động chống tàu ngầm.

Nhờ có thủy thủ đoàn khoảng 120 người, những con tàu này có chi phí vận hành và bảo trì tương đối thấp.

Thay vào đó, tàu khu trục lớp Asagiri có lượng giãn nước khoảng 3.500 tấn được trang bị hệ thống phóng tên lửa phòng không Sea Sparrow với 8 ống phóng, 2 tổ hợp Phalanx và hangar sử dụng trực thăng săn ngầm SH-60J.

Những trang thiết bị như vậy cung cấp khả năng vượt trội đáng kể trong lĩnh vực phòng không, giám sát hàng hải và tác chiến chống tàu ngầm, biến các tàu thuộc lớp này thành những đơn vị chiến đấu đa năng, linh hoạt hơn.

Là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, Indonesia buộc phải kiểm soát và bảo vệ những vùng biển rộng lớn, từ eo biển Malacca đến khu vực xung quanh quần đảo Natuna.

Để thực hiện các nhiệm vụ như vậy đòi hỏi quyền tự chủ cao, khả năng giám sát rộng rãi, đi kèm tính linh hoạt đáng kể trong triển khai.

Đó là lý do tại sao lớp tàu Asagiri đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Hải quân Indonesia nhờ có trực thăng trên boong và hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn.

Hải quân Indonesia đã có kinh nghiệm vận hành các tàu chiến mặt nước cỡ lớn, điều này sẽ giúp đơn giản hóa quá trình tiếp nhận tàu qua sử dụng từ Nhật Bản.