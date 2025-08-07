Australia gần đây đã công bố việc họ chọn các khinh hạm tàng hình lớp Mogami tiên tiến của Nhật Bản cho hạm đội trong tương lai. Việc mua sắm này sẽ diễn ra như một phần của chương trình khinh hạm đa năng (GPF).

Dự án này nhằm mục đích thay thế các khinh hạm lớp Anzac hiện có, vốn là xương sống của lực lượng tàu mặt nước Hải quân Australia và đã lỗi thời. Chương trình sẽ mua 11 khinh hạm Mogami với giá 10 tỷ AUD (6,5 tỷ USD), trang Breaking Defense đưa tin.

Trong số 11 khinh hạm này, 3 chiếc sẽ được đóng tại Nhật Bản bởi Mitsubishi Shipbuilding. Chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2029 và đưa vào biên chế năm 2030, chiếc thứ ba vào năm 2034. Trong khi đó, 8 chiếc còn lại sẽ được đóng bởi Austal Defence Shipbuilding Australia.

Hiện vẫn chưa rõ ngày đóng và đưa vào hoạt động tàu Mogami do Australia đóng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng Canberra đang chậm tiến độ đáng kể, vì vậy họ có thể sẽ buộc phải đóng thêm tàu tại Nhật Bản để đẩy nhanh tiến độ trang bị vũ khí.

Chiến hạm lớp Mogami đóng cho Australia có thể sẽ lớn hơn loại nguyên bản của Nhật Bản.

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã nhận được 8 khinh hạm loại này trong 3 năm qua. Họ cũng đang tiếp tục mua sắm những chiến hạm nói trên, với chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế năm 2022 và chiếc cuối cùng - tàu thứ 12 - dự kiến vào năm 2027.

Tức là sẽ mất 8 năm kể từ thời điểm chiếc Mogami đầu tiên của Nhật Bản được khởi đóng cho đến khi đưa vào hoạt động theo kế hoạch trong năm 2027, nhanh hơn đáng kể so với tiến độ đóng tàu như dự kiến của Australia.

Cần nhớ lại rằng Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản đã cấp phép bán những khinh hạm này cho Australia vào năm 2024. Tại thời điểm đó, đây là một bước đột phá thực sự đối với Tokyo. Điều thú vị là mặc dù Nhật Bản đã đưa vào biên chế rất nhiều tàu Mogami, nhưng 6 chiếc đầu vẫn chưa được trang bị bệ phóng tên lửa Tomahawk.

Ngoài ra, khi nhắc đến tàu chiến lớp Mogami, không thể không nhắc đến việc nhờ chúng, Nhật Bản sẽ có số lượng khinh hạm gấp đôi so với số tàu Liên bang Nga dự định trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương.