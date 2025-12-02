Nhật Bản rục rịch xuất khẩu tên lửa sang Philippines giữa căng thẳng với Trung Quốc

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Type 03.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Type 03 là loại vũ khí mà Tokyo dự định triển khai đến đảo Yonaguni, nơi chỉ cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 110 km.

Hệ thống phòng không di động đặt trên xe tải có tầm bắn 50 km. Với khả năng dẫn đường bằng radar, Type 03 có thể bắn hạ máy bay và tên lửa hành trình.

Bắc Kinh chỉ trích kế hoạch này, cho rằng việc đưa tên lửa đến đảo Yonaguni là “cực kỳ nguy hiểm”.

Ngày 30/11, Kyodo News đưa tin Nhật Bản đã tổ chức các cuộc họp không chính thức với Philippines về khả năng xuất khẩu hệ thống tên lửa do Nhật Bản phát triển.

Nghiên cứu chuyên sâu về kế hoạch xuất khẩu dự kiến sẽ bắt đầu sau khi Tokyo chính thức bỏ quy định giới hạn xuất khẩu thiết bị quốc phòng, có thể trong năm 2026.

Theo bài viết của Kyodo , phía Philippines đã bày tỏ quan tâm tới việc mua Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Type 03.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh cả Manila và Tokyo đang căng thẳng với Bắc Kinh.

Philippines nằm trong “chuỗi đảo thứ nhất” mang tính chiến lược ở Thái Bình Dương, với đảo gần Đài Loan (Trung Quốc) nhất chỉ cách khoảng 140 km.

Chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi đang nỗ lực sửa đổi Ba nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Trong những năm gần đây, Tokyo nhiều lần tìm cách điều chỉnh các nguyên tắc này.

Theo hướng dẫn hiện tại của Nhật Bản về xuất khẩu thiết bị quốc phòng, chỉ có 5 loại thiết bị, gồm cứu hộ, vận tải, cảnh báo, giám sát và rà phá bom mìn, được phép bán cho các đối tác an ninh.

Ba nguyên tắc, có từ năm 1967, không cho phép cung cấp vũ khí cho các nước bị Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí, những nước đang tham gia hay có khả năng tham gia xung đột quốc tế… Năm 1976, nguyên tắc được mở rộng, áp dụng cho toàn thế giới.

Tokyo và Manila tăng cường hợp tác quốc phòng trong những tháng gần đây. Hai quốc gia đồng minh của Mỹ đều có lập trường cứng rắn trước các hoạt động của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Takaichi muốn tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lên mức 2% GDP vào cuối tháng 3 năm sau, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra trước đó.

Hiệp ước quốc phòng mới giữa Tokyo và Manila có hiệu lực từ tháng 9 cho phép quân đội Nhật Bản triển khai tại Philippines, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Chưa đầy 1 tháng sau khi hiệp ước có hiệu lực, Nhật Bản và Philippines tổ chức cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ 1 ngày trước khi quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập thường niên với Malaysia. Hai ngày sau đó, Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập chung khác với các đồng minh trong khu vực, do Philippines và Mỹ dẫn dắt.

Tháng trước, Nhật Bản xuất khẩu các hệ thống đánh chặn tên lửa phòng không Patriot sản xuất trong nước sang Mỹ, động thái mà giới quan sát và truyền thông Trung Quốc gọi là “tín hiệu cực kỳ nguy hiểm” với hàm ý Tokyo đang mở rộng năng lực quân sự.