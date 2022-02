Nhật Bản khẩn trương sơ tán công dân, Hàn Quốc cấm đi lại tới Ukraine

Ông Matsuno Hirokazu nhận định rằng, có khả năng cao tình hình tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine sẽ trở nên xấu hơn, do vậy Nhật Bản nâng cao mức cảnh báo đối với khu vực này. Theo đó, do có thể những chuyến bay sẽ bị hủy chuyến, nên Nhật Bản kêu gọi 150 công dân đang sinh sống tại Ukraine nên sơ tán ngay lập tức sang các nước lân cận, và nhân viên viên Đại sứ quán chỉ để lại một số người và phải xuất cảnh ngay trong ngày hôm nay (14/2).

Ông Matsuno khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước trong nhóm G7 để đảm bảo an toàn cho các công dân bị ảnh hưởng. Thủ tướng Kishida Fumio trước đó cũng trong buổi họp với Hội đồng an ninh quốc gia về tình tình Ukraine, đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan phải nỗ lực hết sức bằng con đường ngoại giao làm thế nào để bảo vệ an toàn cho công dân Nhật Bản tại đây.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 11/2 đã nâng mức cảnh báo khu vực này lên cấp độ 4, đồng thời cho biết các quốc gia khác cũng đã tạm ngừng hoặc giảm hoạt động của Đại sứ quán ở Ukraine.

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc cũng ban cảnh báo đi lại mức 4 (cấm đi lại) với toàn bộ lãnh thổ Ukraine do lo ngại tình hình tại đây. Cảnh báo này có hiệu lực từ 0h ngày 13/2 giờ Hàn Quốc, tức 17h chiều ngày 12/2 giờ Ukraine. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cho biết tính đến sáng ngày 14/2, có khoảng 281 công dân Hàn Quốc còn lưu trú tại Ukraine, giảm 25 người so với tối ngày 13/2. Sẽ có thêm khoảng 100 công dân về nước trong hai ngày tới.

Cảnh báo đi lại mức 4 (cấm đi lại) là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo đi lại của Chính phủ Hàn Quốc. Khác với mức 1 đến mức 3 chỉ mang tính chất khuyến nghị, cảnh báo đi lại mức 4 là biện pháp có tính cưỡng chế pháp lý, nếu không tuân thủ sẽ có thể bị xử phạt theo Luật Hộ chiếu. Nhóm chuyên trách ứng phó khẩn cấp vấn đề Ukraine đang đẩy nhanh kế hoạch hỗ trợ công dân Hàn Quốc xuất cảnh khỏi Ukraine ngay lập tức.

Cùng ngày, Nhóm chuyên trách ứng phó khẩn cấp vấn đề Ukraine đã mở cuộc họp thứ hai, rà soát toàn bộ đối sách như hỗ trợ công dân về nước, bảo hộ hoạt động doanh nghiệp, phân tích tình hình tại Ukraine và xu hướng quốc tế, như cuộc điện đàm lãnh đạo Mỹ-Nga ngày 12/2./.