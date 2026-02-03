HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhật Bản hút đất hiếm từ đáy biển sâu thách thức vị thế Trung Quốc

Hải Yến |

Nhật Bản lần đầu tiên trích xuất thành công bùn chứa đất hiếm từ độ sâu gần 6.000 mét, mở ra cơ hội giảm phụ thuộc Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Tàu nghiên cứu Chikyu của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển – Trái đất Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản mới thông báo đã thực hiện thành công một hoạt động thử nghiệm mang tính “thế giới lần đầu”, khi trích xuất được trầm tích chứa đất hiếm từ độ sâu khoảng 6.000 mét dưới đáy biển.

Đây là một phần trong kế hoạch lâu dài của Nhật nhằm đảm bảo nguồn cung các khoáng sản thiết yếu cho xe điện, thiết bị điện tử và quốc phòng.

Hoạt động được tiến hành bằng tàu nghiên cứu Chikyu của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển – Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC). Con tàu rời cảng Shimizu để thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm gần đảo Minamitori, một khu vực xa xôi thuộc lãnh thổ Nhật Bản.

Các quan chức cho biết, trầm tích thu được sẽ được phân tích để xác định hàm lượng đất hiếm, đồng thời khẳng định đây là bước tiến quan trọng cho an ninh kinh tế và phát triển hàng hải của Nhật Bản.

Giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Nhật Bản hiện phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc trong việc nhập khẩu đất hiếm – nhóm khoáng sản đóng vai trò sống còn trong sản xuất công nghệ hiện đại. Trung Quốc từ lâu đã chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong khai thác và cung ứng đất hiếm toàn cầu.

Với thành công này, Nhật Bản hy vọng có thể giảm sự lệ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc, đồng thời mở ra khả năng tự chủ hơn trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.

Đây cũng là một tín hiệu cho thấy Nhật Bản đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung để bảo vệ lợi ích quốc gia trước những biến động địa chính trị.

Các chuyên gia nhận định, việc khai thác bùn chứa đất hiếm từ độ sâu kỷ lục không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn là bước đi chiến lược trong cạnh tranh toàn cầu về khoáng sản.

Theo IE
