Nhật Bản điều động 16 F-2 mang 24 tên lửa chống hạm để đáp trả

Nhật Bản đã điều động 16 máy bay chiến đấu F-2 trang bị 64 tên lửa chống hạm để đáp trả hoạt động hải quân của Trung Quốc trong khu vực. Đây là bài viết của nhà báo người Nhật Yoshihiro Inaba trên trang Naval News .

Theo các nguồn tin, ít nhất 16 máy bay chiến đấu F-2 đã được phát hiện thực hiện các chuyến bay huấn luyện tại căn cứ không quân Tsuiki của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF).

Mỗi máy bay được trang bị 4 tên lửa chống hạm cận câm ASM-2 của Nhật Bản với tầm bắn hơn 140 km. Tên lửa được trang bị đầu dò hồng ngoại, hệ thống nhận diện vật cản và cài đặt sẵn kho hình ảnh minh họa các mục tiêu điển hình.

Máy bay chiến đấu F-2 được trang bị 4 tên lửa ASM-2.

Căn cứ không quân Tsuiki là nơi đóng quân của 2 phi đội tiêm kích chiến thuật - phi đội 6 và 8, sử dụng máy bay chiến đấu F-2. Mỗi phi đội có 20 tiêm kích, trong đó 18 chiếc F-2A một chỗ ngồi và 2 chiếc F-2B hai chỗ ngồi.

Việc sử dụng đồng thời nhiều máy bay trang bị tên lửa chống hạm như vậy là điều cực kỳ bất thường đối với Nhật Bản.

Người quan sát cho rằng những hành động này nhằm mục đích răn đe nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đang hoạt động gần đảo Kyushu.

Sau khi đi qua eo biển Miyako giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyako, tàu sân bay Liêu Ninh đột ngột đổi hướng về phía Đông Bắc trong vùng biển phía nam Okinawa, và tiếp tục hành trình trong vùng biển phía Nam Kyushu.

Trước đó, các máy bay chiến đấu J-15 đi kèm tàu Liêu Ninh đã sử dụng radar để nhắm mục tiêu vào tiêm kích F-15 của Nhật Bản, dẫn đến căng thẳng gia tăng giữa Quân đội Trung Quốc và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.