Nhật Bản đã hạ thủy tàu ngầm lớp Taigei thứ 7

Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) đã hạ thủy chiếc tàu ngầm lớp Taigei thứ 7 cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Thông tin này được bộ phận báo chí của Tập đoàn MHI cho biết. Lễ

đặt tên và hạ thủy đã diễn ra vào ngày 8/10/2026, tại xưởng đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries ở Kobe. Chiếc tàu ngầm được đặt tên là Shogei (しょうげい) và mang số hiệu SS-519.

Việc chế tạo tàu ngầm SS-519 bắt đầu vào ngày 17/4/2024.

Sau khi hạ thủy, nó sẽ tiếp tục được lắp đặt các thiết bị, hệ thống điện, điện tử và vũ khí.

Theo kế hoạch, chiến hạm này sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản trong năm tài chính 2027, tức là trước tháng 3/2028.

Tàu ngầm loại Taigei có đặc điểm là khả năng phát hiện mục tiêu được nâng cao và mức độ tiếng ồn thấp hơn so với loại Soryu trước đây.

Tàu ngầm Shogei số hiệu SS-519 thuộc lớp Taigei trong lễ hạ thủy cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Đại diện Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries cũng lưu ý các tàu ngầm mới lớp Teigei có thiết kế phần tàu được cải tiến và trang bị thiết bị sonar hiện đại hơn.

Ngoài ra, không giống như lớp Soryu trước đây, tàu ngầm Taigei không được trang bị hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP).

Nhật Bản đã từ bỏ hệ thống AIP Stirling để chuyển sang sử dụng pin lithium-ion mạnh mẽ. Chiếc tàu ngầm cuối cùng thuộc loại này mang tên Sogei đã được khởi đóng vào ngày 15/10/2025.

Khi lặn dưới nước, tàu ngầm sử dụng điện năng được lưu trữ trong pin và dùng động cơ diesel để sạc pin khi di chuyển trên mặt nước. Pin lithium-ion có mật độ năng lượng cao hơn so với pin acid chì truyền thống, giúp Taigei có tầm hoạt động dưới nước xa hơn và khả năng cơ động nhanh hơn.

Việc loại bỏ một bộ phận AIP riêng biệt cũng giúp đơn giản hóa hệ thống động lực và cho phép sử dụng khối lượng và thể tích được giải phóng cho các hệ thống tác chiến đặc biệt khác.