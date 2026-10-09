HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhật Bản đã hạ thủy tàu ngầm lớp Taigei thứ 7

Bạch Dương
|

Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) đã hạ thủy chiếc tàu ngầm lớp Taigei thứ 7 cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

- Ảnh 1.

Thông tin này được bộ phận báo chí của Tập đoàn MHI cho biết. Lễ

đặt tên và hạ thủy đã diễn ra vào ngày 8/10/2026, tại xưởng đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries ở Kobe. Chiếc tàu ngầm được đặt tên là Shogei (しょうげい) và mang số hiệu SS-519.

Việc chế tạo tàu ngầm SS-519 bắt đầu vào ngày 17/4/2024.

Sau khi hạ thủy, nó sẽ tiếp tục được lắp đặt các thiết bị, hệ thống điện, điện tử và vũ khí.

Theo kế hoạch, chiến hạm này sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản trong năm tài chính 2027, tức là trước tháng 3/2028.

Tàu ngầm loại Taigei có đặc điểm là khả năng phát hiện mục tiêu được nâng cao và mức độ tiếng ồn thấp hơn so với loại Soryu trước đây.

Tàu ngầm Shogei số hiệu SS-519 thuộc lớp Taigei trong lễ hạ thủy cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Đại diện Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries cũng lưu ý các tàu ngầm mới lớp Teigei có thiết kế phần tàu được cải tiến và trang bị thiết bị sonar hiện đại hơn.

Ngoài ra, không giống như lớp Soryu trước đây, tàu ngầm Taigei không được trang bị hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP).

Nhật Bản đã từ bỏ hệ thống AIP Stirling để chuyển sang sử dụng pin lithium-ion mạnh mẽ. Chiếc tàu ngầm cuối cùng thuộc loại này mang tên Sogei đã được khởi đóng vào ngày 15/10/2025.

Khi lặn dưới nước, tàu ngầm sử dụng điện năng được lưu trữ trong pin và dùng động cơ diesel để sạc pin khi di chuyển trên mặt nước. Pin lithium-ion có mật độ năng lượng cao hơn so với pin acid chì truyền thống, giúp Taigei có tầm hoạt động dưới nước xa hơn và khả năng cơ động nhanh hơn.

Việc loại bỏ một bộ phận AIP riêng biệt cũng giúp đơn giản hóa hệ thống động lực và cho phép sử dụng khối lượng và thể tích được giải phóng cho các hệ thống tác chiến đặc biệt khác.

Theo Militarnyi
Tags

Tàu ngầm Taigei

Mitsubishi Heavy Industries

Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản

pin Lithium-ion

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại