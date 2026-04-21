Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tư lệnh Mặt nước thuộc Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Hiện tại con tàu đã rời khỏi ụ khô. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là phần mũi tàu được sửa đổi, mở rộng hơn dẫn đến làm tăng diện tích sàn đáp máy bay. Điều này giúp cho việc vận hành tiêm kích cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B trở nên thuận tiện hơn.

Con tàu dự kiến sẽ trải qua các công tác sửa chữa và hiện đại hóa bổ sung, cho phép hoàn thành toàn bộ tổ hợp công việc vào năm 2027 - theo đúng kế hoạch ban đầu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Cùng với việc hiện đại hóa chiếc JS Izumo, Nhật Bản cũng tài trợ cho việc khôi phục Phi đội tiêm kích chiến thuật số 202. Đây sẽ là đơn vị đầu tiên trong Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản sử dụng tiêm kích hạm.

Tàu sân bay trực thăng JS Izumo được hoán cải thành hàng không mẫu hạm thực thụ.

Cần nhớ rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã phân bổ 125 triệu USD cho việc hiện đại hóa tàu sân bay trực thăng JS Izumo. Quá trình hiện đại hóa con tàu bắt đầu vào ngày 1/11/2024, khi nó tiến vào vùng biển của xưởng đóng tàu để thực hiện giai đoạn nâng cấp thứ hai.

Quá trình hiện đại hóa bao gồm 2 giai đoạn, được thực hiện trong các đợt kiểm tra kỹ thuật định kỳ 5 năm một lần.

Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành vào tháng 6/2021, bao gồm việc lắp tấm bảo vệ nhiệt cho buồng lái, đèn báo hiệu và kẻ vạch vàng cho khu vực đỗ máy bay.

Giai đoạn thứ hai bắt đầu vào năm 2024, bao gồm việc thay đổi phần mũi tàu thành hình chữ nhật để phù hợp với quá trình cất cánh của F-35B, tương tự như trên chiếc JS Kaga.

Điều đáng chú ý là tàu JS Izumo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thực tế vào ngày 3/10/2021, trong đó 1 tiêm kích F-35B đã hạ cánh xuống boong tàu, qua đó xác nhận khả năng tương thích của nó với máy bay chiến đấu Mỹ.

Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của 2 chiếc F-35B Lightning II thuộc Phi đội 242 Thủy quân lục chiến Mỹ (VMFA-242 “Bats”), đóng tại Căn cứ Không quân Iwakuni ở Nhật Bản.

Mục đích là để kiểm tra kết quả của giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa tàu JS Izumo, đặc biệt là lớp phủ chịu nhiệt trên boong, vốn phải chịu được nhiệt độ cực cao từ động cơ máy bay trong quá trình hạ cánh thẳng đứng. Chiếc F-35B đã thực hiện một loạt các cuộc hạ cánh thẳng đứng và cất cánh ngắn rất thành công.

Trong khi đó, chiếc tàu thứ hai thuộc lớp - JS Kaga, đã trải qua các bài kiểm tra tương tự vào tháng 10/2024 với phần mũi tàu được thiết kế mới. Những cuộc thử nghiệm diễn ra ngoài khơi bờ biển California, cùng với máy bay F-35B, phi công đã thực hiện cả chuyến bay đêm và hoạt động ở tải trọng tối đa.