Nhấp vào đường link "thanh lý xe của Cục Hải quan" mua SH Mode giá 18 triệu, người phụ nữ Hà Nội mất trắng hơn 100 triệu trong tài khoản

Từ quảng cáo xe SH Mode giá 18 triệu đồng

Nạn nhân trong câu chuyện là chị K., 48 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty ở Hà Nội. Mọi việc bắt đầu từ một lần lướt Facebook tưởng chừng rất bình thường vào ngày 31/12. “Tôi thấy quảng cáo trên Facebook là bán xe SH Mode có 18 triệu thôi. Nó để cái hình có logo Shopee với Cục Hải quan nên mới tin”, chị K. kể.

Bài đăng được thiết kế khá chuyên nghiệp, gắn mác “thanh lý xe tồn kho của Cục Hải quan”, kèm hình ảnh xe mới, giá rẻ bất ngờ. Sau khi để lại số điện thoại, chị nhanh chóng được các đối tượng liên hệ và dẫn sang Zalo để tư vấn chi tiết.

Tại đây, kịch bản lừa đảo từng bước được dựng lên. Đầu tiên, đối tượng yêu cầu chị chuyển 1 triệu đồng tiền đặt cọc để “giữ xe”.

Những tin nhắn mua xe từ "Kho xe hải quan thanh lý" (Ảnh: NVCC)

“Ngày đầu tiên, bên đó nói tôi cọc trước 1 triệu để giữ xe.” chị K. nhớ lại. Tin rằng đây chỉ là các khoản phí nhỏ, chị tiếp tục chuyển tiền theo hướng dẫn.

Sau khi đã nhận được tiền đặt cọc, đến ngày hôm sau các đối tượng thông báo xe sắp được giao, nhưng phát sinh thêm khoản tiền thuế và vận chuyển. “Bên đó nói xe đang chuẩn bị ship (giao) rồi, nhưng bây giờ phải đóng thuế với phí đăng kiểm ở Cục Hải quan là 18 triệu.” chị K. nói.

Và đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi chiêu trò. Sau khi chị K. chuyển đủ 18 triệu đồng, các đối tượng tiếp tục viện cớ “lỗi hệ thống”, “chuyển khoản sai nội dung”... yêu cầu chị phải chuyển lại để xác nhận. “Tôi chuyển xong 18 triệu, bên đó lại bảo hệ thống bị lỗi, bắt chuyển lại một lần 18 triệu nữa thì mới xác nhận được. Nó cứ bảo chuyển đi rồi lát hoàn lại hết một thể”, chị kể trong trạng thái vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tin vào lời hứa sẽ hoàn tiền, chị K. liên tục chuyển theo yêu cầu. Chỉ riêng giai đoạn này, chị đã mất trắng khoảng 49 triệu đồng. Khi chị bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu giao xe, tài khoản liên lạc dần im lặng rồi chặn hoàn toàn.

Chưa kịp hoàn hồn, tiếp tục sập bẫy “thu hồi 100% tiền”

Chưa kịp trấn tĩnh sau cú lừa đầu tiên, chị K. lại nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản tự xưng là người chuyên đi giải ngân và xử lý các tài khoản đang bị treo tiền trên các nền tảng.

“Ông ấy cam kết là lấy lại được 100%”, chị K. kể. Để tạo niềm tin, đối tượng đưa chị vào một nhóm chat gồm 4 người. Trong nhóm, các thành viên khác liên tục nhắn tin cảm ơn, khoe đã nhận lại được tiền.

Một nhóm được lập ra với danh nghĩa "giải ngân" các khoản tiền đã mất

Sau khi đã hoàn thành việc lừa đảo, mọi thành viên lập tức rời khỏi nhóm

Thực chất, toàn bộ những tài khoản này đều là “chim mồi” do nhóm lừa đảo dựng lên để thao túng tâm lý nạn nhân. Các đối tượng tự xưng là luật sư và nhân viên giải ngân yêu cầu chị K. đóng các khoản như “phí hồ sơ”, “phí giải ngân” để hoàn tất thủ tục lấy lại tiền.

Với hy vọng gỡ lại số tiền đã mất, chị K. tiếp tục chuyển thêm hơn 50 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền, nhóm “luật sư” im lặng. Tổng số tiền chị K. bị chiếm đoạt lên tới hơn 100 triệu đồng. Chia sẻ trong trạng thái suy sụp, chị K. cho biết đây là số tiền chị tích cóp nhiều năm làm công ăn lương.

Cảnh báo: Đừng để rơi vào bẫy lừa đảo

Hiện nay thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng đa dạng và tinh vi, nhất là khi công nghệ AI ra đời. Chiêu lừa thanh lý xe hải quan giá rẻ không phải là mới.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, thực tế, không có việc cơ quan nhà nước hay cá nhân nào được phép thanh lý xe nhập lậu, trốn thuế, giá rẻ như thông tin trên các trang mạng xã hội. Bởi vậy, người dân tuyệt đối không tin theo các thông tin quảng cáo, rao bán hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc trên mạng. Tất cả các tài sản, tang vật vi phạm bị cơ quan chức năng bắt giữ đều được bán đấu giá thông qua các trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được Nhà nước cấp phép hoạt động.

Dịp cuối năm thường là thời điểm các hoạt động lừa đảo diễn biến phức tạp hơn do nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi cuộc gọi lạ hoặc lời nhắn nhủ, mời chào từ mạng xã hội. Khi nghi ngờ, cần lập tức liên lạc với người thật qua các phương tiện khác để xác minh và báo ngay cho Cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu bất thường. Việc chủ động phòng ngừa và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cá nhân của mỗi người.