Nhập vai gái xinh bán nước mía, hot girl Instagram gây tranh cãi

Hóa thân vào những công việc bình dân để tạo sự gần gũi đã không còn xa lạ với các màn nhập vai của hot girl mạng. Thế nhưng, màn "khởi nghiệp" bán nước mía tại khu nhà giàu của một mỹ nhân Instagram mới đây lại trở thành tâm điểm của những dư luận trái chiều. Người thì say đắm ngắm visual "vạn người mê", người lại ngán ngẩm trước những hành động bị cho là làm màu, thiếu an toàn.

Khi xe nước mía bỗng chốc thành "sàn diễn" Instagram

Xe bán mía là hình ảnh vốn quen thuộc với những người lao động lam lũ, nay lại xuất hiện một "bóng hồng" gợi cảm. Cô nàng còn thẳng thắn chia sẻ mục tiêu "khởi nghiệp" của mình rằng Bán nước mía ở khu nhà giàu để mong hữu duyên gặp được tổng tài. Nổi bật trong bộ đồ ôm sát khoe trọn đường cong quyến rũ, cô nàng nhanh chóng thu hút tương tác chỉ sau vài giờ. Bài đăng lập tức chia cộng đồng mạng thành hai phe đối lập.

Dưới phần bình luận, không ít anh em game thủ và người hâm mộ đã dành những lời khen có cánh cho vẻ ngoài khả ái của "nữ thần nước mía". Rõ ràng, với lợi thế ngoại hình, cô nàng đã thành công trong việc tạo ra một "content" bắt mắt và gây tò mò.

Trái ngược với những lời khen ngợi, một bộ phận lớn cư dân mạng lại bày tỏ sự khó chịu trước cách cô nàng "nhập vai". Nhiều ý kiến cho rằng cô đang diễn quá sâu với những cử chỉ õng ẹo không phù hợp với bối cảnh công việc. Đặc biệt, chi tiết khiến dân tình lo lắng nhất chính là việc cô nàng thao tác với dụng cụ một cách hời hợt. Việc diện trang phục rườm rà, buông xõa mái tóc dài và những hành động cười đùa, tạo dáng không tập trung bị đánh giá là thiếu an toàn.

Bài toán "câu view" và ranh giới của sự lố lăng

Thực tế, việc chia sẻ câu chuyện "tìm tổng tài" có lẽ chỉ là một miếng đòn truyền thông (caption thả thính) thường thấy của các hot girl để tăng tương tác. Việc mượn hình ảnh người lao động để "sống ảo" là một con dao hai lưỡi. Nếu cô nàng chọn phong cách năng động, thao tác thuần thục thì có lẽ sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Đằng này, trong cách tạo dáng gợi cảm bên cạnh xe nước mía vô tình tạo ra một cảm giác "sai sai", nội dung rất dễ bị biến tướng thành lố lăng.

Đẹp thôi chưa đủ, cần thêm sự tinh tế

Nhan sắc vạn người mê của nàng hot girl Instagram này là điều không thể phủ nhận nhưng màn "khởi nghiệp" lần này lại chưa thắng lợi như cô nàng kỳ vọng. Màn "diễn" õng ẹo bên xe nước mía có thể giúp cô nàng lên xu hướng trong ngắn hạn nhưng cũng mang về không ít "gạch đá" vì sự thiếu thực tế và mất an toàn. Có lẽ, thay vì tìm tổng tài ở xe nước mía, cô nàng nên tập trung vào việc xây dựng những nội dung chất lượng, tôn trọng người xem và bảo vệ chính bản thân mình trước những rủi ro không đáng có.