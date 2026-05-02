Nhập tịch thành công “máy ghi bàn” gốc Brazil, tuyển Malaysia vẫn chịu thiệt ở AFF Cup?

Chân sút gốc Brazil Bergson da Silva đã chính thức nhập quốc tịch Malaysia sau quá trình làm thủ tục kéo dài nhiều tháng. Với việc nhập tịch Malaysia, Bergson cũng đồng thời đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Malaysia. Cầu thủ sinh năm 1991 đã đáp ứng quy định sinh sống đủ 5 năm tại Malaysia.

Trước đó, truyền thông Malaysia từng kỳ vọng Bergson có thể kịp hoàn tất thủ tục vào đầu tháng 3 để thi đấu trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, quá trình đã tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.

Dù đã 35 tuổi, Bergson vẫn đang duy trì phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Mùa giải 2025/26, anh có 21 pha lập công sau 20 trận tại giải VĐQG Malaysia cho CLB Johor Darul Ta'zim. Sự góp mặt của Bergson sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho hàng công đội tuyển Malaysia.

Nhưng khả năng chân sút gốc Brazil tham dự AFF Cup 2026 hiện vẫn còn bỏ ngỏ. AFF Cup 2026 vốn không thuộc lịch thi đấu FIFA Days và các CLB không bị bắt buộc phải nhả người cho ĐTQG.

Theo công bố mới nhất, giải VĐQG Malaysia mùa 2026/27 có thể bắt đầu vào tháng 8 tới và trùng với thời điểm AFF Cup bước vào loạt trận vòng knock-out. Không loại trừ khả năng CLB Johor Darul Ta'zim sẽ không cho Bergson lên tuyển Malaysia.

Trong quá khứ, đội tuyển Malaysia từng không ít lần phải dự AFF Cup mà thiếu đi các ngôi sao thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim. Ví dụ như ở AFF Cup 2024, HLV Pau Martí không thể điền tên cầu thủ nào thuộc đội một Johor Darul Ta'zim vào danh sách tuyển Malaysia mà chỉ có thể gọi 5 người thuộc đội dự bị.