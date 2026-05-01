Asian Cup: Ghi “mưa bàn thắng”, tuyển Trung Quốc khiến Việt Nam và Thái Lan phải lo lắng

Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp đã được khẳng định qua nhiều kỳ giải đấu, đội tuyển U17 nữ Trung Quốc được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch U17 Asian Cup nữ 2026. Và ở ngay trận ra quân, họ đã thể hiện sức mạnh đáng gờm.

Đối đầu với Myanmar, tuyển Trung Quốc không ngần ngại chơi tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 7, Liu Yuxi lập công mang về bàn mở tỉ số cho đội bóng xứ tỷ dân.

Sau bàn thắng, U17 nữ Trung Quốc càng chơi hưng phấn hơn. Lần lượt Zheng Niman và Huang Qinyi ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp đội chủ nhà khép lại hiệp một với tỉ số 3-0.

U17 nữ Trung Quốc vượt trội hoàn toàn so với Myanmar

Sang hiệp hai, U17 nữ Trung Quốc vẫn áp đảo hoàn toàn. Đội bóng xứ tỷ dân không mấy khó khăn để có thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng thuyết phục 6-0.

Thắng lợi này giúp U17 nữ Trung Quốc tạm thời đứng đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm, hiệu số +6. Màn trình diễn của tuyển Trung Quốc mang tới nỗi lo lắng không nhỏ dành cho 2 đội tuyển còn lại trong bảng đấu là Việt Nam và Thái Lan.

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc ngay ở lượt trận thứ hai (18h30 ngày 4/5). Thầy trò HLV Okiyama Masahiko cần phải rất nỗ lực để có một kết quả tốt nhằm duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Xếp hạng tạm thời bảng A U17 Asian Cup nữ 2026