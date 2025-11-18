Nhập khẩu vàng của quốc gia châu Á tăng 200% trong tháng 10, thâm hụt hàng hóa đạt mức cao nhất mọi thời đại

Mức thâm hụt này cao hơn nhiều so với dự báo trong khảo sát của Reuters là 28,8 tỷ USD và vượt qua kỷ lục 37,8 tỷ USD được thiết lập tháng 11/2024.

Trong khi đó, Ấn Độ nhập khẩu 14,7 tỷ USD vàng, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Người tiêu dùng Ấn Độ đã mua 11 tỷ USD vàng chỉ trong 5 ngày lễ hội của tháng 10.

Tác động thuế quan cũng thể hiện rõ trong dữ liệu thương mại khi xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ giảm tháng thứ 2 liên tiếp khi mức thuế 50% có hiệu lực cuối tháng 8. Lượng hàng xuất sang Mỹ giảm 8,5% so với cùng kỳ, xuống còn 6,3 tỷ USD trong tháng 10. Dù giảm, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ trong 7 tháng đầu của năm tài khóa này, với tổng kim ngạch đạt 52 tỷ USD.

Trong tháng 10, Ấn Độ xuất khẩu đá quý và trang sức trị giá 2,3 tỷ USD, giảm 29,5%, hàng kỹ thuật (engineering goods) đạt 9,4 tỷ USD, giảm 16,7%. Xuất khẩu bông, sợi nhân tạo và hàng may mặc giảm 12–13%. Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của tất cả các mặt hàng này.

Trong khi đó, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc tăng 42%, lên 1,6 tỷ USD.

Theo hãng xếp hạng tín nhiệm Ấn Độ ICRA Research (thuộc Moody’s), nhập khẩu hàng hóa của nước này dự kiến sẽ giảm bớt trong tháng 11–12/2025 so với mức cao tháng 10, do nhập khẩu vàng giảm khi mùa lễ hội kết thúc và xuất khẩu có thể phục hồi nhẹ.

Tuy nhiên, ICRA cảnh báo rằng thâm hụt tài khoản vãng lai (CAD) của Ấn Độ sẽ mở rộng đáng kể lên 2,4–2,5% GDP trong quý III của năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026. Tỷ lệ CAD/GDP trong năm tài khóa 2026 được dự báo khoảng 1,2%, nếu mức thuế 50% của Mỹ kéo dài đến hết tháng 3/2026.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ đã diễn ra nhiều tháng nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Cả hai bên gần đây đã mềm mỏng hơn, và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ khả năng giảm thuế đối với Ấn Độ.

Để xoa dịu Washington, New Delhi đã tăng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Mỹ nhằm giảm thặng dư thương mại mà nước này đang có với Mỹ. Ấn Độ cũng được kỳ vọng sẽ mua thêm nông sản từ Mỹ.

Nguồn: CNBC﻿