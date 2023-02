Nhập hội đại hạ giá, mẫu ô tô này "bay" hơn 500 triệu đồng, có chiếc hưởng ưu đãi ngang SH 350i

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, thị trường ô tô Việt cuối tháng 2/2023 ghi nhận thêm nhiều mẫu ô tô gia nhập cuộc đua giảm giá kích cầu. Đáng chú ý, một trong những mẫu xe ghi nhận mức giảm sâu nhất thời điểm này là Hongqi E-HS9 - tới hơn 500 triệu đồng chỉ sau 1 năm bán tại Việt Nam.



Cụ thể, bản Deluxe giảm 310 triệu đồng, bản Premium giảm 381 triệu đồng và bản Flagship giảm 530 triệu đồng. Giá sau giảm lần lượt 2,658 tỷ đồng, 2,958 tỷ đồng, 3,078 tỷ đồng và 3,158 tỷ đồng, tương ứng với 4 phiên bản Deluxe, Premium, Premium nội thất hai màu và Flagship. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá của Hongqi E-HS9 chỉ nhỉnh hơn một chút so với phiên bản cao cấp của Mercedes-Benz GLC và BMW X3.



Mẫu MPV - Hyundai Stargazer được đại lý tung ra ưu đãi sâu tới 110 triệu đồng. Theo đó, Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn hiện có giá 475 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi bản đặc biệt, cao cấp (7 chỗ) và cao cấp (6 chỗ) cùng giảm 110 triệu đồng kéo giá xuống còn lần lượt là 515 triệu đồng, 565 triệu đồng và 575 triệu đồng.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá của Hyundai Stargazer chỉ ngang dòng sedan hạng B, thậm chí còn thấp hơn cả mức giá cao nhất của Honda City hay Toyota Vios. Đây là mức đáy mới của mẫu ô tô này tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, với giá bán mới, Hyundai Stargazer trở thành mẫu MPV rẻ nhất tại Việt Nam thấp hơn cả Suzuki Ertiga (giá từ 495 triệu đồng) và Mitsubishi Xpander từ 60 triệu đồng tùy phiên bản.



Động thái này của đại lý được đánh giá là giúp Hyundai Stargazer tăng sức cạnh tranh lên các đối thủ cùng phân khúc và thu hút người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh doanh số. Trước đó, Hyundai Stargazer đã được nhiều đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá trực tiếp tới 70 triệu đồng thời điểm giữa tháng 2.

Tương tự, giới tư vấn bán hàng khu vực Hà Nội và TPHCM đang chào khách mua Mercedes-Benz GLC với mức giảm từ 125 - 180 triệu đồng, tương đương số tiền mua một chiếc Honda SH 350i (khoảng 150 triệu đồng). Trong đó, GLC 300 4Matic hưởng mức ưu đãi cao nhất tới 180 triệu đồng nhưng chỉ dành cho xe được đại lý nhập về trước 1/1/2023. Ngoài giảm giá trực tiếp, đại lý còn tặng thêm phần quà trị giá 20 triệu đồng cho những chiếc Mercedes-Benz GLC 300 4Matic trên. Đối với những chiếc GLC 300 4Matic về đại lý sau 1/1/2023, dù có số VIN 2022 (sản xuất năm 2022) nhưng chỉ được giảm khoảng 130 triệu đồng.



Cả ba phiên bản của BMW X3 được giảm từ 90 - 110 triệu đồng. Sau khi tính cả những ưu đãi, giá bản cao nhất chỉ còn 2,329 tỷ đồng.

Trước đó, Thaco cũng thông báo điều chỉnh giá giá nhiều mẫu xe chủ lực của Mazda. Mazda CX-5 là mẫu xe được hưởng ưu đãi cao nhất, lên tới 100 triệu đồng, đưa giá xe trở về mức khởi điểm chỉ từ 759 triệu đồng. Mazda CX-8 đứng thứ 2 với mức giảm tới 90 triệu đồng, hiện giá bán của mẫu xe này chỉ từ 999 triệu đồng. Mazda 6 giảm từ 60 - 70 triệu đồng, kéo giá xe xuống còn 789 -969 triệu đồng. Mazda 3 điều chỉnh giảm từ 20-40 triệu đồng so với mức công bố trước đó, kèm theo ưu đãi quà tặng trị giá khoảng 25 triệu đồng. Mẫu SUV đô thị hạng B Mazda CX-30 giảm giá niêm yết từ 40-50 triệu đồng, cùng ưu đãi của đại lý lên tới 45 triệu đồng...



Có thể thấy sau giai đoạn khan hàng, đội giá những tháng cuối năm 2023, thị trường ô tô đã nhanh chóng thay đổi ngay đầu năm 2023 khi nguồn cung được cải thiện. Hàng loạt các nhà sản xuất, đại lý liên tiếp gia nhập cuộc đua giảm giá nhằm chạy đà doanh số cho năm 2023 vốn được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung, lãi suất cho vay của ngân hàng…

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA ), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 1/2023 đạt 17.314 xe, giảm 51% so với tháng 12/2023 và giảm 44% so với cùng kỳ tháng 1 năm ngoái. Trong đó, lượng xe du lịch bán được là 14.036 xe (giảm 49% so với tháng 12/2022), xe thương mại là 3.174 xe (giảm 59%) và 104 xe chuyên dụng (giảm 62%). Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 8.086 xe, giảm 54% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.228 xe, giảm 48% so với tháng trước.