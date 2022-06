Nhanh tay kẻo lỡ: TopZone tung 100 suất 'tậu' iPhone 13 Promax giảm 50% còn 17 triệu

Là chuỗi "sinh sau đẻ muộn" trong số các chuỗi uỷ quyền Apple tại Việt Nam, nhưng TopZone đã nhanh chóng trở thành chuỗi đầu tiên cán mốc 50 cửa hàng chỉ sau 8 tháng trình làng. Để ăn mừng cột mốc đáng nhớ này, nhà bán lẻ công bố chương trình ưu đãi chưa từng có: 100 suất mua iPhone 13 Promax giảm đến 50%, giá chỉ còn 17 triệu đồng.



Bật bí, để trở thành 100 người may mắn tậu iPhone 13 Promax chỉ bằng nửa giá, iFan hãy ghi nhớ những mốc thời gian sau đây. Từ ngày 9-15/6, khách hàng nhanh tay đăng ký tham gia chương trình tại website: https://www.topzone.vn/khuyen-mai-hot. Đến 22h30 ngày 15/6, TopZone chính thức đóng cổng đăng ký, quay số chọn 800 khách hàng may mắn tham gia sự kiện. Ngày 16-17/6, TopZone liên hệ khách hàng may mắn, xác nhận và gửi SMS có thiệp mời với khách liên hệ thành công. Ngày 18/6, khách hàng check-in tại cửa hàng TopZone 163-165 Khánh Hội, Quận 4, TPHCM, quay số may mắn để tìm ra 100 suất giảm 50% cho iPhone 13 Promax 128GB.

Có thể nói, đây là lần "chơi lớn" chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hoạt động của TopZone nói riêng và Thế Giới Di Động nói chung từ trước đến nay. Tính nhanh, chuỗi đã bỏ ra khoảng 1,7 tỷ đồng chỉ để chiêu đãi fan Apple trong sự kiện này.

Đặc biệt, ưu đãi không chỉ gói gọn trong các suất mua iPhone 13 Promax kể trên. TopZone dự kiến có khoảng 800 khách hàng được tham dự chương trình và ai đến cũng sẽ có quà mang về. Nếu chưa đủ may mắn để lọt vào nhóm hơn 100 người có đặc quyền mua iPhone 13 Promax còn nửa giá, khách hàng đến tham dự vẫn sẽ được TopZone dành tặng voucher mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, iFan còn có cơ hội nhận được các phần quà cực kỳ đặc biệt từ ông Đoàn Văn Hiểu Em (CEO Chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh).

Dịp này, những người yêu thích hệ sinh thái Táo Khuyết còn có thêm nhiều món quà bất ngờ đến từ chuỗi uỷ quyền nâng cấp nhất Việt Nam. Bằng chứng là TopZone còn đặc biệt ưu ái, "cưng chiều" iFan trên toàn quốc bằng việc giảm giá đồng loạt 10-20% các dòng sản phẩm iPhone, iPad, AirPods hay Macbook từ ngày 18-24/6. Khách hàng có thể đến tất cả chi nhánh TopZone gần nhất tại Hà Nội, Tp.HCM, Kiên Giang, Đà Nẵng, Cần Thơ,… để hưởng ưu đãi.

Với mục tiêu mở 200 chi nhánh TopZone vào cuối năm 2022, trong tương lai rất gần, các tín đồ Apple sẽ có thêm nhiều không gian trải nghiệm đẳng cấp hơn nữa. Bên cạnh dịch vụ, trải nghiệm khách hàng vốn đã trở thành thương hiệu của Thế Giới Di Động, người mua cũng hoàn toàn an tâm bởi các sản phẩm đều đảm bảo chính hãng, được bảo hành đầy đủ theo tiêu chuẩn gần nhất với Apple Store.

Đại tiệc sale ngàn năm có một từ TopZone chắc chắn sẽ khiến iFan ăn ngủ không yên, cùng tham gia ngay tại đây: https://www.topzone.vn/khuyen-mai-hot.

https://soha.vn/nhanh-tay-keo-lo-topzone-tung-100-suat-tau-iphone-13-promax-giam-50-con-17-trieu-20220613193601364.htm