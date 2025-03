Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 18h ngày 11/2, ông Nguyễn Văn Lê (SN 1984), bà Nguyễn Lệ (SN 1975) và anh Nguyễn Minh Hùng (SN 2006) đến Trạm Y tế xã Kon Thụp để sơ cứu vết thương cho bà Lệ do ngã cầu thang trong tình trạng say rượu.

Tại đây, giữa bà Tuyết và nhóm người này xảy ra mâu thuẫn về việc khâu vết thương, dẫn đến xô xát. Bà Tuyết dùng dép đánh nhóm người này, sau đó bị ông Lê và bà Lệ dùng tay, chân đánh vào đầu, mặt và ngực.

Bà Tuyết bị chấn thương và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân y 211 đến ngày 7/3.

Bà Tuyết đang điều trị tại Thành phố Pleiku

Sau khi sự việc xảy ra, chồng bà Tuyết là ông Cao Lý Vĩnh Quý (SN 1972) đã đến Nhà Văn hóa xã Kon Thụp tìm gặp nhóm người trên và xảy ra mâu thuẫn.

Ông Quý dùng búa đánh trúng đầu và vai của ông Lê và bà Lệ; ông Lê dùng gậy gỗ đánh trúng tay và đầu của ông Quý.

Hậu quả, bà Lệ bị chấn thương sọ não, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk; ông Lê bị chấn thương vùng đầu, vai và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; ông Quý bị gãy tay trái, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.