Đối tượng Huỳnh Tiến Thịnh.

Ngày 25/5/2024, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết đơn vị này đã tống đạt Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bị can Huỳnh Tiến Thịnh (SN 1985, trú tại xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Huỳnh Tiến Thịnh để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, vào khoảng tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình bị hại về việc bé D.M.C. (sinh ngày 30/12/2009, trú tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã bị Thịnh xâm hại.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiếp tục thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Thịnh đủ yếu tố cấu thành tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và đã quyết định bổ sung các quyết định khởi tố về hành vi này.

Được biết, trước khi phạm tội, Thịnh là nhân viên một trường THCS trên địa bàn huyện Vũng Liêm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm đang hoàn tất hồ sơ điều tra đề nghị truy tố bị can đúng theo quy định của pháp luật.