Nghe những lời nhân viên tiệm trang sức nói, tôi khựng lại, cảm giác khó tả.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn với Kiên được 5 năm và có một cậu con trai 4 tuổi. Tôi từng nghĩ gia đình mình khá êm ấm, vợ chồng tuy đôi lúc có bất đồng nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì quá lớn. Cho đến mấy ngày trước, một cuộc điện thoại từ nhân viên tiệm trang sức khiến tôi nhận ra có lẽ mình đã không hiểu hết người đàn ông nằm cạnh mỗi tối.

Tôi vốn có thói quen mua trang sức ở một cửa hàng quen. Nhân viên ở đó đều biết mặt tôi, thậm chí nhớ cả sở thích chọn nhẫn, vòng cổ của tôi. Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi từ Trung, một nhân viên cửa hàng, tôi không hề nghĩ rằng cuộc trò chuyện ấy lại khiến cuộc hôn nhân của mình chao đảo.

Trung nói rằng mấy hôm trước, chồng tôi có ghé cửa hàng mua một chiếc nhẫn. Tuy nhiên, sau đó anh quay lại, nói chiếc nhẫn không vừa tay tôi nên gửi lại để cửa hàng chỉnh sửa kích thước. Hiện tại, nhẫn đã sửa xong nhưng nhân viên gọi cho chồng tôi nhiều lần không được nên muốn xin địa chỉ để ship đến nhà cho tôi.

Nghe đến đây, tôi bỗng khựng lại. Tôi không hề biết Kiên mua nhẫn cho mình, chưa được đeo cái nhẫn nào thì làm sao lại có chuyện không vừa tay tôi? Gần đây, tôi cũng chẳng có dịp nào đặc biệt để được tặng quà. Trong đầu tôi thoáng xuất hiện một suy nghĩ chẳng mấy dễ chịu: Có khi nào chiếc nhẫn ấy không dành cho mình?

Tôi cố giữ bình tĩnh, bảo nhân viên cứ gửi nhẫn đến nhà. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi ngồi lặng một lúc. Tôi không muốn vội vàng kết luận khi chưa có bằng chứng, nhưng linh cảm mách bảo rằng chuyện này không đơn giản. Khi nhân viên ship hàng đến, tôi khéo léo hỏi lại một lần nữa thì bạn nhân viên vẫn nói rằng Kiên nói mua nhẫn tặng vợ nhưng vợ đeo không vừa nên gửi để chỉnh size.

Tối hôm đó, Kiên về nhà như mọi ngày. Chúng tôi cùng ăn cơm, hỏi han nhau vài câu về công việc và chăm sóc con. Anh vẫn tỏ ra bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Tôi cũng cố gắng giữ thái độ tự nhiên, chờ đến khi bữa cơm gần kết thúc mới lấy chiếc nhẫn ra đặt trước mặt chồng.

Tôi nhìn anh rồi nói: "Anh tặng nhẫn cho ai, bên cửa hàng tưởng tặng cho em nên người ta ship đến cho em này. Em gửi lại anh".

Vừa nghe xong, sắc mặt Kiên thay đổi hẳn. Anh nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn tôi, không nói được câu nào trong vài giây. Tôi hiểu rằng phản ứng ấy đã phần nào trả lời cho những nghi ngờ trong lòng mình.

Sau một hồi im lặng, Kiên bắt đầu xin lỗi. Anh thừa nhận có cảm nắng một người khác, mua chiếc nhẫn để tặng cô ta. Tuy nhiên, anh khẳng định mọi chuyện chưa đi quá xa và bản thân không hề muốn đánh mất gia đình.

Ảnh minh họa bằng AI

Kiên nói rằng thời gian gần đây công việc có nhiều áp lực, vợ chồng tôi cũng ít dành thời gian cho nhau. Anh cảm thấy cuộc sống hôn nhân đôi khi nhàm chán nên nhất thời rung động trước một người phụ nữ khác. Anh xin tôi đừng vì chuyện này mà vội vàng đưa ra quyết định khiến cả hai phải hối hận.

Tôi nghe nhưng không đáp lại.

5 năm chung sống, chúng tôi đã cùng nhau trải qua không ít khó khăn. Khi mới cưới, kinh tế chưa ổn định, hai vợ chồng phải chắt chiu từng khoản. Đến khi có con, cuộc sống càng bận rộn hơn. Tôi thừa nhận mình không còn nhiều thời gian chăm chút bản thân hay dành những buổi tối lãng mạn cho chồng như trước. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là lý do để anh tìm kiếm cảm xúc bên ngoài.

Tôi cũng nghĩ đến con trai. Cháu mới 4 tuổi, đang ở độ tuổi rất cần sự quan tâm và hiện diện của cả bố lẫn mẹ. Nếu ly hôn, cuộc sống của con chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này chỉ vì con, liệu tôi có thể vui vẻ sống bên một người đàn ông mà mình đã không còn tin tưởng?

Mấy ngày nay, Kiên liên tục tìm cách làm lành, chủ động về nhà sớm và quan tâm đến vợ con hơn. Anh nói đã chấm dứt mọi liên hệ với người phụ nữ kia, chỉ mong tôi cho anh một cơ hội sửa sai. Tôi chưa đưa ra câu trả lời. Một mặt, tôi không muốn dễ dàng từ bỏ gia đình đã mất 5 năm vun đắp. Mặt khác, tôi sợ rằng nếu bỏ qua lần này, sau này anh sẽ nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi là có thể tiếp tục làm tổn thương vợ.

Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: cho Kiên một cơ hội để sửa chữa sai lầm hay dứt khoát ly hôn khi niềm tin đã bị tổn thương. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Liệu có những sai lầm trong hôn nhân nên được tha thứ, hay đôi khi buông tay mới là cách tốt nhất để bảo vệ lòng tự trọng của chính mình?

Tâm sự của độc giả!