Nhân viên thu ngân nhà hàng ở Sài Gòn chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng

Hiện Công an TPHCM đã có quyết định truy nã với bị can Tăng Cẩm Nhung (SN 1984, ngụ phường 10, quận 8, là nhân viên thu ngân nhà hàng Hoa Hồng thuộc Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hoà) về tội "Tham ô tài sản".



Theo điều tra, từ tháng 11/2017 đến tháng 1/2019, Nhung lợi dụng là nhân viên nhà hàng Hoa Hồng thuộc Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hoà đã thu tiền bán hàng (tiền đặt tiệc) của 65 khách hàng với tổng số tiền là hơn 3,6 tỷ đồng.

Sau đó, Nhung không nộp về quỹ công ty mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, Nhung không hoàn trả cho Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hoà số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Để phục vụ việc điều tra, Công an TPHCM đề nghị ai phát hiện bị can Nhung ở đâu báo ngay cho Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TPHCM tại 674 đường Ba Tháng Hai, quận 10 để phục vụ việc điều tra.