Nhân viên quán dê ở Ninh Bình: 'Nhìn lại, tôi thấy đánh người là sai'

Ông Dương Văn Hưng thừa nhận việc đánh người là sai và cho biết nếu được lựa chọn lại, ông sẽ báo cơ quan chức năng chứ không dùng vũ lực.

Chia sẻ với phóng viên về vụ xô xát đang gây chú ý trên mạng xã hội, ông Dương Văn Hưng (SN 1959), nhân viên nhà hàng Cường Dê (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), cho biết những ngày qua ông nhiều lần nhìn lại hành động của mình và thừa nhận đã có cách ứng xử không đúng.

“Giờ bố đánh người ta là bố sai rồi, bố phải chấp nhận” , ông Hưng kể lại lời mình nói với các con sau khi sự việc xảy ra.

Ông Hưng cho biết những ngày qua, cuộc sống và công việc bị đảo lộn sau khi đoạn clip về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Minh Quang)

Theo lời ông Hưng, ngày xảy ra vụ việc ông vẫn đến nhà hàng làm việc bình thường. Trước đó, ông không quen biết người đàn ông tên Thắng xuất hiện trong clip và cũng không liên quan đến những mâu thuẫn giữa người này với phía nhà hàng.

Ông Hưng kể, khi gặp ông, anh Thắng đề nghị: “Ông Hưng ơi, ông đi làm cho tôi đi”.

Người đàn ông 67 tuổi từ chối với lý do đã lớn tuổi và đang làm việc tại nhà hàng Cường Dê. Sau đó, theo lời ông Hưng, cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng khi anh Thắng liên tục có những lời lẽ mà ông cho là xúc phạm mình và chủ nhà hàng.

“Tôi nói chuyện mâu thuẫn giữa các cậu thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi không đi làm cho cậu đâu” , ông Hưng thuật lại câu trả lời.

Theo ông Hưng, sau đó hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Khi bị gọi là “già rồi mà còn ngu”, ông đáp lại rằng mình bằng tuổi cha, tuổi chú của người đối diện.

Ông Hưng cho biết trong quá trình tranh cãi, anh Thắng còn chỉ tay lên đầu và nói: “Mày đập vào đây đi, chỗ này nhiều máu lắm đây này”.

Đỉnh điểm, theo lời kể của ông Hưng, người đàn ông đối diện vừa ăn trầu vừa có hành động phun về phía mặt ông. Cho rằng mình liên tục bị xúc phạm, ông Hưng mất bình tĩnh, chạy tới lấy chiếc điếu cày bằng ống giang rồi đánh người này.

“Tôi tức quá. Ngần này tuổi đầu mà bị xúc phạm, rồi anh ấy phun vào mặt tôi. Tôi tức quá là vụt luôn” , ông Hưng kể.

Vụ va chạm đang được Công an phường Tây Hoa Lư xác minh, làm rõ.

Ông Hưng cũng cho biết thêm rằng qua lời kể của người khác, anh Thắng đã một lần xuất hiện tại khu vực nhà hàng trong chiều cùng ngày, trước khi ông đến ca làm. Thời điểm đó ông chưa có mặt nên không trực tiếp chứng kiến và xác thực sự việc liên quan.

Sau khi sự việc xảy ra và những đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, ông Hưng cho biết bản thân rất buồn và suy nghĩ nhiều về cách ứng xử của mình.

Khi được hỏi nếu quay trở lại thời điểm xảy ra mâu thuẫn, ông sẽ làm gì, người đàn ông 67 tuổi nói sẽ không lựa chọn cách phản ứng như trong đoạn clip.

“Giờ nhìn lại thời điểm ấy, tôi nghĩ mình sẽ bỏ đi chỗ khác khi anh ấy tới gây sự, đồng thời báo chính quyền, cơ quan chức năng” , ông Hưng nói.

Theo ông, những ngày vừa qua là khoảng thời gian để bản thân nhìn lại “những điều gì mình chưa đúng, những điều mình sai để rút kinh nghiệm”.

Người đàn ông 67 tuổi cho biết điều khiến bản thân suy nghĩ nhiều là phản ứng của các con sau khi biết sự việc. Ông kể các con đang làm việc tại Hà Nội, khi nhìn thấy những hình ảnh của bố trên mạng xã hội đã đi xe máy trở về nhà hỏi thăm.

“Tôi thấy mình làm khổ con cái. Các con đang đi làm, biết tin lại phải đi xe máy từ Hà Nội về. Tôi suy nghĩ lắm” , ông Hưng nói.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Hưng cho biết phía nhà hàng động viên ông tiếp tục ổn định tinh thần; một số cán bộ tại địa phương cũng hỏi thăm, động viên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ va chạm giữa hai người đàn ông trước một nhà hàng tại Ninh Bình. Trong clip, hai người xảy ra lời qua tiếng lại, trong đó nam thanh niên trẻ tuổi có những lời lẽ chửi bới, gọi người đàn ông lớn tuổi là “thằng”.

Sau màn tranh cãi, người đàn ông lớn tuổi cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo nam thanh niên. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến về cách ứng xử của những người liên quan.

Liên quan vụ việc, Thượng tá Phạm Văn Hải, Trưởng Công an phường Tây Hoa Lư cho biết Công an phường đã vào cuộc điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các nội dung liên quan.