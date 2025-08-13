HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhân viên khu du lịch sinh thái ở Đồng Tháp bị điện giật tử vong

Hải Đường |

Nam nhân viên khu du lịch sinh thái ở Đồng Tháp đang sử dụng máy xịt nước áp lực cao để làm vệ sinh thì bị điện giật tử vong.

Ngày 13-8, Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ điện giật chết người xảy ra tại một khu du lịch sinh thái ở xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Nhân viên khu du lịch sinh thái ở Đồng Tháp tử vong do điện giật - Ảnh 1.

Khu du lịch sinh thái - nơi xảy ra vụ điện giật

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 9 giờ ngày 11-8, nhân viên khu du lịch sinh thái này là anh Đ.V.K. (SN 2001; ngụ xã Tân Phú Đông) đang sử dụng máy xịt nước áp lực cao để làm vệ sinh thì bị điện giật, ngã xuống đất. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân bị tử vong do điện giật.

