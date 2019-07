Nhân viên điều dưỡng tố bị bác sĩ đánh tại nơi làm việc

Hôm nay (21/7), Bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin 2 nhân viên tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn xảy ra xô xát ngay tại nơi làm việc. Hiện đơn vị đã phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Sang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn.

Trước đó, ông Trần Đình Sang (51 tuổi), nhân viên điều dưỡng Trung tâm y tế huyện Tây Sơn có đơn gửi cơ quan chức năng trình bày việc khoảng 14h ngày 12/7, khi ông đang ngồi làm việc tại phòng giao ban của Khoa Ngoại tổng hợp thì ông Bùi Anh Khoa, bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu mở cửa xông vào đập bàn rồi quát tháo.

Lời qua tiếng lại, ông Khoa bất ngờ xông vào dùng tay đánh vào đầu, gáy và mặt ông Sang. Ông Sang được các y bác sĩ tại đây chăm sóc y tế.

Sau đó, gia đình đã đưa ông Sang đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục chữa trị; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, hiện đang đợi kết luận từ phía công an đơn vị sẽ có hướng xử lý.

"Báo cáo chúng tôi đã nhận được, đã làm văn bản chuyển về yêu cầu giải trình rồi làm việc với bên công an. Công an cũng đang điều tra, xác minh còn bên Sở thì cũng cho làm tường trình. Bên công an họ kết luận họ xử phạt thì trên cơ sở đó thì mình mới làm được. Dứt khoát là không thể như vậy được. Sai tới đâu xử tới đó"./.