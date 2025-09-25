HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Vân Du |

Đang làm việc cùng đồng nghiệp, một nam nhân viên điện lực ở Cà Mau bất ngờ tử vong nghi do đột quỵ.

Ngày 25-9, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam nhân viên điện lực tử vong nghi do đột quỵ.

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mạng xã hội

"Làm việc với cơ quan chức năng, gia đình xác định nam nhân viên điện lực trên tử vong do bị bệnh nên không yêu cầu gì" - vị này thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo của Công ty Điện lực Cà Mau cho hay đơn vị đang tập trung hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam nhân viên.

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-9, trong lúc làm việc tại xã Đất Mới cùng các đồng nghiệp thì nam nhân viên điện lực tên D.A. bất ngờ phát bệnh.

Sau đó, ông A. được mọi người hợp sức đưa từ trên cột điện xuống đất để chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó.

