Nhân viên bốc trúng 360 ngày nghỉ phép có lương trong gala cuối năm: Sếp tái mặt yêu cầu thương lượng, kết quả ra sao?

Cuối năm, khi không khí Tết dần len lỏi, các công ty thường tổ chức những buổi tiệc tất niên ấm cúng, nơi mọi người cùng nhìn lại hành trình một năm và chia sẻ niềm vui qua các trò chơi rút thăm trúng thưởng. Những phần quà từ tiền mặt, đồ công nghệ đến chuyến du lịch luôn mang lại tiếng cười rộn rã. Gần đây, trên nền tảng Xiaohongshu, một bài đăng hỏi về "phần thưởng tất niên mà bạn mong muốn nhất" đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác sôi nổi. Trong đó, 365 ngày nghỉ phép có lương nổi bật như một "giấc mơ vàng" được nhiều người bình chọn và bình luận nhiệt tình - ai mà chẳng từng ao ước một năm thư thả mà vẫn nhận lương đầy đủ?

Nhiều công ty bắt đầu tổ chức tiệc Tất niên từ tháng 12. Nguồn ảnh: Khoai tây đỏ nhỏ.

Thực tế, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực với không ít nhân viên tại Trung Quốc, đặc biệt ở Thâm Quyến.

Theo đó, vào năm 2022, tại một công ty truyền thông ở Thâm Quyến, buổi tất niên trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi anh Li - một nhân viên sales chăm chỉ bất ngờ trúng giải đặc biệt: 365 ngày nghỉ phép có lương.

Giải thưởng linh hoạt: có thể nghỉ thật, quy đổi thành tiền mặt khoảng 200.000 tệ (hơn 700 triệu đồng), hoặc kết hợp cả hai. Sau đó, anh Lâm quyết định quy đổi toàn bộ thành tiền mặt. Anh dùng một phần biếu bố mẹ, mua sắm nhu cầu cá nhân, và dành một phần ủng hộ quỹ từ thiện giúp trẻ em vùng núi.

"Ngày hôm sau, tôi được ông Huang, lãnh đạo công ty, gọi điện chúc mừng. Ông ấy hỏi tôi muốn lấy giải thưởng này hay quy nó thành tiền. Vì đặc thù công việc trong ngành truyền thông không bị bó buộc ở văn phòng mỗi ngày nên tôi đồng ý đổi", anh Li nói.

Ông Huang cũng chia sẻ thêm với truyền thông rằng bữa tiệc tất niên có 70 nhân viên tham dự. Các giải thưởng gồm có chuyến du lịch trong nước, bộ 3 sản phẩm Apple (iMac, iPhone 13 và iPad) và giải nhất 365 ngày nghỉ phép có lương. Vị lãnh đạo cho hay anh Li là nhân viên mẫn cán, đã đem về doanh số 20 triệu nhân dân tệ cho công ty vào năm 2021.

Anh Li bốc trúng giải nhất "365 ngày nghỉ phép có lương". Ảnh: HK01.

Cũng tại xứ tỷ dân, vào năm 2023, một vụ tương tự lại xảy ra ở Thâm Quyến, nhưng kịch tính hơn. Công ty này đã ba năm không tổ chức tất niên vì dịch, nên lần trở lại, họ "chơi lớn" với giải đặc biệt vẫn là 365 ngày nghỉ phép có lương. Người may mắn là một anh quản lý thường xuyên đi công tác.

Khi kết quả được công bố, giám đốc cũng phải "sốc", vì không nghĩ có người trúng thật (giải chỉ có một suất, giữa hàng nghìn phiếu thăm). Theo HK01, vị lãnh đạo này nhanh chóng đề xuất thương lượng riêng để quy đổi thành tiền, lý do anh này là nhân tố quan trọng, nghỉ nguyên năm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

Một người đàn ông ở Thâm Quyến đã trúng giải nhất là 365 ngày nghỉ phép có lương tại bữa tiệc của công ty. Ảnh: HK01.

Cộng đồng mạng lúc ấy rôm rả: "Giải 'nóng tay' quá!", "Nghỉ thật chắc khó giữ vị trí lắm", "Chắc chắn sẽ quy đổi thôi".

Không rõ nam nhân viên này cuối cùng lựa chọn nghỉ phép trọn năm hay quy đổi giải thưởng thành tiền mặt. Tuy vậy, câu chuyện vẫn liên tục được nhắc lại mỗi dịp cuối năm như một ví dụ điển hình về những phần thưởng tất niên "trong mơ" nơi công sở.

Vài năm trở lại đây, nhiều công ty tại Trung Quốc sẵn sàng chi mạnh tay cho thưởng cuối năm, không chỉ để tri ân nhân viên mà còn như một cách "ghi điểm" về văn hoá doanh nghiệp. Từ tiền mặt, cổ phiếu, chuyến du lịch dài ngày cho đến những phần thưởng độc lạ như 365 ngày nghỉ phép có lương, tất cả đều phản ánh một thực tế: giữa áp lực công việc ngày càng lớn, người lao động khao khát hơn bao giờ hết được nghỉ ngơi, được tự do sắp xếp thời gian cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, đằng sau những phần thưởng tưởng như trong mơ ấy cũng là bài toán không hề đơn giản với doanh nghiệp. Một năm nghỉ phép trọn vẹn có thể trở thành "cú hích" tinh thần cho nhân viên, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về tính khả thi, sự thay thế nhân sự và hiệu quả vận hành. Chính vì vậy, việc cho phép linh hoạt quy đổi giữa thời gian nghỉ và tiền mặt được xem là giải pháp dung hoà, vừa giữ được động lực cho người lao động, vừa đảm bảo hoạt động của công ty không bị xáo trộn.

