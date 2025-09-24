Nhân vật Phương Oanh gây bức xúc

Gió ngang khoảng trời xanh là bộ phim làm lại từ tác phẩm 30 chưa phải là hết của Trung Quốc, trong đó nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh đảm nhận) vốn là Cố Giai, người phụ nữ mạnh mẽ thông minh ứng xử khéo léo, hết lòng vì chồng con. Cô từng chịu sự tổn thương trong tình cảm nhưng kiên cường đứng lên làm lại từ đầu.

Điểm nổi bật của Cố Giai là yêu thương con, là hình mẫu của người phụ nữ đảm việc nhà, giỏi việc kinh doanh. Tuy nhiên, trong phiên bản Việt, Mỹ Anh bị xây dựng thành người luôn luồn cúi, muốn dựa vào mối quan hệ với các phú bà để giải quyết vấn đề cho công ty. Thậm chí, cô còn lợi dụng con trai để làm quen với quý bà tên Sương.

Dù con trai không thích môn thể thao pickleball, Mỹ Anh vẫn ép con tới sân tập để làm quen với mẹ con bà Sương. Chính điều này đã làm nảy sinh mâu thuẫn, gây tranh cãi giữa vợ chồng Mỹ Anh. Hải Đăng (Doãn Quốc Đam) cho rằng vợ ngày càng trở nên tham vọng, cảm thấy mệt mỏi thay con trai.

"Anh muốn em dừng lại tất cả việc van xin lạy lục người khác, em mệt nhưng con nó cũng mệt theo".

Tuy nhiên, Mỹ Anh lại cho rằng hành động của cô xuất phát từ ý tốt. Cô khẳng định: "Không dừng lại được, anh biết tính em mà, em không chấp nhận an phận".

Mỹ Anh ép con chơi thể thao để kết nối với phú bà khác.

Nhiều khán giả bình luận việc Mỹ Anh cố chấp làm quen với Sương đã khiến bản chất của nhân vật bị thay đổi. Từ người mẹ yêu thương con, đặt con lên hàng đầu, sẵn lòng đứng lên bảo vệ con, giờ đây Mỹ Anh lợi dụng con để đạt mục đích khác, bất chấp mong muốn của cậu bé. Việc kinh doanh của vợ chồng Mỹ Anh nên tìm cách khác để giải quyết thay vì dựa vào mối quan hệ xa xôi, thậm chí đẩy cả con trai ra hứng chịu hậu quả.

Bên cạnh đó, trong tập 20 của Gió ngang khoảng trời xanh cũng xuất hiện nhân vật mới là Trường (Denis Đặng đóng) vào vai chủ thuyền du lịch, đại gia muốn cưa đổ Ngân (Việt Hoa diễn). Nhân vật này trong bản gốc có vẻ ngoài hào hoa giỏi ăn nói, toát ra khí chất thời thượng giàu có. Tuy nhiên, khán giả nhận xét Denis Đặng có vóc dáng nhỏ kém nổi bật, gương mặt thiếu tự nhiên và diễn xuất tệ. Chính vì vậy, vừa xuất hiện nhưng "Tổng tài Trường" đã nhận hàng trăm lời chê trên các trang truyền thông của VTV.

"Một Doãn Quốc Đam không hợp vai đã là quá đủ rồi giờ thêm cả Denis Đặng nữa, càng có lý do để khán giả chán phim", "Chủ thuyền nhìn chán quá, muốn bỏ phim ngang", "Ông chủ thuyền mặt đơ, mắt vô hồn", "Gu của Ngân cũng mặn thật", "Nhìn sang bản gốc đúng một trời một vực. Người ta nam tính sát gái bao nhiêu thì quay sang đây trông èo uột ẻo lả, chán bấy nhiêu. Quốc Trường đâu? Nhan Phúc Vinh đâu? Hà Việt Dũng đâu? Xuân Phúc đâu? Rồi cả cái anh đóng vai con bác Bơ nữa, cũng hợp vai hơn anh này", "Mong nhân vật này miết, trời ơi thất vọng quá", "Sở Khanh này khiến tôi không muốn bị lừa luôn".

Nhân vật mới của Denis Đặng bị chê.

Khán giả thất vọng với cách lựa chọn diễn viên trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Khán giả cũng đánh giá trong bản gốc nam diễn viên Lương Chính Hiền không quá điển trai nhưng lịch lãm, ăn nói khéo léo, trong khi đó ở bản Việt Denis Đặng lần đầu đóng phim còn non kinh nghiệm, thêm vào đó là lời thoại tán tỉnh nhạt nhẽo kém duyên khiến người xem phản cảm.

Sau 20 tập, Gió ngang khoảng trời xanh đang gây tranh cãi lớn về kịch bản. Các tình tiết bị kéo dài lê thê, nhân vật không có nhiều tính nhân văn, không gần gũi đời thường mà trở nên khó chịu.

30 chưa phải là hết bản gốc hay ở điểm các nhân vật đều rất chân thực, họ là những người phụ nữ bình thường đối mặt với khủng hoảng ở lứa tuổi 30 mà bất cứ cô gái nào cũng gặp phải. Câu chuyện hôn nhân, gia đình, sự nghiệp của họ mang lại sự đồng cảm sâu sắc với người xem. Khán giả yêu thích các nhân vật trong 30 chưa phải là hết vì thấy được chính mình trong câu chuyện của dàn nhân vật chính. Trong khi đó, bản Việt lại khiến tính cách của các nhân vật trở nên cực đoan, gây tranh cãi nhằm đẩy cao mâu thuẫn.