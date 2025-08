Nhân vật nhiều lời nhất trong "sóng gió gia tộc" Beckham: Bất tài chẳng kém Brooklyn, bị cả tá bạn gái tố "cắm sừng" trước khi "lái máy bay" hơn tận 10 tuổi?

Cruz Beckham – cái tên luôn gắn liền với hào quang chói lọi của gia đình quyền lực bậc nhất Hollywood: David và Victoria Beckham. Sinh ra đã là "thiếu gia ngậm thìa vàng", sở hữu mọi thứ từ danh tiếng, tiền bạc đến những đặc quyền không tưởng.

Trong drama "sóng gió gia tộc" nhà Beckham, Cruz Beckham là nhân vật lên tiếng ẩn ý "đá xoáy" ông anh Brooklyn Beckham nhiều nhất. Nhưng hóa ra "cậu ấm" này cũng bất tài chẳng kém gì ông anh Brooklyn. Thậm chí Cruz còn dính vào lùm xùm tình ái, bị những người bạn gái cũ tố "cắm sừng" đỉnh điểm là màn "lái máy bay" chấn động với cô bạn gái hơn tận 10 tuổi!

"Thừa kế" sự bất tài từ ông anh Brooklyn?

David và Victoria Beckham là những tượng đài trong lĩnh vực của họ – một huyền thoại sân cỏ và một ca sĩ nổi tiếng kiêm biểu tượng thời trang. Công chúng luôn kỳ vọng các con của họ cũng sẽ thừa hưởng ít nhiều tài năng. Tuy nhiên, nếu Brooklyn Beckham đã gây thất vọng tràn trề với sự nghiệp nhiếp ảnh và nấu ăn "ba chìm bảy nổi", thì Cruz Beckham, dù mang nặng ước mơ ca hát, cũng đang phải đối mặt với những nghi vấn tương tự.

Năm 2016, khi mới 11 tuổi, Cruz bất ngờ ra mắt đĩa đơn Giáng sinh If Every Day Was Christmas để làm từ thiện. Mặc dù hành động này đáng khen, nhưng việc một cậu bé tuổi teen sớm dấn thân vào showbiz dưới sự hậu thuẫn của bố mẹ đã dấy lên nhiều tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là một "chiêu trò PR" của nhà Beckham để giữ sự chú ý.

Cruz Beckham đáng yêu như thiên thần trong ca khúc đầu tay

Dù mong muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc nghiêm túc nhưng Cruz Beckham lại có tiến độ làm việc như "rùa bò". Hơn 8 năm trôi qua kể từ đĩa đơn đầu tay, dù có tin đồn đã ký hợp đồng với công ty quản lý danh tiếng Tap Music (quản lý Dua Lipa) và bỏ ra khoản tiền lớn làm việc với các nhạc sĩ hàng đầu, sản phẩm âm nhạc của Cruz Beckham vẫn cực kỳ nhỏ giọt.

Cho đến đầu năm 2025, anh chỉ vừa phát hành ca khúc For Ya Love, một tiến độ chậm chạp đến khó hiểu đối với một người được mệnh danh là "ngôi sao âm nhạc tương lai" và có mọi điều kiện phát triển. Liệu Cruz thực sự có tài năng để bứt phá hay chỉ đơn thuần là "thích hát" và đang "ăn mày dĩ vãng" hào quang gia đình để duy trì tên tuổi?

Dù tuyên bố làm ca sĩ nhưng Cruz Beckham lại làm việc như "rùa bò"

"Thiếu gia đào hoa": Những lời "bóc phốt" đời tư không hồi kết

Không chỉ gây tranh cãi về năng lực, đời tư tình ái của Cruz Beckham mới thực sự là "vở kịch" thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng, với hàng loạt lùm xùm và cáo buộc chấn động. Dù còn rất trẻ, Cruz đã được biết đến là một "thiếu gia đào hoa" với lịch sử hẹn hò dày đặc và tốc độ thay người yêu chóng mặt. Anh thường xuyên bị cánh săn ảnh bắt gặp thân mật với các bóng hồng khác nhau, tạo nên một hình ảnh "playboy" trẻ tuổi.

Đỉnh điểm của những bê bối tình ái là khi bạn gái cũ Bby Ivy bất ngờ đăng tải video hôn Cruz Beckham kèm chú thích: "Đây là cách chúng tôi bên nhau và anh ấy vẫn lừa dối". Đoạn video sau đó được ngôi sao mạng xã hội Issey Moloney, bạn gái cũ khác của Cruz, chia sẻ lại. Bby Ivy và Issey Moloney thậm chí còn đi chơi cùng nhau. Người đẹp không quên thêm dòng trạng thái ẩn ý: “Khi anh ấy nghĩ rằng 2 bạn không bao giờ biết về nhau nhưng giờ 2 bạn lại là bạn thân”. Được biết, Cruz Beckham hẹn hò với Issey Moloney vào tháng 2/2024. Vài tuần sau, anh bị bắt gặp đi cùng Bby Ivy, bao gồm trong bữa ăn ở Paris cùng gia đình Beckham.

Bby Ivy đăng clip tố Cruz Beckham "cắm sừng"

Đoạn video nhanh chóng lan truyền và gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Việc một thành viên nhà Beckham bị "bóc phốt" công khai về chuyện tình cảm đã khiến hình ảnh của Cruz bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dấy lên nghi vấn về đạo đức và sự tôn trọng của anh trong các mối quan hệ. Dù nhà Beckham không lên tiếng, nhưng tin đồn này vẫn đeo bám Cruz như một "vết nhơ".

Trước Bby Ivy - Issey Moloney, Cruz cũng từng vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò khác, và một số nguồn tin không chính thức cho rằng những cô gái này không phải là người duy nhất bị anh "cắm sừng". Dù chỉ là tin đồn, nhưng lịch sử tình trường phức tạp của một chàng trai chưa đầy 20 tuổi đã khiến anh bị gán mác "kẻ đào hoa" và "không đáng tin".

Màn "lái máy bay" chấn động: "Đổi gió" với tình mới hơn tận 10 tuổi!

Khi công chúng còn đang bàn tán về những lùm xùm tình ái và sự nghiệp "ì ạch", Cruz Beckham lại tiếp tục gây sốc với mối tình mới đầy bất ngờ. Vào tháng 6/2024, Cruz bị bắt gặp hẹn hò với nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Jackie Apostel. Cả hai công khai mối quan hệ vào tháng 10/2024. Điều khiến cả thế giới sửng sốt là Jackie sinh năm 1995, tức là lớn hơn Cruz tới 10 tuổi. Mối quan hệ "phi công trẻ lái máy bay" này đã trở thành chủ đề nóng hổi trên khắp các mặt báo và mạng xã hội, thu hút sự chú ý không kém gì những vụ bê bối trước đó của anh.

Jackie Apostel hơn Cruz Beckham đến 10 tuổi

Việc Cruz hẹn hò với một người hơn mình gần một thập kỷ, lại là một người hoạt động trong ngành âm nhạc, đã khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Liệu đây có phải là tình yêu đích thực, hay chỉ là một chiêu trò khác để Cruz tìm kiếm sự "chín chắn" và được hậu thuẫn trong sự nghiệp âm nhạc đang gặp khó khăn của mình? Liệu Jackie Apostel có phải là "cứu cánh" để Cruz thoát khỏi cái mác "bất tài" và chỉ biết ăn chơi? Hay đơn giản, đây chỉ là một mối quan hệ thoáng qua trong chuỗi dài những cuộc tình đầy tai tiếng của "thiếu gia lắm chiêu" này?

Nhân vật "nhiều lời" nhất trong sóng gió gia tộc Beckham

Trong những tháng qua, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Điều này mở màn cho sóng gió gia tộc ầm ĩ khắp các mặt báo toàn cầu.

Khi drama mới bắt đầu nổ ra, Cruz Beckham cũng nhiều lần ẩn ý: "Cần 43 cơ mặt để cau mày và chỉ 17 cơ để mỉm cười", "Hãy tử tế và nói sự thật", "Sự thật sẽ dần lộ diện". Trai út nhà Beckham còn dẫn lời 1 số bài hát như The End của The Beatles "Cuối cùng/Tình yêu bạn nhận được/Chính là tình yêu bạn trao đi" và Every Part Of Me của mẹ Victoria Beckham "Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, con người thì chẳng ai mãi như xưa".

Cruz Beckham được cho là liên tục "đá xoáy" Brooklyn - Nicola

Tiếp theo, quý tử nhà Beckham liên tục sử dụng tính năng Notes của Instagram để đăng các dòng trạng thái: "Mày là đồ lừa đảo", "Giờ mày thành trò hề rồi", "Mày sắp phải trả giá", "Chắc phải khó khăn lắm", "Với tao thì mày chết rồi", "Đó là hội chứng Stockholm", "Cả một gia đình khốn nạn" và "Sao 2 người lại có thể tạo ra nhiều đứa khốn nạn xấu xí đến thế". Mặc dù Cruz Beckham không nói rõ về đối tượng của các trạng thái này, song giữa bối cảnh "sóng gió gia tộc" nhà Beckham, công chúng không khỏi nghi ngờ Cruz đang nhắm vào vợ chồng anh cả Brooklyn - Nicola.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, Brooklyn đã đồng loạt hủy theo dõi Romeo và Cruz trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận cho biết Brooklyn - Nicola không bỏ theo dõi, mà có thể bị Romeo và Cruz chặn. Trước đó vài giờ, Brooklyn bất ngờ đăng tải ảnh chúc mừng sinh nhật em gái Harper. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu cả tương tác với gia đình sau nhiều tháng mâu thuẫn. Nhưng trong mắt Cruz và Romeo, hành động này chỉ mang tính "câu view" và lợi dụng danh tiếng gia đình.

Anh em nhà Beckham đã "cạch mặt" nhau

Có thể thấy rằng Cruz Beckham chính là nhân vật "nhiều lời" nhất trong drama này. Nếu như David Beckham dùng tình yêu thương dạt dào để chờ Brooklyn quay về, thì dường như hành động của Cruz lại đẩy anh ruột ra xa gia đình. Từ đây, những hành động của Cruz vấp phải nhiều chỉ trích, bị cho là thiếu trưởng thành, "vạch áo cho người xem lưng".

Dù gì đi nữa, Cruz Beckham vẫn là một trong những nhân vật được quan tâm bậc nhất nhà Beckham. Và công chúng vẫn sẽ tiếp tục chờ xem, liệu anh có thể thực sự thoát khỏi cái bóng "bất tài" và những tai tiếng tình ái để tự khẳng định giá trị của mình, hay sẽ mãi mãi là "thiếu gia lắm chiêu" trong "sóng gió gia tộc" Beckham.