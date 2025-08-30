Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Những gương mặt trai xinh, gái đẹp thuộc lực lượng công an, quân đội tham gia diễu binh nhiệm vụ A80 lần này liên tục chiếm sóng mạng xã hội. Các cán bộ, chiến sĩ gây ấn tượng bởi gương mặt nổi bật, thần thái rắn rỏi trong sắc phục quân nhân, xuất hiện đầy tự hào.

Trong đó, bức ảnh chụp từ màn hình TV, ghi trọn cảnh một cảnh vệ tham gia trong khối diễu hành phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an, Quân đội, gây chú ý hơn cả. Anh đứng trong Đội hình xe nghiệp vụ bảo vệ Nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hình ảnh lên sóng truyền hình trực tiếp trong buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng 30/8.

"Sít rịt" của ngày Tổng duyệt là đây? Nguồn: Nguyễn Vân Hường.

Đó là Trung úy Phùng Thế Văn (SN1999, tại Bắc Kạn) - công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an.

Tại buổi tổng duyệt, anh diện vest chỉn chu, đeo kính đen xuất hiện siêu ngầu. Nhiều người cho biết khi hình ảnh đồng chí Văn trên sóng truyền hình trực tiếp đã ngay lập tức chụp màn hình, chia sẻ ngay lên mạng xã hội vì quá ấn tượng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khoảnh khắc nêu trên đã nhanh chóng viral, cư dân mạng rôm rả bình luận: "Xem đến khúc đó mà sốc visual luôn đó, phải giơ máy lên chụp ngay", "Trần đời chưa thấy ai đẹp trai như vậy bao giờ", "Tuyệt đỉnh, nhan sắc cỡ này chụp vội cái ảnh màn hình mà tưởng nam thần điện ảnh", "Gặp ảnh ngoài đời rồi nha, xác nhận đẹp lắm, còn thân thiện nữa",...

Không chỉ một mà có rất nhiều người cho biết đều đã chụp lại khoảnh khắc này của đồng chí Phùng Thế Văn vì đẹp quá đi. Nguồn: Anh Do Ngoc, Thanh Loan, Vân Hoàng, Thu Hương Phạm.

Nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh gặp đồng chí Phùng Thế Văn ngày 30/8, chụp vội vàng qua camera thường mà visual cỡ này. Quá xịn rồi đó. Nguồn: Tiểu Khánh

Ảnh xịn do chính chủ đăng tải.

Từ khi góp mặt trong nhiệm vụ A80, tham gia biểu diễn kỹ thuật, nghiệp vụ đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân trong chương trình “Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam” trước đó, đồng chí Phùng Thế Văn đã trở thành cái tên được tìm kiếm.

Thế Văn được ví như "siêu phẩm quốc nội" khi sở hữu chiều cao lên đến 1m85, mặt điển trai; lúc làm nhiệm vụ thì siêu ngầu, khi giao lưu cùng mọi người thì nhiệt tình, gần gũi và dễ thương.

Hinh ảnh gây sốt hồi đầu tháng 8 của Thế Văn

Phùng Thế Văn đã nổi tiếng từ năm 2020 khi xuất hiện trong chương trình Chúng Tôi là Chiến Sĩ 2020 vì vẻ ngoài điển trai, được mệnh danh là "soái ca cảnh vệ". Anh sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 83 nghìn người theo dõi, thường xuyên cập nhật hình ảnh, chia sẻ về công việc và tương tác với người hâm mộ. Khi lên sóng truyền hình năm 2020, Thế Văn tiết lộ chưa có người yêu.

Anh chàng từng tâm sự bản thân là người sống tình cảm, và cũng tiết lộ gu người yêu như sau: "Mình không có tiêu chuẩn hay hình mẫu lý tưởng nào về người bạn gái tương lai cả. Bởi theo mình khi thích hay yêu một ai đó thì mọi tiêu chuẩn đưa ra đều vô nghĩa cả".