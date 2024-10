Nhân vật chính trong vụ Trương Mỹ Lan 'đòi' Novaland 2.500 tỷ đồng: Sở hữu dự án được định giá 30.000 tỷ đồng, từng phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

NVL: Giá hiện tại Thay đổi Xem hồ sơ doanh nghiệp Xem hồ sơ doanh nghiệp

Mới đây, trong phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bất ngờ đòi 2.500 tỷ đồng từ Novaland để khắc phục hậu quả. Số tiền này đến từ dự án Việt Phát của công ty Tân Thành Long An.

Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, dự án Việt Phát được định giá 30.000 tỷ. Bà Lan bán cho Novaland bằng cách chuyển nhượng cổ phần Tân Thành Long An với giá 2.000 tỷ.

Đổi lại, Novaland sẽ trả gốc và lãi hai năm đối với hai lô trái phiếu do Vạn Trường Phát và Tân Thành Long An phát hành, với tiền gốc là 15.000 tỷ và lãi 3.000 tỷ. Như vậy, Novaland còn nợ bà Lan 10.000 tỷ. Khi bà Lan bị bắt, Novaland đã thương lượng giảm dư nợ về 3.500 tỷ và trong phiên tòa này, bà Lan đồng ý chỉ nhận về 2.500 tỷ tiền mặt để khắc phục vụ án.

Tuy nhiên, Novaland cho biết công ty không liên   quan đến dự án Việt Phát và công ty Tân Thành Long An. Trong quá trình phát triển, năm 2022, Novaland hợp tác với Tân Thành Long An để phát triển Dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Việt Phát. Tuy nhiên, Tân Thành Long An đã yêu cầu tạm dừng dự án trong quá trình thực hiện.

Novaland khẳng định công ty không nhận được bất kỳ ủy quyền nào từ Tân Thành Long An để tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu. Do đó, những tuyên bố của bà Trương Mỹ Lan về việc đàm phán với Novaland tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 vào ngày 1/10 là không có cơ sở.

Hồi năm 2023, Novaland từng đưa ra một thông báo: trong quá trình mở rộng phát triển đầu tư các đô thị vệ tinh gần TP HCM, năm 2022, Novaland đã có hợp tác với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát do CTCP Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.



“ Trong giai đoạn triển khai một số hoạt động ban đầu cho dự án, Công ty Tân Thành Long An đã có yêu cầu Novaland tạm ngừng thực hiện việc phát triển dự án này có đến khi có thông báo mới” , Novaland thông tin

Dự án khu đô thị Việt Phát của Tân Thành Long An.

Dự án khu công nghiệp và đô thị Việt Phát có tổng diện tích hơn 1.832ha, được quy hoạch theo mô hình mới kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị. Riêng khu công nghiệp Việt Phát có tổng diện tích 1.208 ha. Quy mô dân số bố trí trong khu quy hoạch khoảng 60.000 người.

Được biết, dự án khu công nghiệp và đô thị Việt Phát có địa chỉ tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2005, được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2010 với tiến độ quy định là hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật vào tháng 10/2015. Tuy nhiên dự án không đúng tiến độ và sau đó được UBND tỉnh Long An có văn bản đồng ý cho gia hạn tiến độ.

Đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các cơ quan liên quan thanh tra toàn diện tổ hợp dự án này. Đồng thời, UBND tỉnh Long An có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chưa thống nhất cho giãn tiến độ đối với dự án này.



Một thời gian sau đó các cổ đông của Tân Thành Long An sau đó đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhóm cổ đông mới. Công ty đã thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Khu công nghiệp Việt Phát sau đó cũng được đổi tên thành Suntec Industrial Park.

Sau đó Tân Thành Long An bị điểm tên trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phong tỏa do liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vì vậy, toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty buộc phải tạm dừng.

Sau đó, vào ngày gày 9/10/2022, Novaland đã tổ chức lễ công bố phát triển và xúc tiến đầu tư dự án Suntec quy mô 625ha– khu đô thị này nằm trong dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát.

Suntec Industrial Park từng được đóng logo của Novaland.

CTCP Tân Thành Long An được thành lập từ tháng 11/2005, có trụ sở chính tại Ấp 2, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ngành nghề chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ ở mức hơn 2.000 tỷ đồng.

Tại bản đăng ký doanh nghiệp được công bố lần cuối vào tháng 9/2022, Tân Thành Long An thay đổi đại diện pháp luật từ ông Phạm Nguyễn Bảo Trung (SN 1989) sang bà Võ Thị Kim Khoa (SN 1982, thường trú tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp). Bà cũng sẽ đảm nhận Chủ tịch HĐQT công ty. 

Bà Võ Thị Kim Khoa còn được biết đến là người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp có liên quan đến hệ sinh thái Novaland như Lucky Land, BĐS Ngọc Minh hay Cát Liên Hoa.

Năm 2021, Tân Thành Long An đã phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm để đầu tư vào dự án Khu Công nghiệp Việt Phát, với tài sản đảm bảo là động sản và bất động sản thuộc dự án này. Tuy nhiên, sau đó, Tân Thành Long An có tên trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phong tỏa do liên quan đến vụ án điều tra Vạn Thịnh Phát. Vì vậy, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty buộc phải tạm dừng.

Ngày 13/2/2023, TVSI đã nhận được công văn đề ngày 10/2/2023 của Tân Thành Long An, đề xuất hai nội dung: Thứ nhất là hoán đổi gốc và lãi trái phiếu sang giá trị sản phẩm bất động sản của dự án, có thể áp dụng hình thức mua chung, hợp tác đầu tư sản phẩm của dự án trong trường hợp giá trị trái phiếu không đủ giá trị sản phẩm. Thứ hai là đề nghị người sở hữu trái phiếu đồng ý giãn thời gian trả lãi tối thiểu 2 năm để Tân Thành Long An có thêm thời gian cơ cấu lại công nợ và triển khai kinh doanh bán hàng thu tiền và trả lãi.



Chưa rõ phương án mà tổ chức phát hành đưa ra có cơ sở, hay căn cứ pháp lý để triển khai hay không, nhưng những nhà đầu tư vào trái phiếu Tân Thành Long An cho biết, họ bế tắc và vô cùng hoang mang vì bất động sản của dự án là đất công nghiệp thì nhà đầu tư hoán đổi thế nào và sau khi hoán đổi trở thành chủ sở hữu được thì biết khai thác ra sao. Họ chỉ còn biết trông chờ và kiến nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét, giải tỏa cho doanh nghiệp vận hành để có dòng tiền thực hiện nghĩa vụ với nhà đầu tư.