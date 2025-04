Nhân vật bị réo tên không ngừng sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị xử phạt

Giữa lúc Hoa hậu Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất nhập cảnh để phục vụ điều tra vụ kẹo rau củ KERA, cái tên bị réo gọi không kém phần sôi nổi lại là một nhân vật không hề xuất hiện trong clip quảng cáo kẹo: Dược sĩ Tiến. Dù không dính dáng trực tiếp đến thương hiệu kẹo rau củ tai tiếng hay đội ngũ thực hiện quảng cáo, Dược sĩ Tiến vẫn chiếm sóng mạng xã hội một cách không thể ngờ.

Nguồn cơn là trong những ngày đầu tiên vụ việc manh nha, chính Dược sĩ Tiến là người đã tung loạt video phân tích tình huống với góc nhìn "chuyên gia", bàn sâu vào khía cạnh pháp lý và vạch ra nhiều giả thiết để chỉ ra đâu là cái sai.

Phân tích thì cũng đầy đủ hai chiều, lời lẽ rõ ràng, thậm chí còn đính kèm dẫn chứng luật pháp. Nhưng netizen thì không dễ dàng "buông tha" như thế. Bởi theo nhiều người, việc Dược sĩ Tiến xuất hiện liên tục, chọn đúng thời điểm ồn ào để đăng đàn, cộng thêm cách diễn đạt như một "người nắm rõ vấn đề", khiến công chúng đặt câu hỏi: lên tiếng vì muốn làm rõ trắng đen, hay vì biết rõ đây là cơ hội để "câu kéo" sự chú ý về phía mình?

Đoạn clip Dược sĩ Tiến lên tiếng phân tích vụ kẹo Kera và nhắc thẳng tên Thùy Tiên

Trên các trang cá nhân của Dược sĩ Tiến đăng tải dồn dập những đoạn clip lên tiếng về ồn ào của Thùy Tiên

Sau thông tin Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh, Dược sĩ Tiến thì giữ im lặng. Trái với loạt clip hăng hái lúc scandal mới bùng lên, giờ đây trang cá nhân của anh lại không cập nhật thêm bình luận nào. Và thế là tên Dươc sĩ Tiến lại tiếp tục bị réo gọi, lần này không còn nằm ở góc độ chuyên môn, mà nhiều hơn là lời nhắc nhớ từ cộng đồng mạng: "Sao lúc đó nói hay lắm, giờ im vậy anh Tiến?".

Hiện tại các đoạn clip nói về Thùy Tiên và kẹo KERA vẫn còn trên trang cá nhân của Dược sĩ Tiến. Nhưng giữa làn sóng bị réo gọi, Dược sĩ Tiến chưa có động thái nào

Dược sĩ Tiến - tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, sinh năm 1989 – từng theo học ngành Dược tại Đại học Y Dược Cần Thơ. Trước khi được biết đến trong vai trò một nhân vật truyền thông có nhiều phát ngôn gây chú ý, anh từng giành danh hiệu Nam vương Người Việt Thế giới năm 2017, một cuộc thi được tổ chức tại Mỹ nhưng không quá phổ biến trong công chúng Việt.

Sau khi đăng quang, anh bắt đầu lấn sân showbiz và xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc trong vai trò giám khảo, cố vấn hoặc host các chương trình truyền hình về sắc đẹp, người mẫu.

Tên gọi "Dược sĩ Tiến" – nghe vừa chuyên môn vừa showbiz – thực chất là biệt danh được mọi người trong hậu trường chương trình Siêu mẫu Việt Nam gọi vui. Sau đó, anh quyết định sử dụng luôn cái tên này như một nghệ danh chính thức khi hoạt động giải trí.

Những năm gần đây, Dược sĩ Tiến thường xuyên bắt tay cùng Hương Giang làm NSX trong loạt show truyền hình như The Next Gentleman, The New Mentor, Miss Universe Vietnam. Cả hai tạo thành một bộ đôi gây chú ý khi theo đuổi phong cách sản xuất chương trình đậm tính drama.

Dược sĩ Tiến là NSX các show thời trang, nhan sắc và thường có nhiều phát ngôn gây tranh luận

Về vụ kẹo KERA, ngày 4/4, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả và Lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty Chị Em Rọt tại TP.HCM và Đắk Lắk. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với một số người, trong đó có Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ ngày 15/3 đến 15/5 để phục vụ điều tra, xác minh thông tin liên quan.

Trước khi có quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt hành chính với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên 25 triệu đồng với hành vi phạm không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Thùy Tiên bị phạt 25 triệu đồng, sau đó bị tạm hoãn xuất nhập cảnh để phục vụ điều tra vụ kẹo rau củ Kera

