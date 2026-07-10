“Nhân tố X” qua mặt cả Mbappe trong ngày Pháp tiến vào bán kết World Cup

Dù ghi siêu phẩm nhưng Mbappe chưa phải cầu thủ được chấm điểm cao nhất khi Pháp đánh bại Morocco.

Sau chiến thắng 2-0 trước Maroc để giành vé vào bán kết World Cup 2026, tuyển Pháp cũng áp đảo ở bảng chấm điểm của Flashscore. Hai ngôi sao tấn công Kylian Mbappe và Ousmane Dembele là những cái tên nổi bật nhất, trong khi bên phía Maroc, chỉ thủ thành Yassine Bounou có màn trình diễn đủ sức cứu vãn một trận đấu lép vế của đội bóng Bắc Phi.

Theo bảng chấm điểm của Flashscore, Ousmane Dembele là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 8,4 điểm. Tiền vệ cánh của tuyển Pháp hoạt động đầy năng nổ bên hành lang phải, liên tục khuấy đảo hàng thủ Maroc trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 66. Ngoài pha lập công, Dembele còn tạo ra nhiều tình huống đột phá và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

Dembele được Flashcore chấm cao nhất trận.

Đứng ngay sau Dembele là Kylian Mbappe với 8,2 điểm. Dù đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một khi không thắng được Bounou, đội trưởng tuyển Pháp vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc bằng bàn mở tỷ số ở phút 60. Suốt cả trận, Mbappe là mối đe dọa thường trực với tốc độ và khả năng đi bóng, khiến hàng thủ Maroc phải liên tục lùi sâu chống đỡ.

Mbappe có thêm trận đấu xuất sắc.

Hàng phòng ngự của Les Bleus cũng có một ngày thi đấu chắc chắn. Dayot Upamecano được chấm 8,0 điểm, cao nhất trong số các hậu vệ, nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ và nhiều lần hóa giải những pha phản công hiếm hoi của Maroc. Hai hậu vệ cánh Lucas Digne và Malo Gusto Doue cùng nhận 7,5 điểm, trong khi Manu Koné (7,4), Michael Olise (7,3), Adrien Rabiot (7,3) và William Saliba (7,1) đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thủ môn Mike Maignan chỉ nhận 6,9 điểm do không phải hoạt động quá nhiều.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Yassine Bounou tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi được chấm 7,4 điểm, cao nhất đội Maroc. Thủ thành của Al Hilal có nhiều pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là tình huống cản phá thành công quả phạt đền của Mbappe trong hiệp một. Nếu không có Bounou, cách biệt mà Maroc phải nhận có lẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Tiền vệ Azzedine Ounahi là cầu thủ chơi tốt tiếp theo với 6,6 điểm, còn trung vệ Diop nhận 6,3 điểm sau nhiều pha lăn xả trước sức ép khủng khiếp từ hàng công tuyển Pháp. Bilal El Khannouss được chấm 6,2 điểm, trong khi Brahim Diaz, Noussair Mazraoui và Anass Salah-Eddine đều chỉ đạt 5,9 điểm.

Thủ môn Bounou là người thi đấu tốt nhất bên phía Morocco.

Gây thất vọng nhất bên phía Maroc là bộ đôi Achraf Hakimi và Abdelkabir Bouaddi, khi cùng nhận 5,6 điểm. Hakimi gần như bị Dembele "khóa chặt" ở hành lang phải, không thể phát huy khả năng hỗ trợ tấn công vốn là điểm mạnh của mình. Trong khi đó, Talbi còn nhận mức 5,7 điểm, phản ánh một ngày thi đấu đầy khó khăn của hàng thủ Maroc trước sức ép liên tục từ nhà đương kim á quân thế giới.

Bảng chấm điểm phần nào phản ánh đúng cục diện trận đấu. Pháp kiểm soát thế trận, sở hữu nhiều cá nhân tỏa sáng và xứng đáng góp mặt ở bán kết World Cup 2026, trong khi Maroc vẫn có thể ngẩng cao đầu sau một hành trình đáng nhớ.

Hiện Pháp chính là đại diện đầu tiên lọt vào vòng bán kết World Cup 2026. Đối thủ của “Gà trống” ở bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha gặp Bỉ.