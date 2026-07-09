DIỄN BIẾN Pháp vs Morocco: Mbappe sắm vai “hung thần” để tiễn đối thủ về nước?

Tường thuật trực tiếp trận đấu giữa tuyển Pháp gặp Morocco trong khuôn khổ tứ kết World Cup 2026 lúc 3h00 ngày 10/7 (giờ Việt Nam).

Đội hình dự kiến:

Pháp: (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

Morocco: (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui; Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

Ghi bàn hàng đầu:

Pháp: Mbappé (7 bàn), Dembélé (4 bàn)

Morocco: Ismael Saibari (3 bàn)

Phong độ:

Phong độ của Pháp.

Phong độ của Morocco.

Thành tích đối đầu:

Pháp gặp Morocco 6 lần với thành tích thắng 4, hoà 1, thua 1.

Dự đoán:

Theo dự đoán từ các mô hình thống kê, Pháp vẫn là đội được đánh giá cao hơn đáng kể. Siêu máy tính Opta mô phỏng hàng chục nghìn lần trận đấu và đưa ra xác suất Pháp thắng trong 90 phút là 62,2%, tỷ lệ hòa khoảng 21,6%, trong khi cơ hội để Morocco giành chiến thắng chỉ là 16,2%. Đây là mức chênh lệch lớn nhất trong bốn cặp tứ kết World Cup 2026.

Nhận định

Pháp và Morocco sẽ tạo nên một trong những cặp tứ kết đáng chờ đợi nhất World Cup 2026. Nếu như Pháp được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu với đội hình đồng đều ở cả ba tuyến, thì Morocco tiếp tục cho thấy họ không còn là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành một thế lực thực sự của bóng đá thế giới.

Đội tuyển Pháp tiến vào tứ kết theo cách rất thuyết phục. Sau chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 1/16, "Les Bleus" tiếp tục vượt qua Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0. Bản lĩnh trận mạc cùng khả năng kiểm soát thế trận giúp thầy trò Didier Deschamps luôn biết cách giành chiến thắng đúng thời điểm. Với những ngôi sao giàu tốc độ và kỹ thuật trên hàng công, Pháp vẫn sở hữu khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng.

Pháp vẫn được đánh giá "cửa trên" trước Morocco.

Trong khi đó, Morocco đang là mối thách thức rất đáng gờm ở giải đấu dù với bất kỳ đối thủ nào. Đại diện châu Phi gây ấn tượng mạnh khi loại Hà Lan trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội, trước khi đánh bại Canada tới 3-0 ở vòng 1/16. Đoàn quân của HLV Walid Regragui vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự kỷ luật, pressing quyết liệt và phản công tốc độ. Họ không cầm bóng quá nhiều nhưng luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương.

Điểm nóng lớn nhất của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở cuộc chiến khu trung tuyến. Pháp có ưu thế về chất lượng cá nhân và khả năng kiểm soát bóng, trong khi Morocco nổi tiếng với cường độ tranh chấp mạnh mẽ và sự gắn kết giữa các tuyến. Nếu đại diện châu Phi giữ được cự ly đội hình như những gì đã thể hiện từ đầu giải, họ hoàn toàn có thể khiến Pháp gặp rất nhiều khó khăn.

Morocco có thể gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Pháp.

Dẫu vậy, sự khác biệt về chiều sâu đội hình vẫn là lợi thế lớn dành cho nhà đương kim á quân thế giới. Đặc biệt, Pháp đang sở hữu siêu sao Mbappe đạt phong độ cực kỳ ấn tượng. Hơn nữa, Pháp còn sở hữu nhiều phương án thay đổi thế trận từ băng ghế dự bị, điều mà Morocco khó sánh bằng nếu trận đấu kéo dài hoặc cần tạo đột biến trong hiệp hai.

Dự đoán của chúng tôi: Morocco chắc chắn sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và khiến Pháp phải kiên nhẫn tìm đường vào khung thành. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu chặt chẽ, không có nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, bản lĩnh ở những trận cầu lớn cùng chất lượng ngôi sao vượt trội có thể giúp Pháp tạo nên khác biệt.