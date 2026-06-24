Nhắn tin xin nghỉ vì bà ngoại mất nhưng sếp không cho: Viral vì ai cũng nói “thương chị sếp”

Tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm nhưng chủ nhân bài đăng trên Threads lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi.

Mới đây, một bài đăng trên Threads thu hút hơn 400.000 lượt xem khi chia sẻ đoạn tin nhắn giữa một nhân viên và leader xoay quanh việc xin nghỉ làm vì bà ngoại vừa qua đời. Theo nội dung được đăng tải, người này nhắn báo gia đình có tang, cần về quê vài ngày để lo hậu sự. Tuy nhiên, thay vì phản hồi bằng lời chia buồn hay xác nhận nghỉ phép, leader lại đề cập đến việc nhân viên từng nghỉ vì lý do liên quan đến bà ngoại trước đó, đồng thời cho rằng việc báo nghỉ vào buổi tối khiến công ty khó sắp xếp nhân sự.

Cuộc trao đổi sau đó trở nên căng thẳng khi cả hai bên đều đưa ra quan điểm của mình về trách nhiệm công việc và hoàn cảnh cá nhân.

Bài đăng đang viral và nhận nhiều bình luận trên Threads

Một phần đoạn chat giữa nhân viên và leader đang được dân tình bàn tán: Nhân viên: Ngoại em mới mất em xin nghỉ về quê xong đám em lên nha chị. Leader: Chị tưởng lần trước em nghỉ do ngoại em mất xong giờ nghỉ nữa hả? Hôm nay có bạn xin chị nghỉ rồi. Nhân viên: Hôm ngoại yếu em xin nghỉ cũng 1 ngày chứ đám nào làm 1 ngày chị. Nay ngoại mới mất em về 3-4 ngày lận nếu không duyệt nghỉ được thì chị xem lại giúp em, chứ người nhà mất em đâu ưu tiên đi làm hơn được chị. Leader: Người nhà mất không ai muốn, cái này chị thông cảm nhưng mà tới 9h em thông báo thì không sắp xếp kịp được. Mấy lần trước em báo bệnh, nhiều lý do khác chị vẫn cho em nghỉ mà. Cũng tội mấy bạn xin nghỉ rồi bắt bạn lên làm. Em nghỉ tháng này cũng 8 ngày rồi.

Đoạn chat nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Điều bất ngờ là thay vì hoàn toàn đứng về phía người đăng bài, không ít cư dân mạng lại bày tỏ sự đồng cảm với leader, cho rằng người quản lý cũng đang ở trong tình thế khó xử khi phải cân bằng giữa biến cố cá nhân của nhân viên và áp lực vận hành công việc.

"Người thân qua đời, lúc này cần sự cảm thông hơn là quy trình"

Một số người cho rằng điều khiến họ không hài lòng nhất không nằm ở việc leader từ chối hay đồng ý cho nghỉ, mà nằm ở cách phản hồi.

Theo nhóm ý kiến này, khi nhân viên báo tin người thân vừa qua đời, phản ứng đầu tiên đáng lẽ nên là lời chia buồn hoặc sự thấu cảm tối thiểu. Việc lập tức nhắc đến chuyện từng nghỉ trước đó hay vấn đề sắp xếp nhân sự vô tình khiến cuộc trò chuyện trở nên lạnh lùng.

Không ít người cho rằng trong những thời điểm như tang gia, nhân sự thường rơi vào trạng thái tinh thần rối bời. Họ không còn đủ tỉnh táo để tính toán xem nên báo nghỉ lúc nào là hợp lý, hay phải diễn đạt ra sao cho đúng quy trình. Điều họ cần nhất là được giải quyết tình huống khẩn cấp của gia đình.

Một số bình luận còn đặt vấn đề rằng việc bà ngoại từng bệnh nặng trước đó và lần này qua đời là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Nghỉ một ngày để chăm người thân ốm không thể được xem là bằng chứng để nghi ngờ việc nghỉ sau đó.

Ở góc nhìn rộng hơn, nhiều người cho rằng môi trường làm việc hiện đại không chỉ được đánh giá bằng KPI hay hiệu suất mà còn nằm ở cách doanh nghiệp đối xử với nhân viên trong những giai đoạn khó khăn nhất. Một lời chia buồn ngắn gọn đôi khi còn quan trọng hơn cả việc duyệt đơn nghỉ.

- “Tôi nghĩ nhiều người đang tập trung vào chuyện nhân viên báo nghỉ lúc 9 giờ tối mà quên mất một chi tiết là người ta vừa mất người thân… Trong những khoảnh khắc như vậy, đầu óc thường rất hỗn loạn. Câu đầu tiên nên là một lời chia buồn, sau đó nói gì về công việc cũng chưa muộn”.

- "Mình cũng từng làm leader nên hiểu áp lực thiếu người nhưng đọc đoạn chat này thì thấy bạn quản lý chưa thực sự khéo léo. Một câu chia buồn nhẹ nhàng có lẽ sẽ khiến câu chuyện đi theo hướng khác”.

- "Người từng trải qua chuyện mất người thân sẽ hiểu cảm giác đó. Có những việc xảy ra quá nhanh đến mức bản thân còn chưa kịp chấp nhận sự thật. Lúc ấy bảo người ta phải báo trước, phải tính toán thời điểm xin nghỉ sao cho hợp lý thực sự rất khó”.

- "Mình không nghĩ đây là câu chuyện đúng sai tuyệt đối. Công ty có áp lực của công ty, quản lý có áp lực của quản lý. Nhưng giữa hai việc: xử lý công việc và thể hiện sự cảm thông, đáng lẽ không cần phải chọn một. Người quản lý hoàn toàn có thể vừa chia buồn với nhân viên, vừa trao đổi về phương án sắp xếp nhân sự. Chỉ khác nhau vài câu chữ thôi nhưng cảm giác người nhận được sẽ khác rất nhiều”.

"Cảm xúc là một chuyện, trách nhiệm công việc vẫn là chuyện khác, thấy thương chị sếp”

Tuy nhiên, càng về sau, chiều hướng bình luận dưới bài đăng lại có sự thay đổi đáng chú ý. Nhiều người cho rằng nếu chỉ nhìn vào việc nhân viên có người thân qua đời thì rất dễ đồng cảm, nhưng khi đọc kỹ toàn bộ cuộc trò chuyện, họ lại thấy thương cho vị trí của người leader nhiều hơn. Thậm chí, không ít ý kiến nhận định chính thái độ phản hồi của chủ bài đăng mới là yếu tố khiến câu chuyện trở nên căng thẳng.

Nhìn vào đoạn hội thoại được chia sẻ, một số ý kiến nhận thấy leader không hề cấm nghỉ hay bắt nhân viên phải đi làm giữa lúc gia đình có chuyện buồn. Điều người quản lý đề cập nhiều hơn là vấn đề thời gian thông báo và việc sắp xếp nhân sự.

Theo lời leader, nhân viên này đã nghỉ nhiều lần trong tháng, bao gồm cả các lý do liên quan đến sức khỏe người thân. Trong khi đó, thông báo nghỉ lần này được gửi vào khoảng 9 giờ tối, tức chỉ vài tiếng trước ca làm việc tiếp theo. Với các ngành dịch vụ, bán lẻ, F&B hay sản xuất - nơi mỗi ca làm đều cần đủ người, việc một nhân sự đột ngột vắng mặt thực sự có thể gây áp lực lớn cho người quản lý.

Một số người từng làm vị trí leader hoặc quản lý chia sẻ rằng bản thân họ hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của nhân viên, nhưng đồng thời vẫn phải giải quyết bài toán vận hành. Nếu một người nghỉ đột xuất, leader sẽ là người phải gọi điện tìm người thay ca, điều chỉnh lịch hoặc thậm chí tự đứng vào vị trí đó.

Vì vậy, theo nhóm ý kiến này, câu chuyện không đơn giản là "sếp vô cảm" hay "nhân viên đáng thương". Nó còn là xung đột giữa nhu cầu cá nhân và trách nhiệm công việc, điều vốn rất phổ biến ở môi trường lao động hiện nay.

Chính vì vậy, dưới bài đăng xuất hiện ngày càng nhiều bình luận với nội dung "thương chị sếp". Theo các ý kiến này, leader có thể chưa đủ tinh tế trong cách mở đầu cuộc trò chuyện, nhưng nhìn tổng thể, người quản lý vẫn đang cố gắng giải quyết bài toán nhân sự phát sinh vào phút chót. Trong khi đó, cách phản hồi khá quyết liệt của nhân viên khiến nhiều người cảm thấy khó đồng tình hoàn toàn với chủ bài đăng.

- “Đầu tiên là chia buồn với bạn. Nhưng thú thực, mình thấy cách bạn nói chuyện cũng không ổn. Mình thấy phía leader cũng không nói gì quá nặng lời, bạn có thể phản ứng nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra có thể những lần trước bạn đã làm mất lòng tin với cấp trên nên khi xin nghỉ họ mới nói như vậy”.

- “Đồng ý là leader của bạn không ổn trong trường hợp này. Nhưng tôi nghĩ cách làm việc của bạn trước đó cũng làm chị ý mất niềm tin nhiều. Nghỉ 8 ngày/ tháng cũng hơi cấn. Cả cách nói chuyện của bạn cũng bị thiếu tôn trọng người ta luôn”.

- “Chuyện buồn không ai mong muốn nhưng trong trường hợp này, leader không sai đâu. Cách nói chuyện của bạn ấy cũng rất mềm mỏng. Bạn nên xem lại thái độ của mình khi gắt gỏng và thiếu tôn trọng cấp trên như vậy”.

- “Xin được chia buồn cùng bạn. Về vấn đề bạn chia sẻ mình cảm thấy bạn nói bạn nghỉ thì cũng trừ lương bạn nhưng bạn không nghĩ đến khi bạn nghỉ phần công việc của bạn phải có người làm thay hay sao ạ? Lương bạn không nhận đó là việc của bạn với chủ, còn đồng đội thì sao ạ? Họ đâu được trả lương để gánh công việc của bạn, cách bạn nói chuyện còn cứng nhắc lắm”.

Đến hiện tại, bài đăng này vẫn đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào?